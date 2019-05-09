2019-05-09T08:19:23+03:00
Общество

Парад Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске - один из ярких моментов праздника. Наша онлайн-трансляция поможет не пропустить все самое интересное
Виктория МИНАЕВАТатьяна СОЛОВОВАДаба ДАБАЕВУльяна ДЖАНКОВА
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Парад Победы начнется в 10.00.Парад Победы начнется в 10.00.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На парад Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске традиционно собираются тысячи сибиряков: в этом году горожане увидят на площади Ленина почти 2 тысячи военных и 58 единиц техники.

- Впервые в параде будут участвовать новейшие беспилотники «Орлан-10», максимальное время полета которого - 16 часов, и бронеавтомобили «Тайфун-У», - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа. - Машина защищена комбинированной броней из металла и керамики, а пулестойкие шины имеют дополнительную систему подкачки.

Принимает парад Победы 2019 года в Новосибирске генерал-майор Яков Резанцев, командующий 41-й общевойсковой армией. Командует парадом генерал-майор Алексей Подивилов, заместитель командующего 41-й общевойсковой армией.

Корреспонденты «Комсомольской правды» вместе с новосибирцами сейчас тоже находятся на площади Ленина и фотографируют самые яркие моменты. Наша онлайн-трансляция поможет вам, уважаемые читатели, не пропустить все самое интересное!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Онлайн-трансляция

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
Новосибирцы почтили память своих родных, встав в «Бессмертный полк». Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Новосибирцы почтили память своих родных, встав в «Бессмертный полк».Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Мы завершаем нашу трансляцию с Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». До встречи вечером на салюте: следите за нашей трансляцией с набережной.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
Тысячи сибиряков поучаствовали в «Бессмертном полку». Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Тысячи сибиряков поучаствовали в «Бессмертном полку».Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

В «Бессмертный полк» встали тысячи сибиряков.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
nastyushka_86nastyushka_86
Военная техника проехалась по центру Новосибирска
2 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Военная техника проехалась по центру Новосибирска

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
nadyatuninanadyatunina
Дети дарят цветы ветеранам в День Победы
3 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Один из самых трогательных моментов праздника: дети дарят цветы ветеранам.

Даба ДАБАЕВДаба ДАБАЕВФотографирую на параде
Тут тоже ажиотаж. Фото: Даба ДАБАЕВ

Тут тоже ажиотаж.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото на военной технике.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
linalime13linalime13
Ученики новосибирской гимназии №11 стали участниками «Бессмертного полка»
4 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Ученики новосибирской гимназии №11 стали участниками «Бессмертного полка»

Даба ДАБАЕВДаба ДАБАЕВФотографирую на параде
Дети и взрослые выстроились в очередь. Фото: Даба ДАБАЕВ

Дети и взрослые выстроились в очередь.Фото: Даба ДАБАЕВ

Целая очередь из желающих пострелять на площади Ленина.

Даба ДАБАЕВДаба ДАБАЕВФотографирую на параде
Дети на Параде. Фото: Даба ДАБАЕВ

Дети на Параде.Фото: Даба ДАБАЕВ

Дети высматривают военную технику.

Даба ДАБАЕВДаба ДАБАЕВФотографирую на параде
Народ на площади Ленина. Фото: Даба ДАБАЕВ

Народ на площади Ленина.Фото: Даба ДАБАЕВ

Немного лиц с парада.

Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВАВместе с вами на параде

Колонны Бессмертного полка заканчивают движение у Дома Офицера.

Колонны «Бессмертного полка» заканчивают движение у Дома офицеров.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
mamadashalifemamadashalife
Маленький участник Дня Победы в Новосибирске
12 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Это - маленький участник Дня Победы. Многие родители пришли на праздник вместе со своими маленькими сыновьями и дочками.

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВеду трансляцию
Над городом пролетели два старых самолета. Фото: Виктория МИНАЕВА

Над городом пролетели два старых самолета.Фото: Виктория МИНАЕВА

Организаторы парада не заявляли авиационную часть. Но все-таки по традиции над «Бессмертным полком» пролетели два самолета от реконструкторов. Один из них очень похож на «ночной бомбардировщик» По-2. В годы Великой Отечественной на таких летали летчицы, они наводили ужас на фашистов, за что получили прозвище «Ночные ведьмы». Самолет, который увидели новосибирцы, реплика, он был собран реконструкторами на аэродроме Мочище.

Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВАВместе с вами на параде

Колонны Бессмертного полка начали движение.

Колонны Бессмертного полка начали движение.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
jana_radchenkojana_radchenko
Новосибирцы трогательно вспоминают в Инстаграме о своих дедушках и бабушках, прошедших войну
1 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

9 мая новосибирцы делают трогательные посты в «Инстаграме» о своих родных. Делитесь в комментариях к нашей трансляции военными историями своих предков: мы обязательно их опубликуем!

Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВАВместе с вами на параде
Многодетную семью отправили в конец колонны из-за того, что они опоздали. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Многодетную семью отправили в конец колонны из-за того, что они опоздали.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Некоторые огорчаются, как их распределили в колонне Бессмертного полка. Например, семью с тремя детьми (двое инвалиды, не ходят), отправили в самый конец колонны из-за того, что те опоздали. «Младшей у нас два годика, мы ее привезли на коляске-мотоцикле, а сын — на костылях... Хотели стать поближе к началу колонны, потому что детям запрещены нагрузки, да и чтобы они лучше видели все... Но нам не разрешили. А вообще мы пришли всей семьей на Бессмертный полк впервые, несем фотографии моего дедушки, он был рядовым стрелком Белорусского фронта», — рассказал «КП»-Новосибирск» многодетный отец .

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВеду трансляцию
В годы войны Новосибирск был тылом, где ковалась победа.

В годы войны Новосибирск был тылом, где ковалась победа.

Как Новосибирск пережил 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны? В оперном театре разместили сокровища Третьяковки, дети собирали истребители, а в кинотеатрах расположились эвакуированные заводы. Обязательно прочитайте хронику военного времени в специальном проекте «Комсомольской правды».

Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВАВместе с вами на параде

Участники «Бессмертного полка» в Новосибирске растянули Знамя Победы.

Участники «Бессмертного полка» в Новосибирске растянули Знамя Победы: они пойдут первыми, а за ними двинется колонна.

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВеду трансляцию

Сотрудники новосибирской Росгвардии станцевали вальс в честь Дня Победы.

Сотрудники новосибирской Росгвардии станцевали вальс в Березовой роще, чтобы снять клип, посвященный Дню Победы. «Зрители были в восторге от такого зрелища, некоторые сами приняли участие в танце. Наши военнослужащие, сотрудники, курсанты Новосибирского военного института, а также артисты ансамбля песни и пляски и ветераны Росгвардии исполнили музыкальную композицию «Венский вальс» под песню хоровой группы ансамбля», - сообщает пресс-служба ведомства, присылая нам это видео.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом
Первым по площади пройдет знаменитый танк Т-34 Фото: Даба ДАБАЕВ

Первым по площади пройдет знаменитый танк Т-34Фото: Даба ДАБАЕВ

Вот какую технику мы сегодня увидим на параде: первым пройдет знаменитый танк Т-34, который восстановили в Новосибирске. Затем - автомобиль «Тигр», а потом новички парада - беспилотники «Орлан-10» и бронеавтомобили «Тайфун-У». Далее по площади проедут: БТР-82 АМ, 120-мм самоходные артиллерийские орудия «НОНА-СВК», «Урал-4320» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевая машина 9-П-140 «Ураган», боевая машина «Панцирь 1С», высокоточный ракетный комплекс С-400, стартовая батарея оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», квадроциклы.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом

Девочка-участница проектов «Два голоса» и «Голос. Дети» исполнила песню «Вернись».Воспитанница эстрадного центра Папины дети Дайа Борисова в студии радио Комсомольская правда

Дайя Борисова, участница проектов «Два голоса» и «Голос. Дети», тоже стала гостьей радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» и исполнила песню «Вернись».

Даба ДАБАЕВДаба ДАБАЕВФотографирую на параде

Новосибирск встречает Парад Победы, площадь Ленина.

Новосибирск встречает Парад Победы, на площади Ленина очень много народу.

Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВАВместе с вами на параде

Колонны Бессмертного полка начали строиться - Новосибирск.

Колонны «Бессмертного полка» начали строиться. В этому году в акции примут участие около 230 тысяч сибиряков. Сбор начинается в 10.00 у дома №3 на Октябрьской магистрали. Маршрут такой: от дома №3 по Октябрьской магистрали колонна двинется по Красному проспекту, пройдет по площади Ленина, а закончит свое движение у Дома офицеров.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом

Девочка трогательно исполнила песню Я хочу, чтобы не было больше войны .Воспитанница эстрадного центра Папины дети Арина Яковчук в студии радио Комсомольская правда

Воспитанница эстрадного центра «Папины дети» Арина Яковчук очень трогательно исполнила песню «Я хочу, чтобы не было больше войны» в студии радио «Комсомольская правда»

Даба ДАБАЕВДаба ДАБАЕВФотографирую на параде
Мэрия ввела ограничения на продажу алкоголя на День Победы, но, похоже, любителей выпить это не остановило. Фото: Даба ДАБАЕВ

Мэрия ввела ограничения на продажу алкоголя на День Победы, но, похоже, любителей выпить это не остановило.Фото: Даба ДАБАЕВ

Кто-то до парада не дошел... Это фото сейчас я сделал на улице Путевой. Кстати, сегодня во многих магазинах продажа алкоголя, а также напитков в стеклянных бутылках запрещена. По закону торговля крепкими напитками 9 мая допускается только в кафе, ресторанах и при условии, что покупатель все это выпьет внутри заведения. А летним кафе сегодня рекомендовано завершить работу не позднее 23.00.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАСлежу за парадом

Участница проекта Голос. Дети Настя Першикова: Нежность .Воспитанница эстрадного центра Папины дети , участница знаменитого телепроекта поет в новосибирской студии радио "Комсомольская правда"

Доброе утро, уважаемые читатели! Поздравляем вас с Днем Победы и начинаем нашу праздничную трансляцию.

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