Первым делом – самолеты: сибирячка бросила парня ради авиации

23-летняя Татьяна Кожевина запросто могла бы стать стюардессой или моделью: в ее «Инстаграме» почти 6 тысяч подписчиков, сотни лайков и комментариев. Но сибирячка сменила каблуки и маникюр на гаечный ключ и перепачканную форму. Она - единственная девушка-авиамеханик в Новосибирске, а может, и в России. Таня проверяет самолеты перед вылетом: именно благодаря ей рейсы проходят без ЧП и аварийных посадок. Сама же себя Таня в шутку называет «Механесса с душой принцессы». Зачем хрупкая девушка пошла в такую мужскую профессию, сибирячка откровенно рассказала «Комсомолке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705761" frameborder="0"></iframe> Попробуй не смотреть: девушка-авиамеханник сняла откровенный ролик на работе.

«ОТ САМОЛЕТОВ ПРЯТАЛАСЬ ПОД КРОВАТЬЮ»

- Любовь к авиации с пеленок - это не про меня: для маленькой девочки, росшей в бурятском селе Читкан, самолеты казались чем-то большим и устрашающим, - делится Таня. - Одно из ярких воспоминаний детства: когда в небе пролетали самолеты, я пряталась под кроватью и боялась, что борт упадет на дом. А еще почему-то думала, что мой папа-электрик на них возвращается из командировки, хотя он ездил на поездах.

В авиационный вуз девушка решила поступать тоже спонтанно: когда приехала из Бурятии в Красноярск, шла по улице и увидела настоящую ракету рядом с Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева.

Татьяна уверяет, что полет на самолете абсолютно безопасен. Фото: https://www.instagram.com/gaechka_tatochka/

- Она там стоит как памятник - местная достопримечательность. Мне стало интересно, что это за вуз такой. Зашла, пообщалась со студентами, с людьми из приемной комиссии и поняла, что хочу учиться там, - объясняет свой выбор Татьяна.

Поступила девушка на факультет гражданской авиации и таможенного дела. Парней там оказалось в несколько раз больше, чем девушек.

- На практике девочкам разрешали оформлять документы, а одногруппники чинили вертолеты, - вспоминает Таня. - Я сказала, что хочу работать вместе с парнями. Руководители практики тогда переспросили: «Ты точно решила?» Я сказала: «Да». Мне выдали инструменты. Вот у всех шок-то был! Но я справилась и зачет получила!

Девушка не боится запачкать руки, и точно знает, как обращаться с инструментом. Фото: предоставлено Татьяной КОЖЕВИНОЙ.

Именно во время одной из таких студенческих практик сама Таня впервые полетела на самолете.

- Направились мы с одногруппницей на прохождение преддипломной практики в Сургут. Полет был с пересадкой в Томске. Конечно, сразу два полета за день для тех, кто никогда прежде не был на борту самолета в роли пассажира, - это фантастика, - говорит Татьяна. - Еще до вылета мы спрашивали у одногруппников, чего не стоит есть, какова вероятность, что нас стошнит, и вообще задали миллион глупых вопросов. Сидели в самолете вместе. Схватились за руки и держались друг за друга, пока самолет не наберет высоту. А еще предварительно попросили бумажные пакетики на случай, если станет плохо. Сейчас, конечно, это кажется смешным: летаю порой по шесть раз за месяц.

«РАССТАЛАСЬ С ПАРНЕМ РАДИ САМОЛЕТОВ»

Окончила вуз Таня с красным дипломом, и пришло время искать работу. Оказалось, что не все так просто.

Ради работы красавице пришлось отказаться от маникюра. Фото: предоставлено Татьяной КОЖЕВИНОЙ.

- Я мечтала ремонтировать самолеты, а мне предлагали только работу с документами. Вот так прямо и говорили: нет у нас девушек-механиков и не будет, - возмущается Таня. - Но я ни на какую другую вакансию не соглашалась!

Через несколько дней пришло предложение от новосибирской авиакомпании: та самая вакансия мечты!

- Первое собеседование проходило по скайпу. Мой будущий начальник спросил, смогу ли я вообще работать, - передает диалог Татьяна. - Конечно, я ответила: «Да!» Тогда он сказал, что надо будет переезжать в Новосибирск. И я согласилась! К

Таня стала для коллег «своим парнем», но многие считаю ее диковинкой. Фото: предоставлено Татьяной КОЖЕВИНОЙ.

