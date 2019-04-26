Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Новосибирске: лучшие места для обзора и порядок движения

Военная техника и участники парада Победы - 2019 - самая яркая часть праздника, ради которой тысячи новосибирцев собираются на площади Ленина. В этом году в параде будут участвовать почти 2 тысячи военных и 58 единиц техники. Начнется мероприятие в 10.00, но приехать в центр горожанам придется пораньше: уже с 8.00 вход на станцию «Площадь Ленина» будет закрыт.

КТО ГЛАВНЫЙ НА ПАРАДЕ?

Принимает парад Победы 2019 года в Новосибирске генерал-майор Яков Резанцев, командующий 41-й общевойсковой армией. Яков Владимирович родился в 1973 году в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Окончил с золотой медалью Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (1994), Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации (2002) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2008). Награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Командует парадом генерал-майор Алексей Подивилов, заместитель командующего 41-й общевойсковой армией.

В параде примут участие около 2 тысяч человек.Фото: Влад КОМЯКОВ

УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ - 2019

1. Рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса

2. Знаменная группа от Новосибирского высшего военного командного училища с Государственным флагом Российской Федерации, Знаменем Победы и флагом Министерства обороны РФ

3. Почетный караул с флагами трех видов Вооруженных сил: сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота

4. Парадный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

5. Кадеты Сибирского кадетского корпуса

6. Парадный расчет Новосибирского командного речного училища имени С. И. Дежнева

7. Парадный расчет детского морского центра «Каравелла» имени А. Москаленко

8. Офицеры управления 41-й общевойсковой армии

9. Сводный парадный расчет девушек соединений и воинских частей Новосибирского гарнизона

10. Парадный расчет 35-й Гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени отдельной мотострелковой бригады

11. Парадный расчет 74-й отдельной Гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады

12. Парадный расчет 35-й Таллиннской ордена Красной Звезды бригады управления

13. Парадный расчет отдельной бригады специального назначения

14. Парадный расчет 41-й Амурской дивизии противовоздушной обороны

15. Парадный расчет 562-й авиационной базы армейской авиации и отдельной смешанной авиационной эскадрильи 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка

16. Парадный расчет 39-й ракетной Гвардейской Глуховской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии

17. Парадный расчет Сибирского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации

18. Парадный расчет Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск Национальной гвардии Российской Федерации

19. Парадный расчет Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области

20. Парадный расчет Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области

21 Парадный расчет Управления на транспорте МВД России по СФО

22. Курсанты и офицеры Новосибирского высшего военного командного училища

Сибиряки увидят 58 единиц новейшей армейской техники.Фото: Влад КОМЯКОВ

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ПАРАДА ПОБЕДЫ - 2019

Первым по традиции по площади пройдет знаменитый танк Т-34, который восстановили в Новосибирске. Следом - автомобиль «Тигр», а потом новички парада - беспилотники «Орлан-10» и бронеавтомобили «Тайфун-У».

Затем техника пойдет вот в какой очередности:

- БТР-82 АМ

- 120-мм самоходные артиллерийские орудия «НОНА-СВК»

- «Урал-4320» с 152-мм гаубицами «Мста-Б»

- 122-мм боевая машина реактивной артиллерии БМ-21 «Град»

- Боевая машина 9-П-140 «Ураган»

- Боевая машина «Панцирь 1С»

- Высокоточный ракетный комплекс С-400

- Стартовая батарея оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»

- Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»

- Квадроциклы

ГДЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ОБЗОРА ПАРАДА ПОБЕДЫ - 2019

Для ветеранов Великой Отечественной войны по традиции на площади Ленина установят трибуны. А вот всем остальным лучше устроиться напротив трибун, через дорогу, это будет идеальной точкой обзора. Но если вы не успеете к 10.00 на площадь - не беда: вся техника пройдет по перекрытому в день праздника Красному проспекту до перекрестка с улицей Гоголя. Так что увидеть ее можно на любом участке от площади Ленина до улицы Гоголя.