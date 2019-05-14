Не лечение - сказка! Стоматологи новосибирской клиники «Дентал-Сервис» показали свой учебный центр международного уровня

До сих пор мало кто знал, что в новосибирском Академгородке по адресу: ул. Николаева, 12/3, находится центр постдипломного образования для стоматологов и других медицинских сотрудников. Врачи изучают и осваивают здесь самые современные технологии, методы диагностики и лечения, а семинары и практикумы для них проводят специалисты международного уровня и опытные врачи сети «Дентал-Сервис». Это уникальное для Новосибирска учебное заведение, куда приезжают стоматологи из других городов и регионов страны.

После курса врачи продолжают дарить красивые здоровые улыбки своим пациентам в родных отделениях сети.Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирские блогеры Михаил Докукин и Сева Мокин надели бахилы и прошлись по аудиториям «Гарварда для дантистов». Они побывали по ту и другую сторону бор-машины и сделали селфи с самого необычного ракурса. Экскурсию по учебному центру провели два обаятельных и профессиональных стоматолога-терапевта Анна Гельчук и Юлия Сендецкая.

Лекционный зал «ДентМастера».Фото: Даба ДАБАЕВ

Само помещение условно разделено на две части. Сначала группа уже практикующих, но жадных до новых знаний стоматологов обучается в «ДентМастере» - это и есть учебный центр, где преподается теория и отрабатываются мануальные навыки работы в четыре руки в специальном фантомном классе. Надо заметить, что это единственный в стране симуляционный класс с таким количеством настоящих операционных микроскопов - для практики доступны аж шесть! Светлый лекционный зал с проектором и мини-библиотекой редкой и ценной профессиональной литературы. Обычно теорию осваивают за 3 - 4 месяца, потом - «внутренняя аттестация», сдача экзаменов и переход во врачебные кабинеты, где знания и навыки дополняются умением комфортно общаться с пациентом и работать в команде.

Где бы пломбу поставить?Фото: Даба ДАБАЕВ

Более внимательно мы решили рассмотреть уникальное место центра - симуляционный зал. Помните лабораторные классы по химии? Выглядит похоже, только здесь вместо колб - прикрученные к столам пластмассовые головы со вставными челюстями.

Михаил садится рядом с Анной, она играет роль ассистента, Миша - «доктор». Жужжание бормашины в его руке на некоторых экскурсантов действует так же, как звук пенопласта по стеклу (увы, трудно уйти от воспоминаний из детства).

На палочке адгезив, он позволит приклеить пломбу.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Полость вскрыта, теперь поставим пломбу. Сначала наносим клей - адгезив. Теперь берем пломбировочный материал из тюбика, наносить нужно послойно, каждый раз разравнивая, - словно заклинания, произносит Анна.

- Пальцем было бы удобнее, - неловко шутит подсадной стоматолог Михаил.

Возле раковины в этом же зале Сева Мокин замечает емкость с зубами, механически начинает трогать свои и, улыбаясь, спрашивает:

- А вы верите в зубных фей?

- Мы сами феи! - в один голос, не сговариваясь, отвечают девушки.

За стеклом комната стерилизации. Заходить - нельзя, фотографировать - можно.Фото: Даба ДАБАЕВ

Тут же, в учебном центре, есть стерилизационная. Она практически полностью прозрачна (стеклянные двери и стены), чтобы пациенты могли видеть, насколько тщательно и строго проходит обработка. В клинике все продумано до мелочей. К примеру, медсестрам стерилизационной не нужно заходить в кабинет, чтобы оставить набор инструментов для следующего приема и забрать использованные, их передача осуществляется по специальной шлюзовой системе.

Ординаторская - здесь обсуждаются планы лечения.Фото: Даба ДАБАЕВ

Заглядываем в ординаторскую. Врачи обсуждают план рабочей смены, опытные врачи-наставники акцентируют внимание на сложных моментах, помогают докторам найти оптимальные решения. Куратор группы всегда знает, кто и чем занимается. В конце дня он оценивает работу каждого, дает рекомендации.

- Это очень эффективное обучение, потому что наши наставники - настоящие профи, у них есть и знания, и большой опыт, которым они с нами охотно делятся, - говорит Анна.

Улыбайтесь, вас снимают!Фото: Даба ДАБАЕВ

Кабинет диагностики оборудован по мировым стандартам. Здесь делают и обычный рентген, и компьютерную 3D-томографию, это снимок всей зубочелюстной системы в разных плоскостях. С его помощью можно разглядеть зубы пациента со всех сторон и во всевозможных разрезах под большим увеличением покрутить их на экране, увидеть каждый канал, нервы и возможные воспаления.

