«Я сыграл нижнюю половину Никулина»: Леонид Каневский рассказал, как стал дублером в «Бриллиантовой руке»

28 апреля мир впервые услышал «Песню про зайцев» и узнал, что кричат русские, падая на пятую точку. Мы пообщались с Леонидом Каневским, который сыграл в «Бриллиантовой руке» небольшую, но яркую роль. Он тогда еще не был знаменитым следователем из «ЗнаТоКов» и в фильме Леонида Гайдая встал по другую сторону закона. Экспрессивному контрабандисту было суждено загипсовать руку «руссо туристо», которого играл Юрий Никулин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705704" frameborder="0"></iframe> Как аптека из "Бриллиантовой руки" превратилась в кафе.Вадим АЛЕКСЕЕВ

- По сценарию события происходят в Турции. Леонид Семенович, расстроились, узнав, что съемки пройдут в Баку и заграничная командировка отменяется?

- В самой Турции, кстати, снимать и не планировали. Думали, поедем в Болгарию, но это оказалось дорого. В итоге снимали в Баку, и это - замечательно! Отличное место, очень радушные жители. Они нас постоянно рассматривали. А как только объявлялся обеденный перерыв, из всех старых дворов выскакивали люди и звали: «Пожалуйста, идите к нам, у нас накрыт стол, давайте обедать». Звали и меня, и Юру Никулина, и Андрюшу Миронова.

- Во время съемок все шло по плану?

- В кадре есть одна замена, которая не заметна для зрителя. У меня был «затык» по времени, должен был вечером улетать. А мы снимаем сцену с падением Никулина. Юра разволновался и никак не мог попасть ногами под камеру, долго снимали. Говорю: «Давай я попробую». Мы переоделись, я поскользнулся на этой арбузной корочке, и мы сняли эпизод. Так что нижнюю половину Никулина сыграл я, а верхнюю - он сам.

У Миронова получилось упасть самому, а вот у Юрия Никулина был дублер. Фото: кадр из фильма.

- А бриллианты в фильме - настоящие?

- Было много бижутерии, а вот монеты - настоящие. Взяли из какого-то музея. На съемках присутствовал человек, который следил, чтобы монетки не ушли на сторону. Когда мы прятали их в гипс, он следил, сколько мы туда положили.

- Правда, что в своей иностранной речи, которая была просто набором букв, вы зашифровали послание?

- Да, есть там фразочка одна - «березина куманит». Это я вставил фамилию моей будущей жены - Березина. Позвонил ей в тот же вечер и сказал: «Я тебя увековечил». Так что к премьере фильма она уже знала, что ее фамилия присутствует в монологе.

Леонид Каневский признается, что «зашифровал» в своей иностранной речи фамилию будущей жены.Фото: Борис КУДРЯВОВ\Экспресс-газета.

МОТОР!

«Моя мама без кастинга снялась с Мироновым!»

По сюжету герой Андрея Миронова теряется в лабиринте заморских улочек. Он взъерошен, в панике… То на него едва не выливают ведро помоев, то он чуть не сбивает с ног женщину в черных одеяниях… Буквально через секунду он вновь натыкается на идущую мимо иностранку.

Если присмотреться, видно, что ее образ как-то выбивается из турецкой стилистики - обычное советское платье, платок. Оказывается, в кадр попала не актриса, а случайная прохожая по имени Амина Бабаева. Видать, не знала, что здесь снимают фильм о контрабанде.

Надыр Бабаев показывает семейную реликвию: кадры из фильма "Бриллиантовая рука", где случайно снялась его мама Амина.Фото: Виктория МИНАЕВА

Гайдай оставил этот эпизод в своей комедии. А жительница Баку, без всяких кастингов попавшая в картину, надолго стала местной звездой.

- Это случайно получилось, моя мама даже не знала, что ее снимают, - рассказал «Комсомолке» Надыр Бабаев, ее сын. - Это была годовщина смерти моей бабушки. И мама шла к соседям с поминальной едой. Если вы заметили, у нее в руке тарелка. Потом уже, когда фильм вышел в кинотеатрах, родственники ей сказали: «Тетя Амина, вы в фильме снялись!» Она не поверила: «Не может быть!» Потом сама пошла в кино и очень удивилась.