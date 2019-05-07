Услышать, чтобы «увидеть»: школьники озвучили историю Новосибирска для незрячих

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела уникальный конкурс среди школьников города. Ребятам предложили найти звуки, характеризующие их родной город в разные исторические периоды. Занятие не праздное - в будущем эти работы используют в качестве сопровождения экскурсий для незрячих и слабовидящих. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на награждении школьников, услышали самые интересные работы и представили себе город разных десятилетий.

Ребята получили книги и грамоты.

От Новониколаевска до Новосибирска

Старт этому неординарному проекту был дан еще в декабре прошлого года. Ученики шести школ выполнили творческое задание - нужно было озвучить Новосибирск разных лет, начиная с 1893 года. Выбрать время, подачу, характер, жанр работы можно было по своему усмотрению.

- Организация конкурса по отбору звуковых иллюстраций к историческим периодам, связанным с местами экскурсий, - еще одна актуальная просветительская задача. Для этого школьники и были вовлечены в конструирование сценариев содержания аудиоклипов. По завершении этого конкурса были отобраны аудиоцитаты, соответствующие утвержденному перечню. На этом этапе работы в качестве обязательного требования было участие незрячих и слабовидящих экспертов старших возрастных групп, - рассказывают организаторы.

Ребята не стали сдерживать творческих порывов: изобретали, выдумывали, режиссировали свои ролики.

- Мы благодарны организаторам за интересное задание. Обычно наши дети решают задачи, ответы на которые можно найти в конце учебника или в интернете. Здесь же нужно было выполнить проект, по которому нет методичек и готовых вариантов. Вы дали нам большой простор для творчества, - поделилась своим мнением педагог-руководитель из лицея № 113 Ирина Валеева.

В итоге некоторые материалы станут частью звукового сопровождения экскурсий для незрячих и слабовидящих. Эти экскурсии - еще один проект Новосибирской областной специальной библиотеки, называется он «Добровольцы адаптивных маршрутов». Для экскурсантов, имеющих серьезные нарушения зрения, уже начали проводить прогулки по памятным и интересным местам Новосибирска. Экскурсовод делает основной упор на текстовое сопровождение, чтобы участники могли представить себе детали, цвета и даже оттенки зданий, архитектуру улиц города. Если добавить еще и звуки тех лет, то возникнет впечатление 3D-эффекта: образы станут объемнее, полнее, интереснее. Получится своеобразная машина времени, которая унесет воображение на десятилетия назад.

- Специалисты нашей библиотеки создают не обычный аудиоконтент, а содержащий возможности для расширения представлений незрячих и слабовидящих людей об окружающем мире. Вы должны понимать и учитывать, что у этих уникальных «аудиофильмов» будут слушатели, которые почти не могут увидеть современный город, но с вашей помощью смогут почувствовать Новосибирск прошлых времен. Эта аудитория очень чуткая, благодарная и одновременно требовательная, - обратился к участникам Юрий Лесневский, директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Грамоты получили не только ребята, но и их руководители.

Смех и волнения

Жюри поблагодарило ребят за работу, самые яркие моменты были прослушаны повторно во время награждения. Некоторые из роликов вызвали улыбку. К примеру, команда педагога Ирины Валеевой из лицея № 113, получившая награду за юмор и креативность, представила на суд слушателей звуки Гусинобродского вещевого рынка, ушедшего из жизни города несколько лет назад. Чтобы подготовить материал, ребята разговаривали с представителями старшего поколения, чьи воспоминания об этом колоритном месте еще свежи. Ученики сами озвучили небольшой аудиофильм.

Работа Ангелины Пасикан, наоборот, вызвала у слушателей взволнованность: с помощью звуков девочка раскрыла жизнь Новосибирска в годы войны.

Другой подход продемонстрировала команда из гимназии № 14. Семиклассницы Олеся Шульженко и Ульяна Стригунова решили познакомить слушателей с жизнью своих ровесниц в 2000 году.

- Это был яркий период с обилием субкультур, мы многое о нем знаем, поэтому и решили рассказать историю на понятном для нас языке. Наша героиня садится на мотоцикл, включает плеер, слушает музыку, мчится на концерт. Старались сделать образ динамичным, смелым. Именно так мы представляем себе то время, - раскрывают свой замысел Олеся и Ульяна.

В конкурсе приняли участие 32 школьника. Организаторы решили не делить их на первых и вторых: призы и грамоты достались всем. И это справедливо, ведь вклад каждого подростка оказался важен, причем не только для посетителей библиотеки или участников экскурсий, но и для общества в целом. Ведь чем больше отзывчивых, неравнодушных, творческих людей, тем приятнее и комфортнее становится наш город.

Юрий Лесневский: «Ваша аудитория очень чуткая, благодарная и одновременно требовательная».

Работа над конкурсными заданиями дала всем возможность освежить в памяти основные вехи истории Новосибирска, порой даже заново взглянуть на отдельные ее события, переосмыслить их и почувствовать себя их участником. Все без исключения работы раскрывают индивидуальность авторов, передают личное отношение и переживания по поводу описываемых событий.

