Разрушители мифов: новосибирцам рассказали правду о пенсиях

По словам народного избранника, тема пенсий все чаще звучит на личных приемах граждан.

- Беседа прошла в рамках клуба правовой грамотности, который мы недавно организовали. Неделю назад в таком же формате обсуждали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективного капремонта. Ответы на профильные вопросы жителей должны звучать не от меня, а от компетентных специалистов, которые могут детально разобраться в проблеме и доступно разъяснить все нюансы, - особо подчеркнул Сергей Бондаренко. - Конечно, можно зайти в интернет и найти все, что нужно, но это люди того поколения, которое привыкло слышать живое слово.

На вопросы пенсионеров ответила начальник отдела по выплате пенсий Наталья Шарова. В своем выступлении она затронула тему перерасчета пенсий для работающих граждан.

- Возможности государства в выплатах пенсий ограничены, поэтому принято решение «заморозить» процесс индексации пенсий на тот период, пока человек работает, чтобы экономическая ситуация в стране не ухудшилась еще больше, - пояснила Наталья Шарова. - Даже если вы числитесь старшим по дому или председателем садового товарищества и не получаете вообще никакой зарплаты, все равно перерасчет вам не сделают, ведь в индивидуальных сведениях вы проходите как работающий.

Также руководитель отдела выплаты пенсий коснулась вопроса пенсий по потере кормильца.

- В случае если муж умирает, официальная жена может перейти на его пенсию, даже если выгода будет составлять всего рубль. Главное условие - наличие свидетельства о браке. Срока давности нет - это можно сделать хоть через восемь лет после смерти супруга. Причем такой переход можно делать несколько раз: например, в 80 лет к имеющейся пенсии добавляется вторая базовая, и тогда женщине будет выгоднее вернуться на свою выплату. Пенсионерка также вправе это сделать, - отметила Наталья Шарова.

Сергей Бондаренко.

Бурное обсуждение вызвала тема удержаний выплат за долги: по закону 50% от суммы пенсии могут списать, даже если оставшаяся часть ниже прожиточного минимума.

- Например, накопился долг по коммунальным платежам в размере 3 тысяч рублей, в квартире прописаны три пожилых человека. Сумма долга не распределяется между всеми прописанными - списание долга в полном размере производится с первого, у кого на счету появятся деньги, - объяснила руководитель отдела выплат пенсий.

В конце встречи Наталья Шарова обратилась к пенсионерам:

- Я неоднократно слышала, как возмущаются пожилые люди по поводу начислений. Хочу успокоить, нас тщательно контролируют руководители нескольких подразделений Пенсионного фонда, а раз в два года - ревизоры. Мы не имеем права на ошибку.

Как отметили сами пенсионеры, встреча оказалось для них полезной, «ответы получены еще не все, но хотя бы понятно, где и у кого конкретно спросить, если будет необходимо».

Следующей темой клуба правовой грамотности станет нестационарная торговля на придомовых территориях.

СПРАВКА «КП»

По всем вопросам начисления и выплаты пенсий новосибирцы могут обратиться в клиентский отдел Пенсионного фонда по адресу: ул. Серебренниковская, 4/1.