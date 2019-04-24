Все настроены на результат, идем в крепкой связке

Мы продолжаем знакомить читателей с востребованными профессиями отрасли. В этот раз мы встретились со специалистами, которые занимаются управлением и обслуживанием горнотранспортного оборудования. Они рассказали, чем их труд интересен и почему без командной работы и доверия друг к другу сложно добиться высоких производственных показателей.

От биржи труда до «Рабочего года»

«Сибирский Антрацит» добывает антрацит самого высокого качества открытым способом в Искитимском районе Новосибирской области. Сегодня мы отправляемся на Колыванский угольный разрез.

Владимир Волков - обычный парень. Окончил школу, ушел в армию, по возвращении начал искать работу. В центре занятости его заинтересовала вакансия - помощник машиниста экскаватора.

- Это же мечта любого мальчишки - с техникой

возиться, да еще с такой крупногабаритной. Прошел обучение по направлению от биржи. В компании «Сибирский Антрацит» я сначала три месяца был учеником, потом полтора года помощником машиниста, и вот уже около семи лет - машинист большого электрического экскаватора ЭКГ-10, дорос до 8-го разряда, - рассказывает о своем профессиональном пути Владимир Волков.

На экскаваторе ЭКГ-10 он выполняет вскрышные работы - это один из самых важных этапов добычи угля. Сначала на угольном участке проводят разведку геологи, потом приходит черед технологов и маркшейдеров - они разрабатывают план добычи. После взрывных работ на площадку выезжают экскаваторы - вести вскрышные работы. Это только кажется, что техника неповоротливая, на самом деле работа машиниста экскаватора сродни ювелирной, требует особого внимания и аккуратности.

- Маркшейдер выставляет мне отметку в забое - 180-й горизонт, надо идти ровно по нему. В ЭКГ-10 вспомогательных приборов нет. Машинист должен чувствовать технику. Идешь вроде бы на глаз, но на самом деле срабатывает внутренний стабилизатор, - пробует объяснить Владимир. - Машинист в процессе работы становится частью огромного механизма.

Сейчас Владимир Волков вместе с коллегами участка по ремонту горного оборудования занят на сборке нового экскаватора ЭКГ-12К, на котором, после его ввода в эксплуатацию, будет работать бригадиром.

В «Сибирском Антраците» приобретен уже третий экскаватор с 12-кубовым ковшом. ЭКГ-12К - это новое поколение карьерных экскаваторов. Он оборудован современной системой управления, что позволяет полностью контролировать работу устройств и вести наблюдение за основными узлами и системами техники. В кабине есть система видеонаблюдения, которая обеспечивает машинисту полную видимость пространства вокруг экскаватора в реальном времени. В этой машине уже можно будет полагаться не только на собственное чутье, но и на электронные приборы, которые определяют крен автоматически. Кроме этого, в новом экскаваторе есть просторное место для отдыха, система кондиционирования. Если сравнивать ЭКГ-12 с ЭКГ-10, то можно отметить, что в первом улучшена эргономика кабины, меньше вибрация и уровень шума, что значительно улучшает условия работы машиниста. А главное, ЭКГ-12 имеет более высокую производительность.

Владимир рад, что скоро будет работать на новом экскаваторе, благодарен руководству за то, что ему доверили новую технику. В прошлом году Владимир участвовал в профессиональном конкурсе «Рабочий года», который традиционно проводится в компании «Сибирский Антрацит» уже на протяжении нескольких лет. Машинист экскаватора занял почетное третье место. Говорит, шел к этому целенаправленно.

- Я вошел в число победителей и третьему месту был очень рад. Получил в подарок от предприятия путевку в санаторий - отправил родителей отдыхать, - говорит с улыбкой машинист и тут же вспоминает про других близких людей - коллег: - На самом деле мои достижения - не только мои, а всей команды. Постоянно работаем вместе с механиком и слесарями по ремонту горного оборудования, без них никак. Мы - единая команда. Если что случилось, ребята всегда придут на помощь, причем быстро, а работу сделают на пятерку.

Владимир Волков в кабине экскаватора.Фото: Даба ДАБАЕВ

Знать все и немного больше

Техники в разрезе много, она разная и сложная: дизельные экскаваторы, электрические, различаются они по мощности, по устройству - канатные или гидравлические. Нюансов достаточно, и электромеханик по ремонту горного оборудования должен знать о каждой модели все и даже чуточку больше. На нем завязана работа плановая - наряды, полученные в начале смены, а также текущая - заявки, сделанные среди рабочего дня.

- У нас все просто: есть уголь, и его нужно добывать, поэтому в приоритете мы всегда держим те машины, которые находятся сейчас в работе, а это значит - текущий ремонт, - объясняет электромеханик участка по ремонту горного оборудования в разрезах Алексей Ильин.

Его задача - распределить задания. Все работы проходят под его же контролем. Если задача сложная, электромеханик не боится испачкать руки - сам принимает в ремонте активное участие, но в первую очередь следит за техникой безопасности.

Алексей работает в «Сибирском Антраците» около года, раньше был механиком на заводе в Черепанове. Решил пойти на разрез, но горный профиль - дело особое, требующее специфических знаний. Пришлось переобучаться в Кузбассе по направлению компании. Дело сделано, теперь человек на месте, работать ему интересно, и в коллективе он свой. В разрезе главное - полное взаимопонимание и доверие. Бывает так: скажет машинист о неполадке, а механик и слесарь ничего уточнять не станут, с полуслова все поймут, четко и быстро сделают свою работу. Время здесь ценно, и оперативность - весомый критерий эффективной работы.

Поступил в техникум вместе с дочкой

Среди тех, кто получает задания от механиков, - слесарь дежурный по ремонту горного оборудования Анатолий Богданов. Он рассказал о своей части сложного рабочего процесса:

- Мы ремонтируем и обслуживаем экскаваторы, буровые станки, насосы на водоотливной установке. Работа сложная, и ее много. Горное оборудование - особое, нужны и знания, и квалификация.

В профессии Анатолий с 2004 года. Ранее обслуживал технику на Севере, в Якутии, по личным обстоятельствам в 2011 году вернулся в Искитимский район. А куда еще с такой квалификацией идти работать, если не в «Сибирский Антрацит»? О своих коллегах слесарь говорит с особенным чувством, в голосе слышны и забота, и уважение:

- Ребята у нас отличные, все настроены на результат, идем в крепкой связке!

Супруга Анатолия тоже работает в компании - в отделе бухгалтерского учета. Богдановы воспитывают двух дочерей. Старшая сейчас оканчивает железнодорожный техникум, причем вместе с отцом.

- Дочь после девятого класса готовилась к поступлению. Жена меня подговорила: «Подай и ты документы». В итоге поступил на бюджет, получаю техническое образование, выхожу уже на преддипломную сессию. Стану механиком, как наш Алексей Ильин, - добавляет Анатолий.

При этом развиваться он готов в родном коллективе - ни из компании, ни из разреза уходить желания нет:

- Я людей знаю, меня люди знают… Коллеги отличные, с ними хочется дальше идти. Да и в жизни меня все устраивает. Я восемь лет в компании, за это время здесь все очень круто изменилось, даже наш поселок Линево меняется. Детский сад, школа, больница - все становится удобнее, современнее.

«Сибирский Антрацит» со многими территориями, в том числе и с Линево, заключил соглашение о социально-экономическом развитии. Помощь оказывает комплексную, в первую очередь подтягивает социальную инфраструктуру. Компания не только заботится о людях на производстве, но и создает комфортную среду для жизни в регионе.