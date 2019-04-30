«Родителям не сказала»: студентка обвинила преподавателя психологии в изнасиловании

Настоящий скандал грянул в одном из лучших вузов Новосибирска - НГПУ: 21-летняя Мария (имена героев публикации изменены. - Прим. ред.), четверокурсница филфака, обвинила доцента кафедры педагогики и психологии в изнасиловании. Вот только есть одна важная деталь: сделала она это не сразу после того, как преподаватель надругался над ней, а спустя два года. Как это произошло и что подтолкнуло девушку обратиться в полицию сейчас, выясняли корреспонденты «Комсомольской правды».

Преподаватель откровенно флиртовал с симпатичными студентками. Фото: соцсети.

«ПРИГЛАСИЛ В БАР ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ»

Мария и Антон Георгиевич познакомились два года назад в соцсетях.

- Он первый мне написал: сказал, что где-то меня видел. Стал перечислять бары, где бывал, но там мы точно не пересекались, - описывает общение с преподавателем Мария. - А потом упомянул, что работает в НГПУ. Я в то время была второкурсницей, поэтому не удивилась, что он мог меня увидеть в вузе.

Девушка уверяет: общалась с доцентом не как с потенциальным ухажером, а исключительно как с преподавателем.

- Я мечтала связать свое будущее с наукой, участвовала в конференциях. Мне было интересно узнать у него о работе, о научных открытиях. И пусть его специализация не филология, но тоже гуманитарная дисциплина, а у меня была куча вопросов, - признается студентка. - Я себя чувствовала абсолютно спокойно: думала, раз он преподаватель, то со мной все будет в порядке.

Вот, что о преподавателе пишут сами студенки. Фото: https://vk.com/podslushano_nspu

Тревожный звоночек прозвучал, когда Антон Георгиевич первый раз пригласил Машу встретиться. Нет, речь шла не о какой-нибудь интересной лекции крутого профессора, а об обычном ресторане. Тогда девушка отказалась. Но второе предложение от доцента была куда более заманчивым.

- Он написал, что после конференции собирается с девушками-коллегами в бар, если мне будет интересно с ними пообщаться, то я могу прийти, - передает слова преподавателя студентка. - Я не волновалась - думала, раз там будут и другие девушки, то речь идет только о дружеской беседе. Я предупредила подругу, что пошла на встречу.

Даже когда девушки в переписке отказывали доценту, его это не останавливало. Фото: соцсети.

«ОБМАНОМ ЗАМАНИЛ В СВОЮ КВАРТИРУ»

В баре и правда все прошло гладко, а когда уже решили расходиться, вызвали такси.

- Антон Георгиевич сказал, что мы соседи и можем доехать вместе. Но из машины мы вышли почему-то совсем не там, - говорит Мария. - Он уверял, что это его вторая квартира. Я не понимала, что делать дальше: вызывать другое такси или остаться до утра? Подруга по телефону посоветовала: «Уже очень поздно, оставайся ночевать».

После этого Маша с доцентом и его коллегой поднялась в квартиру преподавателя.

- Это была небольшая студия. Я сразу сказала, что мне с утра на пары, и уснула прямо в одежде на диване. А Антон Георгиевич и его коллега решили продолжить выпивать, - добавляет студентка. - Через какое-то время я проснулась от громкого разговора: доцент предлагал той девушке интим. Она сказала, что у нее муж и дети и она едет домой. Почему я не подала вид, что проснулась, и не ушла с ней? Думала, что эта ситуация позади и я спокойно дождусь утра.

По перепискам видно, что пристает к девушкам педагог не первый год. Фото: соцсети.

Но спустя несколько минут преподаватель стал приставать уже к Маше.

- Сначала он лез ко мне целоваться, потом навалился на меня, стал стягивать штаны. Я начала кричать, отпихиваться, а он в ответ: «Ты что, больная?». Было такое ощущение, что он вообще не понимает, почему я сопротивляюсь, - с ужасом вспоминает Маша. - На пару минут он отстал, а потом все началось заново. Я кричала, но меня никто не слышал. Боялась, что он меня убьет…

«РОДНЫМ НИ О ЧЕМ НЕ РАССКАЗАЛА»

Когда все закончилось, Маша в слезах стала одеваться, а Антон Георгиевич… вызвал ей такси:

- Вел себя как ни в чем не бывало: то ли был настолько пьян, что не понимал, что случилось, то ли для него все это было в порядке вещей. После всего случившегося я сутки пролежала в кровати и проплакала. Рассказала обо всем только подруге. Она уговаривала меня пойти в полицию, но я не стала писать заявление. Как представила, что по нескольку раз придется описывать все полицейским, так мерзко стало… Но я пообещала себе, что, как только мне станет немного легче, я обязательно добьюсь справедливости.

Прошло полтора года. За это время у Маши появился парень. Антон Георгиевич пропал с горизонта - обходил студентку стороной - и вдруг шесть месяцев назад снова объявился.

- У меня сломался ноутбук. Я спросила в группе вуза, кто может его починить. А он ответил: «Хочешь, я куплю тебе новый?», - рассказывает студентка. - У меня была истерика. Я позвонила своему парню, рассказала обо всем. Он спросил: «Что будешь делать?» А я даже не знала, что ответить… Изнасилование ведь было давно - что я могу предъявить? Да и ту переписку, где он меня в бар звал, я удалила…

Начинает разговор со всеми студентками преподаватель одинаково: мол, где-то раньше видел. Фото: соцсети.

Но Маша узнала, что она далеко не единственная, кому писал совсем не педагогичные сообщения доцент. Разговоры других студенток она услышала в университете. Маша стала искать в соцсетях тех, кому преподаватель уделял чересчур много внимания. Единомышленницы откликнулись, скинули свои переписки. И наконец со всеми собранными доказательствами жертва не только пошла к ректору, но и написала заявление в полицию.

- Я хочу, чтобы этого человека уволили и запретили ему в принципе работать в системе образования, - требует справедливости Маша.

А что же сам Антон Георгиевич? Корреспондентам «Комсомольской правды» он заявил, что не виновен.

- Знали бы вы, в каком я шоке. У этой девушки я даже ничего не преподавал, - коротко прокомментировал преподаватель. - Я написал в полицию ответное заявление о клевете.

Разбираться в этой ситуации будут правоохранители. Следователи уже начали проверку.

«Комсомолка» будет следить за ходом разбирательства.