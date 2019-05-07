«Ей мешал наш ребенок»: мать школьника случайно убила соседку, которая жаловалась на топот сверху

В Новосибирске прокуратура отдала под суд маму восьмилетнего школьника. Олеся Мишенина* обвиняется в случайном убийстве соседки. 87-летняя Зинаида Александрова скончалась в больнице после ссоры на лестничной клетке. Бабушка давно не ладила с жильцами верхнего этажа: считала, что те постоянно шумят.

- Конфликт возник из-за того, что у соседки со второго этажа маленький ребенок. По мнению пенсионерки, он очень громко топал, бегал. В общем, всячески мешал бабушке отдыхать, - прокомментировал «КП» - Новосибирск» Алексей Ярик, заместитель прокурора Заельцовского района. - 28 декабря между соседками в очередной раз вспыхнула ссора. Бабушка начала подходить к соседке близко, махать руками. Та в ответ оттолкнула пенсионерку. Последняя упала на пол, получила тяжелый перелом. А через два дня скончалась в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальный срок, который грозит Олесе, - 2 года колонии. Но 34-летняя мама настаивает: ее вины в гибели пенсионерки нет. А адвокат просит переквалифицировать дело, считая, что Мишенина просто оборонялась. «Комсомолка» выслушала разные стороны конфликта.

«МЫ ДАЖЕ ЛЮСТРУ СНЯЛИ, ЧТОБЫ НЕ СЛЫШАТЬ ШУМА!»

Потерпевшим по делу признан сын погибшей - Александр Александров. Он говорит, что не хочет слишком сурового приговора. Но и прощать Олесю не готов.

- Я сначала вообще ничего не хотел, но потом все-таки подал иск на компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Следователи дело возбудили, - рассказал «КП» - Новосибирск» Александров. - Соседи эти, сверху, достали! Шумные. Их ребенок бегает до 2 - 4 часов ночи! Постоянно топает. Очень гиперактивный. Он даже утром с кровати не встает, а спрыгивает. Представляете, что это такое для нас? Мы даже люстру разобрали, чтобы не слышать этого гама.

По словам Александра, вечером 27 декабря он в очередной раз поднялся к соседям на второй этаж.

- Я хотел поговорить, но отец мальчика начал меня бить. Я драться не умею, а тот - крепкий такой парень. В общем, навалял он мне, но я никуда не жаловался, - уверяет Александр. - А на следующий день его жена позвонила в нашу квартиру. Я, видимо, спал. Дверь открыла моя мама. Ну и все… Соседка избила мою маму - у нее оказалась сломана тазобедренная кость, была черепно-мозговая травма. На второй день в больнице она ослепла. А потом умерла... Олесю, естественно, не посадят: несудимая, ребенок есть, но ответить она должна...

«ГОВОРИТ: «Я СЕЙЧАС ТЕБЕ ГЛАЗА ВЫЦАРАПАЮ»

Олеся рассказывает другую историю. Несколько лет назад ее семья переехала в эту девятиэтажку. Продавцы квартиры предупреждали, что соседи снизу - сложные люди. Но тогда женщина не придала особого значения этим словам.

- Как только мы въехали, они начали к нам ходить - жаловались, что наш ребенок им мешает. Громко ходит, топает, бегает… Как-то раз у меня упала поварешка, так они пришли выяснять отношения, представляете? - приводит пример Олеся. - Сын этой бабушки выпивал, он частенько к нам с претензиями ходил. То шваброй нам в окно стучал, то музыку в ответ врубал. И бабуля эта - такая же. Матом меня крыла, потому что ей просто мешал наш ребенок.

Накануне трагедии в квартиру Олеси действительно приходил Александр.

- Пришел пьяный, в руках ружье, начал ломиться через порог! Мой муж оружие выхватил, а соседа выставил на лестничную клетку. На следующий день я подумала: «Хватит, надо решать уже этот вопрос», - и сама зашла к ним, - вспоминает Олеся.

Дверь открыла Зинаида Захаровна.

- Я ей говорю: «Позовите своего сына». Я с ней не хотела общаться, потому что она, как только меня видела, сразу начинала орать, у нее аж глаза кровью наливались - так меня ненавидела. Она звать отказалась. У нас началась словесная перепалка, - признается Олеся. - Соседка угрожала: «Да я тебе сейчас шары выцарапаю!» Ну о чем тут еще разговаривать… Я повернулась и собралась уходить. Она выбежала следом за мной.

Правдивость слов Олеси подтверждают записи с камер наблюдения. На кадрах видно, что женщина собирается подниматься на второй этаж, а к ней подбегает соседка-пенсионерка в домашнем халате. Старушка машет руками.

- Я повернулась в тот момент, когда ее руки были перед моим лицом! - говорит Олеся. - Что мне оставалось делать? Я оттолкнула ее, чтобы она меня не ударила. Если честно, то я даже не поняла, что она упала… Я сама была в шоке от этого разговора, быстро поднялась к себе в квартиру, и все. А 31 декабря, в Новый год, мне позвонили из Следственного комитета: «Ваша соседка умерла, вы - главная подозреваемая». У меня просто слов нет...

Олеся говорит, в суде будет настаивать, что все произошедшее - трагическая случайность. Она оборонялась, а не совершала преступление.

- Я же ее не пинала, не била, я просто убирала ее руки от своего лица, - настаивает женщина. - Мы очень сильно переживаем всю эту историю... Квартиру решили продать - не могу каждый день проходить мимо того места, где все случилось... Эмоционально очень сложно, а если еще и срок дадут, то вообще не знаю, как быть. Не считаю себя преступницей. Бабушку мне, конечно, жалко. Но за что меня будут судить?

А как вы считаете, кто прав в этой истории? Оставьте свои комментарии ниже.

* Имя и фамилия обвиняемой изменены по этическим соображениям.