Непросто найти точные слова, передающие дух той или иной эпохи, еще сложнее подобрать звуковые фрагменты, рисующие нам картины прошлого с тонко выписанными деталями и будто бы на машине времени отправляющие нас в захватывающее путешествие по истории нашего города. Нашим конкурсантам в некоторой степени удалось сделать и первое, и второе.

У каждого из нас есть любимые и дорогие сердцу уголки города: двор, в котором прошло детство, тихая аллея парка, вечерняя набережная или что-то иное. И каждому, наверное, хотелось бы поделиться теми чувствами, что возникают при воспоминании о посещении этих мест. Хочется найти те немногие, самые точные слова, способные передать оттенки чувств и детали увиденного. Чтобы справиться с этой задачей, нужно на какое-то время стать настоящим поэтом.

Коллектив участников школы № 213 «Открытие» подготовил многогранную и содержательную конкурсную работу. Куратор: учитель русского языка и литературы Надежда Александровна Апанасенко.

Звуковая иллюстрация: Современный Новосибирск 00:00 00:00

Один из гениев XX века актер и сценарист Чарли Чаплин сказал: «Самое смешное - это лишь легкое преувеличение того серьезного, что окружает нас в реальной жизни». Справедливость этого высказывания подтверждает коллектив авторов лицея № 113, рассказывающий нам историю Новосибирского вещевого рынка.

Звуковая иллюстрация: Гусинобродский вещевой рынок 00:00 00:00

Коллектив лицея № 113 отмечен в номинации «Юмор и креативность». Куратор: Ирина Владимировна Валеева.

Сплоченный творческий коллектив лицея № 22 «Надежда Сибири» награжден в номинации «Звучащая история». Состав коллектива: звукорежиссеры Артем Потапов, Екатерина Рогожникова и Арина Абдиева; дикторы Полина Махина и Дмитрий Ешуков. Руководитель проекта: Аркадий Викторович Головин.

Звуковая иллюстрация: Новониколаевск - Пролог 00:00 00:00

Некоторые участники конкурса поставили перед собой задачу подобрать звуковой ряд, максимально точно иллюстрирующий те или иные исторические события. Много сложнее выстраивать ассоциации и находить подходящий звуковой материал. Все участники конкурса проделали большую и трудную, но вместе с тем интересную и очень творческую работу.

В номинации «Звук как исторический документ» награжден Кирилл Налобин, ученик МАОУ «Вторая гимназия». Куратор: Мария Александровна Зяблицкая.

Звуковая иллюстрация 00:00 00:00

Из огромного массива звуковых эффектов выбраны звуки, удачно соотносимые с выбранным историческим периодом. В номинации «Звуковые эффекты» отмечен ученик МБОУ «Гимназия № 14» «Университетская» Владислав Риферт, в номинации «В ногу со временем» - ученицы этой же школы Олеся Шульженко и Ульяна Стригунова. Тимофей Павлов стал лауреатом в номинации «Оригинальное историческое исследование». Слушатели фонограммы становятся «свидетелями» важных, ключевых событий, определивших облик современного Новосибирска, и в номинации «Звуки современности» жюри отметило автора Анну Буканову.

Куратор всех названных проектов: Екатерина Александровна Демчук.

Звуковая иллюстрация: Современный Новосибирск 00:00 00:00

Возможно, самым прямым и неопосредованным способом передает чувства такое искусство, как музыка. Спектр охватываемых ею эмоций очень велик: от меланхолии до восторга, от ужаса до экстаза. Каждому из нас знакомы моменты душевного подъема при прослушивании любимых произведений и записей, будь то рок, классика или современная танцевальная музыка. Способность музыки создавать эмоциональный фон и более глубоко раскрывать смысл сопутствующего ей текста использовала Ангелина Пасикан. В своей работе она повествует о Великой Отечественной войне, а выбранное ею музыкальное сопровождение передает трагизм тех ужасных событий. Ангелина Пасикан награждена в номинации «Богатая эмоциональная составляющая».

Члены жюри высоко оценили работу Ирины Струц за искренний, глубоко личностный тон высказывания и присудили победу в номинации «Внимание к деталям». В номинации «Исторический аудиоэкскурс» отмечена Олеся Черных, лауреатом в номинации «Оригинальное прочтение» стала Софья Скоробогатько, в номинации «Голос современности» - Анна Кашевская.

Номинация, которая существует в любом уважающем себя конкурсе, а именно «Приз зрительских симпатий», хотя в нашем случае ее вернее было бы назвать - слушательских.

В этой номинации приз получила Злата Гремитских.

Все эти работы представили учащиеся 9 «М» класса МБОУ «Лицей № 185». Кураторы: классный руководитель Ирина Александровна Тимченко, учитель истории и обществознания Дарья Юрьевна Малюжко.