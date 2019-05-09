Парад Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Новосибирцы почтили память своих родных, встав в «Бессмертный полк».Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
Мы завершаем нашу трансляцию с Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». До встречи вечером на салюте: следите за нашей трансляцией с набережной.
Тысячи сибиряков поучаствовали в «Бессмертном полку».Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
В «Бессмертный полк» встали тысячи сибиряков.
Военная техника проехалась по центру Новосибирска
Один из самых трогательных моментов праздника: дети дарят цветы ветеранам.
Тут тоже ажиотаж.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото на военной технике.
Ученики новосибирской гимназии №11 стали участниками «Бессмертного полка»
Дети и взрослые выстроились в очередь.Фото: Даба ДАБАЕВ
Целая очередь из желающих пострелять на площади Ленина.
Дети на Параде.Фото: Даба ДАБАЕВ
Дети высматривают военную технику.
Народ на площади Ленина.Фото: Даба ДАБАЕВ
Немного лиц с парада.
Колонны Бессмертного полка заканчивают движение у Дома Офицера.
Колонны «Бессмертного полка» заканчивают движение у Дома офицеров.
Это - маленький участник Дня Победы. Многие родители пришли на праздник вместе со своими маленькими сыновьями и дочками.
Над городом пролетели два старых самолета.Фото: Виктория МИНАЕВА
Организаторы парада не заявляли авиационную часть. Но все-таки по традиции над «Бессмертным полком» пролетели два самолета от реконструкторов. Один из них очень похож на «ночной бомбардировщик» По-2. В годы Великой Отечественной на таких летали летчицы, они наводили ужас на фашистов, за что получили прозвище «Ночные ведьмы». Самолет, который увидели новосибирцы, реплика, он был собран реконструкторами на аэродроме Мочище.
Колонны Бессмертного полка начали движение.
Колонны Бессмертного полка начали движение.
9 мая новосибирцы делают трогательные посты в «Инстаграме» о своих родных. Делитесь в комментариях к нашей трансляции военными историями своих предков: мы обязательно их опубликуем!
Многодетную семью отправили в конец колонны из-за того, что они опоздали.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
Некоторые огорчаются, как их распределили в колонне Бессмертного полка. Например, семью с тремя детьми (двое инвалиды, не ходят), отправили в самый конец колонны из-за того, что те опоздали. «Младшей у нас два годика, мы ее привезли на коляске-мотоцикле, а сын — на костылях... Хотели стать поближе к началу колонны, потому что детям запрещены нагрузки, да и чтобы они лучше видели все... Но нам не разрешили. А вообще мы пришли всей семьей на Бессмертный полк впервые, несем фотографии моего дедушки, он был рядовым стрелком Белорусского фронта», — рассказал «КП»-Новосибирск» многодетный отец .
В годы войны Новосибирск был тылом, где ковалась победа.
Как Новосибирск пережил 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны? В оперном театре разместили сокровища Третьяковки, дети собирали истребители, а в кинотеатрах расположились эвакуированные заводы. Обязательно прочитайте хронику военного времени в специальном проекте «Комсомольской правды».
Участники «Бессмертного полка» в Новосибирске растянули Знамя Победы.
Участники «Бессмертного полка» в Новосибирске растянули Знамя Победы: они пойдут первыми, а за ними двинется колонна.
Сотрудники новосибирской Росгвардии станцевали вальс в честь Дня Победы.
Сотрудники новосибирской Росгвардии станцевали вальс в Березовой роще, чтобы снять клип, посвященный Дню Победы. «Зрители были в восторге от такого зрелища, некоторые сами приняли участие в танце. Наши военнослужащие, сотрудники, курсанты Новосибирского военного института, а также артисты ансамбля песни и пляски и ветераны Росгвардии исполнили музыкальную композицию «Венский вальс» под песню хоровой группы ансамбля», - сообщает пресс-служба ведомства, присылая нам это видео.
Первым по площади пройдет знаменитый танк Т-34Фото: Даба ДАБАЕВ
Вот какую технику мы сегодня увидим на параде: первым пройдет знаменитый танк Т-34, который восстановили в Новосибирске. Затем - автомобиль «Тигр», а потом новички парада - беспилотники «Орлан-10» и бронеавтомобили «Тайфун-У». Далее по площади проедут: БТР-82 АМ, 120-мм самоходные артиллерийские орудия «НОНА-СВК», «Урал-4320» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевая машина 9-П-140 «Ураган», боевая машина «Панцирь 1С», высокоточный ракетный комплекс С-400, стартовая батарея оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», квадроциклы.
Девочка-участница проектов «Два голоса» и «Голос. Дети» исполнила песню «Вернись».Воспитанница эстрадного центра Папины дети Дайа Борисова в студии радио Комсомольская правда
Дайя Борисова, участница проектов «Два голоса» и «Голос. Дети», тоже стала гостьей радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» и исполнила песню «Вернись».
Новосибирск встречает Парад Победы, площадь Ленина.
Новосибирск встречает Парад Победы, на площади Ленина очень много народу.
Колонны Бессмертного полка начали строиться - Новосибирск.
Колонны «Бессмертного полка» начали строиться. В этому году в акции примут участие около 230 тысяч сибиряков. Сбор начинается в 10.00 у дома №3 на Октябрьской магистрали. Маршрут такой: от дома №3 по Октябрьской магистрали колонна двинется по Красному проспекту, пройдет по площади Ленина, а закончит свое движение у Дома офицеров.
Девочка трогательно исполнила песню Я хочу, чтобы не было больше войны .Воспитанница эстрадного центра Папины дети Арина Яковчук в студии радио Комсомольская правда
Воспитанница эстрадного центра «Папины дети» Арина Яковчук очень трогательно исполнила песню «Я хочу, чтобы не было больше войны» в студии радио «Комсомольская правда»
Мэрия ввела ограничения на продажу алкоголя на День Победы, но, похоже, любителей выпить это не остановило.Фото: Даба ДАБАЕВ
Кто-то до парада не дошел... Это фото сейчас я сделал на улице Путевой. Кстати, сегодня во многих магазинах продажа алкоголя, а также напитков в стеклянных бутылках запрещена. По закону торговля крепкими напитками 9 мая допускается только в кафе, ресторанах и при условии, что покупатель все это выпьет внутри заведения. А летним кафе сегодня рекомендовано завершить работу не позднее 23.00.
Участница проекта Голос. Дети Настя Першикова: Нежность .Воспитанница эстрадного центра Папины дети , участница знаменитого телепроекта поет в новосибирской студии радио "Комсомольская правда"
Доброе утро, уважаемые читатели! Поздравляем вас с Днем Победы и начинаем нашу праздничную трансляцию.