«Мало строить стены: в спортзалах должна кипеть жизнь!»

ЧЕМПИОНАТ МИРА КАК ПЛАЦДАРМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В начале апреля этого года Анатолий Локоть в рамках форума «Городские приоритеты: пятилетка развития» обозначил семь направлений, которые должны стать главными в программе развития Новосибирска до 2025 года: комфортный город; транспортная доступность; социальная сфера; спорт; культура и история; знания, наука, промышленность; экономика, инвестиционный климат. Важно понимать: это не четко заданные маршруты - они могут меняться, корректироваться в ходе общения с жителями мегаполиса.

- Мое предложение заключается в том, чтобы провести самое широкое обсуждение этих семи направлений и наполнить их смыслом. Мы готовы выслушать замечания. Возможно, появятся дополнительные ориентиры в развитии, - акцентировал внимание мэр Анатолий Локоть.

Уже прошла дискуссия по направлению «Социальная сфера», горожане активно высказывались на темы образования, здоровья и долголетия. В этот раз дискуссионная площадка была собрана на базе спортивного комплекса «Заря», горожан пригласили обсудить направление развития «Спорт и здоровый образ жизни».

Эта тема оказалась не чужда общественности, да и для городских властей это направление никогда не было периферийным. Анатолий Локоть в своем выступлении отметил, что нам есть чем гордиться: у нас великолепные спортивные традиции и высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Важно, что в городе постепенно решается вопрос увеличения количества спортивных площадок. Но впереди еще больше важных мероприятий.

- Благодаря тому, что в 2023 году пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, мы получили возможность взрывного развития. Недавно в рамках федеральной программы у нас появились фехтовальный центр, зал для занятий спортивной гимнастикой Евгения Подгорного, строится волейбольный центр, приступаем к возведению нового Ледового дворца. Но вся жизнь не сводится к 2023 году, когда пройдет чемпионат: мало построить стены - нужно заполнять все площадки, что мы создаем, причем не только ребятишками, но и представителями старшего поколения. Одна из главных наших задач - увеличить среднюю продолжительность жизни новосибирцев до 76 лет. Этот вопрос мы также обсуждали на дискуссионной площадке, касающейся темы социального развития, - подчеркнул Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть формирует программу развития города вместе с горожанами.

БЛИЗКО И УДОБНО

По словам начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексея Толоконского, максимальное вовлечение жителей в спортивные секции - это основная задача государства на ближайшие годы. Новосибирск активно взялся за решение этой амбициозной задачи.

За последние пять лет в Новосибирске была проведена колоссальная работа по вовлечению в спорт максимального количества горожан. Сегодня в спортивных школах занимаются 17 тысяч ребятишек.

Ежегодно в городе проводят около 500 стартов, которые меняют формат, становятся более современными. Организаторы стараются улучшить транспортную доступность к спортивным центрам, сделать комфортной окружающую инфраструктуру.

Активная оздоровительная работа ведется по месту жительства. Оборудовано 15 новых площадок, из них 7 - в 2018 году. Во дворах появляются крытые арены, строятся мобильные раздевалки. Примеры есть на улицах Зорге, Б. Богаткова, С. Кожевникова.

Каждый год муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город» вместе с организациями ТОС проводит около 2 тысяч мероприятий, охватывая 60 тысяч горожан.

В 2016 году в муниципальную собственность был передан стадион «Локомотив» в Первомайском районе. Он стал одним из базовых центров для подготовки легкоатлетов. В собственность спортивной школы «ТЭИС» передан участок на Гусинобродском шоссе: там проводятся соревнования по техническим видам спорта.

К строительству и реконструкции спортивных объектов привлекают частных инвесторов: заключено соглашение о возведении спорткомплекса с плавательным бассейном по улице Зорге и капремонту «Дельфина» в Пашино, реконструкции бывшего кинотеатра «Космос» под центр хоккейного мастерства.

Как отметил мэр Новосибирска, «прошли те времена, когда олимпийцы воспитывались в подвалах домов культуры». Все усилия в совокупности дают блестящий результат: новосибирцы завоевали восемь медалей разного достоинства на Олимпиаде в Сочи и Рио-де-Жанейро.

Вот к каким спортивным достижениям стремится Новосибирск.

ОСТОРОЖНО: В ВОЗДУХЕ БАЦИЛЛА СПОРТА

Кандидат медицинских наук Ирина Беспрозванная в своем экспертном выступлении практически соединила темы, которые обсуждались на предыдущей площадке - долголетие и спорт:

- Конечно, занятие физической культурой и спортом увеличивает продолжительность жизни. Приятно было услышать, что большинство спортивных организаций ориентированы на развитие именно массовой физкультуры. В этом направлении мы должны стать образцом для малых городов и поселков Новосибирской области.

Свои инициативы высказали ветераны спорта. Например, о шефстве предприятий над спортивными площадками города. Еще один актуальный вопрос, который нуждается в решении в самое ближайшее время, - подготовка кадров. Старшее поколение тренеров отходит от дел, а молодежь не слишком активно идет в спортивные школы. Необходимо налаживать сотрудничество учреждений с училищем (колледжем) олимпийского резерва, где готовят новую смену специалистов. Также новосибирцами поднималась тема развития дачного спорта.

В рамках дискуссии были даны прямые поручение от мэра города. Анатолий Локоть затронул острую тему воспитания подростков. «Благодаря» барабинской истории не так давно мы все стали свидетелями того, как молодежь может перевернуть понятие ЗОЖ с ног на голову.

- Сейчас активно идет популяризация восточных единоборств. Тревожит, если ребята применяют свои навыки не по назначению, подвергая прессингу сверстников. Предлагаю не уходить от этой темы. Помимо физической составляющей есть еще и культура дисциплины, поведения. В ближайшее время необходимо провести круглый стол с участием председателей федераций восточных единоборств. Ребенок, занимающийся спортом, особенно единоборствами, должен понимать, что он берет на себя обязательства, ответственность перед другими. Цель единоборств - воспитание характера, помощь ближнему, а не наоборот. Спорт во всех его проявлениях должен оставаться чистым, - отметил мэр Новосибирска.

В завершение олимпийская чемпионка, советник мэра Новосибирска Ирина Минх эмоционально поблагодарила всех докладчиков:

- Сейчас действительно модно заниматься спортом. Будем в тренде, будем активными! Мы будем заражать любовью к спорту всех окружающих!

В Новосибирске создаются все условия для занятия спортом для пенсионеров и инвалидов.

КОНКРЕТНО

К чему стремимся?

В соответствии с нацпроектом «Демография» к 2025 году 55% граждан должны заниматься спортом. Среди молодежи эта цифра - 82%.

ВАЖНО

Для пенсионеров организован фестиваль «Через спорт к активному долголетию», включающий 12 видов спорта. В нем участвует около 1000 человек.

63 муниципальных спортивных объекта сделали доступными для малобильных групп населения. Ежегодно в городе проводят около 30 спортивных праздников для инвалидов.

Работа по развитию массового спорта сосредоточена в муниципальном учреждении «Спортивный город»: за каждым районом города закреплен методист, создана карта бесплатных спортивных площадок и секций для новосибирцев любого возраста - sportgorod-nsk.ru.

С выбором нужной бесплатной секции рядом с домом помогут инструкторы по тел. (383) 203-49-96.