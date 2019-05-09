Парад Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

На парад Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске традиционно собираются тысячи сибиряков: в этом году горожане увидят на площади Ленина почти 2 тысячи военных и 58 единиц техники.

- Впервые в параде будут участвовать новейшие беспилотники «Орлан-10», максимальное время полета которого - 16 часов, и бронеавтомобили «Тайфун-У», - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа. - Машина защищена комбинированной броней из металла и керамики, а пулестойкие шины имеют дополнительную систему подкачки.

Принимает парад Победы 2019 года в Новосибирске генерал-майор Яков Резанцев, командующий 41-й общевойсковой армией. Командует парадом генерал-майор Алексей Подивилов, заместитель командующего 41-й общевойсковой армией.

Корреспонденты «Комсомольской правды» вместе с новосибирцами сейчас тоже находятся на площади Ленина и фотографируют самые яркие моменты. Наша онлайн-трансляция поможет вам, уважаемые читатели, не пропустить все самое интересное!