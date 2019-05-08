Откровения грумера:«Из-за царапин мне пришлось набить тату»

Это собаке можно сказать: «Сидеть!» - и она выполнит команду, а с кошкой такой номер не пройдет - это животное совсем из другого мира. Поэтому и стричь их берутся только избранные, те, что сумели понять тонкую мурчащую душу. В стране известных кошачьих грумеров немного, один из них - Елена Ривво - живет в Новосибирске. Левая рука у нее до локтя в татуировках, которые прячут шрамы от острых когтей. Да, профессия не из списка «миленько и чистенько», и когти - не самое страшное в этом деле, но об этом чуть позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707412" frameborder="0"></iframe> Своенравному котику не нравится, когда его стригут.

Елене 41 год, а первую стрижку собаке - собственному пуделю Джульетте - она сделала в 12 лет. И вышла с ней на соревнования.

- Подстригла ее как льва, за эскиз взяла картинку. Это сейчас есть куча приспособлений для стрижки домашних животных, а тогда в ход шли даже портняжные ножницы, - рассказывает грумер о первом опыте.

Этот бедолага поет в душе. Он не царапается - просто хочет поорать. Фото: предоставлено Еленой Ривво.

Первая стрижка оказалась для того времени весьма удачной. Соседи начали приводить своих питомцев к девочке, будто в салон красоты. В юности приоритеты у Елены сменились - появилась другая профессия, другая работа, но 13 лет назад молодая женщина вернулась к детскому увлечению. Сначала стригла животных по выходным, а потом и вовсе забросила основную работу. С собак переключилась на кошек благодаря волонтерству. Пристраивала котят собственноручно, а перед этим, как крестная фея, превращала «золушек» в «принцесс».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="396" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707411" frameborder="0"></iframe> Мейн-куны спрятались в полотенце и думают, что их никто не видит.

- Через мои руки и ножницы прошло котов 40, не меньше, - вспоминает Елена. - И часто это были «дикошарики», то есть совсем несоциализированные животные. Их надо было адаптировать к дому, к людям… Так я начала изучать кошачью психологию, вникать в суть. Это и помогло мне состояться в профессии, получить имя.

У каждого питомца свой характер и свои эмоции. На стрижке они проявляются особенно ярко. Фото: предоставлено Еленой Ривво.

Елена считает своими наставникам, хоть они и незнакомы, Юрия Куклачева и братьев Запашных. Благодаря их историям она поняла, как надо работать с кошками, как избавить животных от агрессии. Дрессировать их не получится, хоть об стену бейся.

Елена не только готовит породистых кошек к выставке, но и преображает миленьких беспородных питомцев. Их ласково именует домоусами. Фото: предоставлено Еленой Ривво

- Это настолько независимое и самостоятельное животное, что никаких правил для них не выведешь. Главное в работе с ними - умение уступать, - считает мастер. - Надо также чувствовать животное, уметь дать ему понять, что ты не причинишь зла.

Елена Ривво стрижет животных с юных лет. Фото: предоставлено Еленой Ривво

Елена уверена: плохого человека кошки чуют за версту, поэтому грумеру параллельно или даже в первую очередь приходится работать над собой.

- Я избавлялась от обид, злости, меняла себя, и это помогло, - признается Елена. - Кошка чувствует негативную энергию, и человека, обуреваемого внутренними конфликтами, близко не подпустит. Что уж говорить о человеке с ножницами или машинкой. В целом коты - все-таки добрые создания, они не понимают, что такое месть, специально усложнять вам жизнь не будут. Их агрессия - это защитная реакция, именно с этим и надо работать. Как только я это осознала, все стало получаться.

Чаще всего на стрижку приводят мейн-кунов, это самые популярные котики на выставках. Фото: предоставлено Еленой Ривво

Тем не менее дикие кошки встречаются, хотя их процент мал. От таких клиентов мастер отказывается сразу.

Но собаки на приемах у грумера тоже бывают. Фото: предоставлено Еленой Ривво

- Если я подхожу к коту, а он подпрыгивает передо мной на метр, или не выпускает меня из помещения, или делает отступные шаги и нападает, естественно, я работать не буду - я себе не враг. После таких случаев обычно спрашиваю у хозяев, как ведет себя питомец дома, в привычной обстановке. Часто слышу ответ: точно так же. Тогда сначала, наверное, надо наладить отношения в семье, может быть, кастрировать животное, а потом уже вести на стрижку, - рассуждает Елена.

Этот снимок называется «Три богатыря». Фото: Андрей МЕДВЕДЕВ.

Кошачьи когти в этом случае могут нанести травму, а зубы - и вовсе стать смертельным оружием. Самое опасное - это кошачий укус.

Котам обычно не нравится процесс, но большинство готовы его терпеть. Фото: предоставлено Еленой Ривво.

- Зубы, как иголки, могут попасть глубоко в палец. Ранка сверху заживет, а инфекция, попавшая внутрь, может стать причиной воспаления тканей. Известны случаи, когда грумерам из-за подобных проблем ампутировали пальцы, - говорит Елена.

Другие, наоборот, кайфуют, для них это что-то вроде SPA. Подписчики Елены назвали фото так: «Заверните мне два мурито, пожалуйста». Фото: предоставлено Еленой Ривво.

Работа опасная, но агрессия животных - не единственный минус. Хондроз, протрузии - это профессиональные болячки тех, кто стрижет животных. Сегодня эта профессия часто позиционируется как работа для души - многие наверняка видели яркие объявления в стиле «Надоело горбатиться на дядю? Займись тем, что тебе по душе! Грумер может спокойно зарабатывать от 60 до 90 тысяч рублей». Елена готова опустить мечтателей на землю: такие деньги заработать легко не получится. Начинать в любом случае придется с роли подмастерья - выполнять самую тяжелую работу и получать при этом от 500 до 1000 рублей за смену. Путь к успеху труден, конкуренция высока.

Вот она, кискина красота. Фото: Галина ГРОМОЗДИНА.

- Но я научилась получать от работы удовольствие. Больше всего счастья приносят своенравные котики, которых удалось приручить. Именно с ними у нас складываются самые теплые отношения, - Елена расплывается в чеширской улыбке.

Красавцы после посещения салона. Фото: Андрей МЕДВЕДЕВ

КСТАТИ

Как понять, что вы кошке не нравитесь?

Львиная часть работы грумера - это налаживание контакта с пушистым клиентом. Первым делом надо положить на животное руку - она в этом случае как барометр нервного напряжения котика. Надо суметь определить, насколько он суров, можно ли с ним работать в таком состоянии или лучше отойти, дать остыть. Еще один верный признак последней капли кошачьего терпения - сильно прижатые ушки. А если к этому добавить и выпученные глазки - берегись, человек, этот зверь чрезвычайно опасен.