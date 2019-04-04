«Просто хочет популярности»: студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, затравили за раскрутку блога

21-летняя Мария, четверокурсница филфака НГПУ, стала героиней скандала за день до майских праздников. Она обвинила преподавателя своего вуза в изнасиловании: мол, сначала позвал ее в бар - пообщаться после конференции вместе с девушками-коллегами,- потом обманул и отвез Машу на такси не к ее дому, а в его собственную квартиру. Там, как уверяет девушка, он ее и изнасиловал. Вот только есть важный момент: студентка подала заявление в полицию спустя два года.

Когда эта история стала достоянием соцсетей (Маша сама рассказала о том, что происходит, в своем «Инстаграме»), комментаторы разделились на два лагеря. Многие поддерживают девушку и уверены, что ее обидчика нужно гнать из университета, а другие просто ей не верят:

- Второй курс. Конечно же, непонятно, зачем он в бар позвал, зачем потом повез к себе на квартиру. И такая типа наивная, поехала, ни о чем не подозревая. И решила остаться «просто переночевать». Надеюсь, что её посадят за клевету, - есть и такие комментарии в адрес Маши.

Но еще больше пользователи соцсетей ополчились на девушку после того, как она решила на фоне скандала устроить среди своих подписчиков в «Инстаграме» розыгрыш комплекта косметики и двух коробок со сладостями.

- Шурыгина-2. Просто хочет популярности, вот и все, - пишут в комментариях.

- Эта тоже на донышке в баре с ним выпивала? Ничуть не жалко девушку.

Уволят ли доцента из университета, до сих пор неясно. Фото: соцсети.

«СТРАШНО, ЧТО ПРЕПОДАВАТЕЛИ РАССМАТРИВАЮТ СТУДЕНТОК КАК СЕКСУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ»

Действительно, у «Инстаграма» Маши сейчас 17,5 тысяч подписчиков (как уверяет студентка, после скандала с преподавателем их количество не увеличилось). Сама себя девушка характеризует так: «Рисую яркие стрелки и лечусь от депрессии». В своих постах Маша рассказывает о том, как попала к психотерапевту после расставания с парнем, о путешествии автостопом в Турцию вместе с новым бойфрендом, постит селфи. В общем-то, обычный «Инстаграм» студентки, если бы не один из последних постов.

- Меня раздражает, что многие студенты и студентки относятся к тому, что преподаватель клеит студенток со смехом: мол, все же сразу понятно. Мне не было понятно. В то время в моей картине мира не укладывалось, что если препод может пригласить куда-то, а я соглашаюсь, то я автоматически соглашаюсь на секс, - написала девушка. - Мне страшно думать о том, что мужчины-преподаватели рассматривают студенток как сексуальный объект. Позволяют себе сальные шутки, над которыми смеются сами студентки. Но для некоторых это недопустимо (как и для кодекса преподавательской этики), в том числе, для меня.

Это она написала после того, как история с изнасилованием прогремела на весь город. Думала ли девушка, что из героини сама превратится в объект критики? Наверное, нет.

Так студенты отзываются о самом преподавателе в соцсетях. Фото: vk.com/podslushano_nspu

«БЛОГЕРСТВО - ЭТО МОЯ РАБОТА УЖЕ ГОД»

- Конечно, я читала все эти негативные комментарии, - рассказала "КП"-Новосибирск" Маша. – И мне странно, что люди считают, что в принципе на такой теме можно пиариться. Я рассказала об этом в своем «Инстаграме» только потому, что он - часть моей жизни. И я очень благодарна девушкам, которые сейчас пишут мне и рассказывают, как этот преподаватель вел себя с ними. Оказывается, все это продолжается уже как минимум 10 лет: он пристает к студенткам, зовет их в рестораны…

- Из университета вам звонили?

- Нет, пока я не знаю, уволят ли его или нет…

- А что насчет своего розыгрыша скажете? Многие считают, что так вы пытаетесь пропиариться?

- Блогерство – моя работа уже год. Я вкладываю деньги в свой «Инстаграм», плачу за его рекламу. Тот розыгрыш, в котором меня упрекают, был запланирован очень давно. И я просто не стала его отменять. А то, что параллельно в своих «сторис» я говорила об этой истории с преподавателем… Это моя жизнь, и я рассказываю о ней в своем блоге!

Это переписка доцента с одной из студенток НГПУ. Фото: соцсети.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«ТРЕБОВАЛ ИНТИМ ЗА МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ»

Тем временем с редакцией «Комсомолки» связываются все новые студентки, которым доцент Антон Георгиевич уделял чересчур много внимания.

- Меня отправили в профком, чтобы решить вопрос с заселением в общежитие. Он был председателем, все вопросы через него решались. Я объяснила свою ситуацию, что мне нужно место, что я поступила на бюджет, но не смогу учиться, если не дадут общагу, он сказал: «Я могу помочь, но если вы мне что-то предложите взамен интересное. Вы же понимаете о чем я?», - передает разговор с преподавателем студентка Юлия. - Я сделала вид, что ничего не поняла, он встал и сказал: «Ну, тогда ничем помочь я не могу». и ушел. Пришлось идти к ректору, и уже он помог с этим вопросом. Я знаю, что были девочки, которые с ним спали, он помогал с матпомощью и учебой.

Девушки уверяют: Антон Георгиевич требовал свидания и за то, чтобы тех, кто уходит в академический отпуск, не выселили из общаги:

- Я была в академическом отпуске, и в тот момент вышло постановление от профкома, чтобы академники выселились (ранее студенты, которые ушли в академ, все равно могли жить в общежитии), - рассказывает студентка Екатерина. - Был апрель, и я очень надеялась дожить в общежитии до конца мая. Писала Антону Георгиевичу, просила помочь, он ссылался на загруженность и предлагал встретиться в кафе и обсудить мою проблему. Но для меня это было неэтично, я отказалась: посоветовавшись с родителями, решили, что буду снимать жилье, и жить сама, и в конце апреля я съехала.

Есть и еще одна деталь в совсем непедагогичном общении Антона Георгиевича со студентками.

- Ходят слухи, что в 2015 году одна из девочек забеременела от него, - заявила Екатерина. Однако назвать имя девушки и дать хоть какие-то координаты жертвы она не смогла, так что информация пока неподтвержденная.

Если эта история - всё-таки правда, то мы просим девушку связаться с редакцией «Комсомольской правды» по тел. 8-913-068-56-72.