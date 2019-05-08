Шагом марш после тихого часа!

Самые маленькие сибиряки в этот день доказали: любовь к Родине и дух патриотизма от возраста не зависят. Даже детсадовцы могут показать высший класс в военных дисциплинах, конечно, соответственно своему возрасту. Спортивный праздник в школе был приурочен к празднованию Дня Великой Победы. Ежегодно соревнования поддерживает депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов.

- Я благодарю всех, кто стремится сохранить связь поколений, память о людях, которые отдали жизни в битве за мирное небо над головами наших детей, - сказал народный избранник.

Дошколятам депутат пожелал на всех этапах жизни радоваться миру, быть мечтателями.

- Лучшие годы у вас впереди, пусть они будут благополучными, долгими, полными светлых дней и свершений! - пожелал Дмитрий Червов.

Дмитрий Червов.

Участников соревнования также приветствовала директор школы Елена Чикина:

- Сегодня, как и в былые времена, наша Российская армия славится своими воинами. У нее славное прошлое и, верим, достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии - это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. Родина - это самое дорогое, что есть у человека, его святыня. Сегодня, мы надеемся, каждый участник постарается показать свои только самые положительные качества, - напутствовала собравшихся директор школы.

В конкурсе приняли участие четыре команды. Помимо строевого шага ребята показали мастер-класс по такому виду единоборств, как тхэквондо.

Дошколята вместе с наставниками подготовились не по-детски серьезно: помимо программы тщательно продумали и подобрали костюмы. Все идеи были оригинальны и не повторились ни в одном из элементов. Также ребятам пришлось изрядно попотеть: номера потребовали физических усилий - малыши демонстрировали строевой шаг, четко чеканя шаг, бегали, сохраняя синхронность, и даже отжимались.

- Милота какая! - зрители от умиления смеялись и плакали одновременно. - Ребята показали элементы перестроения - все движения выполняли слаженно, в одном темпе, под музыку.

Кстати, в патриотическом празднике также приняли участие и старшие ребята, ученики школы № 94. Они на своем примере показали, как нужно ходить строевым шагом.

- Малыши - молодцы! Видно было, что они очень старались, у них хорошо получились разные элементы строевой подготовки. Конечно, и волнение сыграло свою роль: ребята забывали слова доклада командиру, но вовремя находили выход из ситуации. Интересно наблюдать за маленькими патриотами, - поделились впечатлениями школьники.

В результате были отмечены все команды: кто-то лучше проявил себя в строевой подготовке, кто-то блестяще спел, многие командиры показали себя лидерами своих отрядов, достойными этого звания. Среди тех, кого назвали лучшими, были и девочки: они наравне с мальчиками участвовали в состязаниях, посвященных празднику Победы, ведь героями становятся и женщины.

- Проводя такие мероприятия, мы стараемся популяризировать тему патриотизма, уже со скамьи детсада пропагандировать здоровый образ жизни. Хотим, чтобы ребята не понаслышке знали, что такое командный дух, были активными, умели быстро реагировать и принимать верные решения, которые не подведут команду, - подчеркнул Дмитрий Червов.