- Сегодня 3D-диагностика - золотой стандарт, - объясняет Юлия, подводя Севу к аппарату. Ему нужно прикусить зубами специальную пластину, замереть и не бояться «щупалец», которые зафиксируют его голову в нужном положении, чтобы подвижная часть томографа сделала несколько оборотов вокруг головы «пациента». Сева знаками просит товарища снять его на телефон. Это было самое футуристичное «сториз» в истории его аккаунта.

Зачем на потолке экран? Чтобы лучше себя видеть.Фото: Даба ДАБАЕВ

После диагностики - неотъемлемой составляющей лечения - мы перешли во вторую часть помещения, в Профессорскую клинику «Дентал-Сервис».

- В клинике четыре кабинета. Расположение кресла, рабочего стола, ассистента и врача продумано досконально, с учетом параметров эргономики (уникальная дисциплина, которой обучают в «ДентМастере», позволяющая врачу и ассистенту работать нетравматично и эффективно), - рассказывает Анна, предлагая Михаилу удобно расположиться в мягком кресле для пациента.

- Зачем экран на потолке? - спрашивает Миша.

Две секунды - и на черном экране появляется изображение: зубы блогера в 30-кратном увеличении.

- Экран задуман для того, чтобы вы могли наблюдать за ходом лечения. Очень многим пациентам это нравится, хотя есть и те, для кого это настоящее испытание. Тогда мы включаем какой-нибудь фильм, чтобы пациент отвлекся и расслабился.

В центре – огромный микроскоп.Фото: Даба ДАБАЕВ

Примечательно, что врач в это время смотрит в полость рта через специальный аппарат - гостям экскурсии он чем-то напоминает подзорную трубу в подводной лодке - на самом деле это стоматологический микроскоп. Именно так работают во всех клиниках сети «Дентал-Сервис».

- Микроскоп позволяет детально рассмотреть то, что не видно невооруженным глазом. Значительно повышается качество эндодонтического лечения - во время работы с корневыми каналами. Да и в более традиционной терапии (тот же кариес) микроскоп почти незаменим: мы видим гораздо больше, следовательно, не трогаем здоровые ткани зуба, препарируя только те области, которые в этом нуждаются. Работа практически ювелирная, - рассказывает Юлия.

Во время лечения врачи делают несколько снимков самых сложных или показательных моментов (главное - заснять каждый этап лечения), а после на их основе и с помощью специальных макетов рассказывают пациенту, что именно было сделано с зубами, какие проблемы решены.

- У нас так принято: врач, ассистент и пациент - это одна команда, такая философия помогает добиться лучших результатов, - говорит Анна, подавая руку Михаилу.

Михаилу в центре понравилось, он сказал, что еще вернется.Фото: Даба ДАБАЕВ

После экскурсии блогеры осмелились задать врачам-стоматологам самые волнующие вопросы:

- Скажите, а как у вас дела с анестезией?

- Вы, может быть, замечали, что даже на лечение кариеса в обычной поликлинике врач тратит 30 минут, а у нас это может занять час или больше. Отчасти это связано с более тонкой работой под микроскопом, с обязательным применением раббердама (латексной занавески, которая изолирует полость рта от препарируемого зуба, чтобы избежать попадания в рот ненужных растворов и пыли, а также чтобы создать сухую среду для максимально качественного прилегания пломб), с другой стороны - мы не экономим время на качественную анестезию. Стараемся избавить пациента даже от неприятных ощущений от укола - для этого, например, есть специальный обезболивающий гель, которым мы предварительно смазываем десну. Делаем все, чтобы процедура прошла безболезненно. Ситуации, когда внезапно во время манипуляций вы чувствуете боль, не произойдет. А даже если это случится (например, при длительном эндодонтическом лечении), мы сделаем дополнительный «укол», чтобы вам было комфортно.

В Профессорской клинике «Дентал-Сервис» цены на услуги в два раза ниже, чем во всей сети.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Говорят, что именно в Профессорской клинике «Дентал-Сервис» цены на услуги в два раза ниже, чем во всей сети?

- Да, скидка составляет 50% на все услуги, исключая, конечно, материалы, которые используются, например, в хирургии, имплантации, ортопедии, ортодонтии. Объясняется это очень просто: молодой врач (а все мы имеем профильные дипломы и небольшую практику за плечами), изучая прогрессивные методы лечения или просто осваивая узкую специализацию, работает медленнее опытного доктора. Да, мы все делаем тщательно и ответственно, при этом за то, что вы потратите чуть больше времени на визит к стоматологу, вы получаете такую вот отличную скидку.

НАША СПРАВКА

Обучение одной группы «мастерантуры» (именно так называют врачей-стажеров «ДентМастера») из 5 - 6 человек длится около года, для сотрудников «Дентал-Сервис» оно бесплатное. После курса врачи продолжают дарить красивые и здоровые улыбки своим пациентам в родных клиниках всей сети.