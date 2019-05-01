Решения сессии: как поправить бюджет и помочь местным предприятиям

МИЛЛИОНЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ

Один из первоочередных вопросов 42-й сессии - внесение изменений в бюджет области на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов. Самые значительные изменения коснулись расходов, связанных со строительством, реконструкцией, приобретением зданий, - в общей сумме это 692,3 миллиона рублей. Большая часть суммы пойдет на объекты сферы образования. В частности, за счет бюджетных средств будет введено в эксплуатацию 6 детских садов в Новосибирске. Также в бюджет предлагается заложить 1083 миллиона рублей на образовательные учреждения и еще 3385 миллиона рублей на строительство новой ледовой арены.

- Изменения коснутся всех сфер жизни Новосибирской области: и социальной, и культурной, и спортивной, и экономической, - отметил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. - Наверное, в числе самых главных поправок - выделение ресурсов на приобретение средств и медицинского оборудования в учреждения города Новосибирска. Четыре крупные поликлиники будут поддержаны в приобретении ангиографического оборудования, томографических комплексов, другой техники. Выделено 58 миллионов рублей на проектирование онкологического центра.

Кроме того, в рамках поправок выделяются ресурсы на достройку школы в Кольцово, выкуп готового помещения детского сада в поселке Светлый Мошковского района. Первый вице-спикер Андрей Панферов от фракции «Единая Россия» внес поправку о выделении 40 миллионов рублей в этом году и 40 миллионов рублей - в 2020-м на строительство и обустройство спортивных площадок в городе Новосибирске.

На сессии было поддержано продолжение известной программы «Школьное окно», на которую на предварительных обсуждениях было решено выделить еще 100 миллионов рублей.

ОБНОВЛЕНИЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ

В первом чтении принят законопроект о внесении изменений по налогообложению отдельных категорий налогоплательщиков. Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко пояснила - это закон об инвестиционном налоговом вычете:

- Президент рекомендовал использовать его для того, чтобы стимулировать предприятия к реинвестированию, модернизации. По своей сути инвестиционный налоговый вычет является альтернативой ускоренной амортизации.

Председатель Карасукского районного совета Юрий Объедко вышел на сессию с инициативой добавить к выборному процессу местного самоуправления возможность формировать представительные органы из глав сельских поселений или депутатов сельсоветов. По словам Объедко, подобная практика существует в трех районах региона и уже показала свою эффективность. Выборная система при этом не ликвидируется - люди сами могут решать, какая система формирования управленческих кадров им ближе.

Депутаты решили пока не принимать данный проект, а более детально изучить вопрос.

- Я благодарен депутатам, что они смогли договориться и услышать друг друга, - прокомментировал ситуацию председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив. - Можно было, конечно, принять законопроект в первом чтении, но в вопросах, которые касаются людей огромной территории, не хочется идти в лобовую. Не надо этого делать. Решено рассмотрение перенести. Будем проводить круглые столы, послушаем все стороны. И надеюсь, что придем все же к нормальному решению. Но не будем сражаться фракция против фракции по количеству депутатов и голосов. По сути, мы приводим наш областной закон к федеральному законодательству. Организуем круглые столы с депутатами, представителями сельских территорий. Фактически мы даем людям еще один вариант. Предоставляем районам больше самостоятельности. В Карасуке четыре-пять лет назад был эксперимент. И он удался. Надо послушать - пусть все расскажут. И тогда, думаю, мы примем решение. А сегодняшнее решение -показатель консолидации Законодательного собрания, доказательство того, что мы услышали друг друга, но отложили вопрос для детального рассмотрения, - подытожил эту «главу» сессии спикер Заксобрания Андрей Шимкив.