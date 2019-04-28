Черт побери с майонезом и «скользкое» место: как Баку развлекает туристов на местах съемок «Бриллиантовой руки»

Уже полвека «Черт побери» - не просто ругательство, а настоящий бренд. Во всяком случае, в Азербайджане, где шли съемки «Бриллиантовой руки». Сцена «упал-очнулся-гипс» из Баку - одна из самых ярких в картине. Снимали ее в сентябре 1968 года. На самом деле по сценарию место действия - Турция. Но снимать в советской республике оказалось дешевле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705704" frameborder="0"></iframe> Как аптека из "Бриллиантовой руки" превратилась в кафе.Вадим АЛЕКСЕЕВ

А интерьер - что надо! Район окружен высокой крепостной стеной - когда-то это была мощная цитадель. Внутри - старинные жилые кварталы. Именно там и шлепнулся Семен Семеныч. Позади полвека, а местные экскурсоводы до сих пор хвалятся:

Журналист «Комсомолки» Вадим Алексеев не смог удержаться и тоже присел на мостовую.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Вот здесь, вот прям в этом месте падал Никулин. Клянусь! Сам видел!

- Как же вы видели, если вам самому лет 30?

- Ай, ну я не видел - мой дедушка видел. Какая разница?

Черный вход в кафе «Бриллиантовая рука» в Баку.Фото: Виктория МИНАЕВА

Сменилось не одно поколение, но мостовая, на которую приземлялись герои Никулина и Миронова, до сих пор как магнит притягивает пятые точки туристов. Кажется, даже блестит ярче - ее же круглосуточно попами шлифуют. Всякий считает своим долгом исполнить эту маленькую роль.

Вывеска в кафе, которое открыли на месте съемок советской комедииФото: Виктория МИНАЕВА

Женщины предпочитают аккуратно сесть, поправить платье и прическу, сделать стильное фото, чтобы потом и в «Инстаграм» не стыдно было выставить. Мужики частенько снимают видео - падают, чертыхаются и радуются как дети, плюхаясь на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705705" frameborder="0"></iframe> "Актеры играли с местными в нарды": воспоминания о съемках "Бриллиантовой руки".Виктория МИНАЕВА

- Круглосуточно здесь сидят! 56 лет мне, я как глаза открываю - вижу, что уже сидят. В три часа ночи, в пять часов утра, - неистово жестикулирует Эльчин Аллахвердиев. - И через час это будет, и через пять минут. Круглосуточно!

Эльчин - танцор, заслуженный артист Азербайджана, живет как раз в доме, напротив которого падали артисты.

Заместитель администратора кафе «Бриллиантовая рука» Дмитрий Алиев говорит, что люди падают под окнами круглосуточно. А иностранцы постоянно спрашивают: «Что это такое происходит?».Фото: Виктория МИНАЕВА

- А после съемок актеры играли с местными в нарды. Работали-то здесь не один день, успели подружиться, - говорит он.

Главная интрига фильма начинается в аптеке «Чинакук». Именно там контрабандисты «позолотили» ручку Семену Горбункову. В такой легендарной аптеке можно продавать бинты втридорога - туристы брали бы на сувениры. Но нет, фармацевты здесь не трудятся. Зато есть официанты. Аптека не так давно превратилась в кафе. Хочешь - закажи бугламу, хочешь - чыгыртму или джыз-быз… И не спрашивайте, что это такое. Национальные блюда. Но грех не заказать в этом месте салат «Черт побери» - разные виды мяса, овощи и майонез. Цена - 7 манат, то есть 270 рублей.

Место, где падали герои Никулина и Миронова, стало культовым.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Тут была лестница, по которой спускали и поднимали самого Никулина. Здесь в то время была обычная двухкомнатная квартира, которую просто взяли в аренду, сделав из нее аптеку. Потом здесь появился офис, а теперь уже два года работаем мы, - хвалится заместитель администратора кафе «Бриллиантовая рука» Дмитрий Алиев.

Кафе иногда ругают за интерьер, главная претензия - куклы не похожи на актеров. Оказалось, их делали студентыФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Внутри - фигуры Семен Семеныча, Геши Козодоева и двух контрабандистов. Некоторые посетители жалуются, что, мол, не похожи: «Где вы видели у Никулина такое лицо?» Оказалось, делали кукол студенты местного вуза - сами предложили такой подарок.

Еще одно культовое место связано с фразой «Цигель-цигель, ай-лю-лю!». Помните, как рыжая нимфа зазывала неискушенного Горбункова и норовила затащить в дом? Зрители, конечно, так и не узнали, чего именно желала сударыня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705703" frameborder="0"></iframe> Женщина сама не знала, что снялась в кино с Мироновым!.Виктория МИНАЕВА

Мы отправились на место действия, попытались выяснить, но… уперлись в дверь. Дергаем - не открывается. И похоже, она заколочена. Может, аборигены решили, что это место олицетворяет порок и замуровали гнездо разврата?

А вот напротив теперь работает рынок. Можно купить дамскую сумку, украшения или национальный головной убор для мужчин. Совсем другое дело. Это не испортит «облико морале».