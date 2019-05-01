Монстрация 2019 в Новосибирске: динозавр, мумия и костюмы за 10 тысяч

Монстрация 2019 в этом году отмечает юбилей: акция началась в Новосибирске в 2004 году, а потом стала популярной и в других городах. Считай, «Монстрация» - совсем еще подросток. Корреспонденты «Комсомолки» под снегопадом прогулялись вместе с «монстрантами» по Красному проспекту и подготовили праздничный фоторепортаж.

Этот динозавр точно стал одной из самых ярких частей Монстрации.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Сегодня мало народа: может потому что холодно, и я не вижу ярких лозунгов, что-то меня смущает: не пойму, что,- внимательно всматривается в толпу митингующих Татьяна Поливина.

Татьяна Поливина вместе с мужем Евгением уже более десяти лет являются поклонниками МонстрацииФото: Ульяна ДЖАНКОВА

Женщина вместе с мужем Евгением уже более десяти лет являются поклонниками Монстрации.

– Мы помним еще тот митинг, года четыре назад, когда участников шествия окружил ОМОН, автозаки и поливальные машины: участников не пускали к партийным колоннам. Сама идея акции потрясающая!

Как вам такая шутка на тему Интернета?Фото: Даба ДАБАЕВ

Сегодня в лозунгах участников Монстрации 2019 получили отклик недавно принятые законы об ограничении интернета и запрете оскорблять власть.

А вот этот плакат придумал айтишник.Фото: Даба ДАБАЕВ

Илья Войтов – айтишник. Новосибирец объясняет: решил выйти на Монстрацию потому, что мало понятных шуток на тему компьютеров. Чтобы привлечь внимание к своему плакату, он сопроводил лозунг известной песенкой о чебурашке из автономного динамика.

- Выбрал нейтральную композицию, которая бы подняла настроение горожанам. Сам я люблю рок, - признался парень.

Один из участников акции заклеил рот.Фото: Даба ДАБАЕВ

А вот участник митинга, у которого не удалось выяснить подробности, так как его рот в знак протеста был заклеен.

Эта фотолокация привлекла многих сибиряков.Фото: Даба ДАБАЕВ

Елена Тиунова вместе с подругой придумали оригинальный плакат - фотозону для хорошего настроения. Отметим, что желающих сфотографироваться среди новосибирцев было много.

Эти ребята называют себя диванной гвардией.Фото: Даба ДАБАЕВ

Это так называемая диванная гвардия. Ребята скрывают свои лица непросто так: они в интернете отстаивают, какую-либо тему, пишут комментарии и так далее.

- Наш профиль - аниме. Мы стараемся нейтрализовать весь негатив в сторону этой темы. У нас есть специальные позывные: именами мы не пользуемся. Всего нас 30 человек. Готовились к шествию тщательно: подбирали амуницию, у некоторых ребят цена костюма – 10 тысяч рублей.

Эту мумию из газет новосибирец делал месяц.Фото: Даба ДАБАЕВ

Антон Константинов создал газетную мумию во весь человеческий рост. Новосибирец говорит о том, что использовал 50 газет с объявлениями, изнутри фигуру набил бесплатной бумажной раздаткой из супермаркетов. Вся работа заняла около месяца.

Эти парни снимали реклами во время шествия и им пришлось пообщаться с полицией.Фото: Даба ДАБАЕВ

А внимание полиции привлекли вот эти ребята: они с зелеными табличками снимали ролик.

- Это просто для нас: не связано с Монстрацией. Для рекламы, - объяснили операторы. Полицейские увели парней на разговор, но почти сразу же отпустили.

Большой плакат участники акции развернули в конце шествия. Фото: https://twitter.com/kissmyba

Под конец шествия «монстранты» все же попытались удивить горожан: развернули лозунг «Нам хана!», и тут же сменили его на другой: «Городу нужны мы, а не эта тряпка». Видимо, «хана» нескучным лозунгам. Потому что это все мы где-то уже видели.