Как оказалось, перед собеседованием за Таню перед ее будущим руководством поручились в университете: расписали, какая она старательная. Поэтому в новосибирской авиакомпании и решились пойти на такой эксперимент. Но Тане переезд дался непросто:

- Парень, с которым мы были вместе несколько лет, так и не переехал ко мне в Новосибирск, несмотря на наши планы. Причем сначала все было вроде хорошо: переписывались, перезванивались. Но за мной он не поехал, и мы расстались.

«РЕЖЬ НОГТИ ПОД КОРЕНЬ!»

Зато на работе женихов - хоть завыбирайся. Таня оказалась единственным авиамехаником среди 190 мужчин.

- Свой первый рабочий день до сих пор помню: инженер привел меня к борту A-320, где установкой багажных полок занимался Сергей Николаевич. Ему меня и поручили в качестве стажера. Как выяснилось позже, он против девушек в профессии механиков и не скрывает этого, - смеется Таня. - Его первое замечание касалось длины ногтей. Сказал: «Режь их под корень, так дело не пойдет!». Хотя мне казалось, что все с моими ногтями в порядке. Да и полки в самолете я прикрутила без проблем. Но на следующий день я все-таки подошла к нему и показала ногти, спиленные под корень. Жертву оценил, мы сработались!

Любви к самолетам в детстве у Тани не было: она их даже боялась. Фото: предоставлено Татьяной КОЖЕВИНОЙ.

Приходится на работе отказываться и от других девичьих радостей.

- В столовой, например, вижу девушек в красивых блузках, на каблуках, а я - «свой парень» в форме. Ощущаю себя иногда замарашкой. Но вспоминаю, что после рабочей смены я тоже превращусь в ту самую девушку в красивой юбке, и предыдущие мысли уходят на второй план - признается Таня.

Кстати, с той самой формой все оказалось непросто: Таня носит 40-й размер при росте 160 сантиметров, а на складе была спецовка только для высоких коренастых мужчин.

- Кое-как мне нашли форму 44-го размера, я ее подшила и сейчас ношу, - улыбается сибирячка.

Со временем и в личной жизни у девушки тоже все наладилось, сейчас у нее есть парень. И он совсем не против, что у Тани «первым делом - самолеты»!

Сердце красавицы занято: у нее есть молодой человек, который тоже любит авиацию Фото: www.instagram.com/gaechka_tatochka/

КСТАТИ

ЧЕГО НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ АЭРОФОБАМ?

Мы попросили Татьяну ответить на вопросы, которые частенько задают аэрофобы. Если вы собираетесь в полет, обязательно прочтите это: возможно, вам станет немного спокойнее.

1. Может ли самолет развалиться в воздухе?

- Может ли автомобиль взять и развалиться в дороге? Нет! Так же и самолет! Более того, полет на самолете более безопасен, чем поездка на машине, - уверяет Татьяна. - Конструкция самолета позволяет выдержать всевозможные воздушные потоки, поэтому переживать не о чем. Вероятность того, что в самолете выпадет какой-то винтик, равна нулю. Любой винт в самолете прикручивается с определенным усилием. А если от конкретного винта зависит еще и безопасность полета, то он «контрится» - фиксируется специальной проволокой.

2. Стоит ли переживать за животных, которых перевозят в багажном отделении?

- Перевоз животных абсолютно безопасен! Багажный отсек, где они находятся, отапливается, так же в нем поддерживается нужное давление. То есть, перевозя животных в багажном отсеке, можно быть уверенным, что все условия там соответствуют норме. Проблемы могут быть с другим: как животное переносит нахождение в темном пространстве без хозяина, тем более, несколько часов? Достаточно ли ваш питомец здоров, чтобы переживать такие перелеты?

Таня уверяет: в багажном отсеке самолета для животных безопасно. Фото: www.instagram.com/gaechka_tatochka/

3. Нужно ли пассажирам бояться турбулентности?

- Турбулентность возникает, когда самолет проходит через неоднородные воздушные массы. Это достаточно стандартное явление! когда самолет проектируют, изначально в прочность его конструкции закладывают возможность прохождения через такие потоки, с запасом прочности, на случай возникновения более жестких условий полета. Да и по статистике, из-за попадания в турбулентность не произошло еще ни одной авиакатастрофы. Так зачем вообще ее бояться?