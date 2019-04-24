Кришна тебе судья: новосибирских кришнаитов оштрафовали на 10 тысяч по просьбе прохожего

В Новосибирске впервые от суда досталось кришнаитам. Их частенько можно увидеть на улицах города в оранжевых мантиях: потягивают на все лады «Хари Кришна» и играют на барабанах. Одна из таких «религиозных дискотек» и стала предметом судебного спора.

ТАНЦЫ НА ОСТАНОВКЕ

Дело было в январе возле остановки «Метро «Площадь Маркса». У любителей петь был повод - день ухода местного святого Шрила Лочана дас Тхакур. Прохожим раздавали еду и пытались привить любовь к Кришне.

- Я стоял на остановке, заметил их, они вели себя неестественным образом, - рассказал на суде главный свидетель. - На них были яркие костюмы, в руках - музыкальные инструменты. Они танцевали. Ко мне подошел молодой человек, начал рассказывать про «Хари Кришну» или что-то такое... А потом предложил для более подробного ознакомления купить книжку в толстом переплете и проехать в Центр ведической культуры, где состоится собрание. Я спросил: «А сколько книга стоит?» Он ответил: «Нет у нее цены, но мы будем признательны, если вы внесете пожертвование». Я отдал наличными 200 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705161" frameborder="0"></iframe> С танцами и барабаном: кришнаиты на Маркса в Новосибирске.

Книжка с трудновыговариваемым названием «Шри Ишопанишад» и стала главным вещдоком на суде. Судя по дальнейшим событиям, читателю она не понравилась, и прохожий написал на назойливых «оранжевых» жалобу. Продавца, а им оказался Дмитрий Князев, руководитель Новосибирского общества преданных Кришны, вызвали в мировой суд. Сотрудница прокуратуры объяснила, в чем нарушение. По закону миссионерскую деятельность можно вести на строго определенных участках: в храмах, в местах паломничества, на кладбище и так далее. Но вот улицы или остановки общественного транспорта в этом перечне нет. Впрочем, адвокат Дмитрия Князева пыталась убедить суд, что и миссионерства не было.

- Деятельность по распространению религиозной литературы не является миссионерской. Мой подзащитный не хотел вовлечь этого человека в религиозное объединение, - заявила Елена Умрихина.

Но суд не убедила. В итоге Князева оштрафовали на 10 тысяч рублей за «осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства».

Дмитрия Князева, руководителя Новосибирского общества преданных Кришны, оштрафовали на 10 тысяч за подпольное миссионерство.Фото: Даба ДАБАЕВ

КРИШНА ЕДЕТ НЕ СПЕША

Человек мягкосердечный спросит: «За что же вы этих солнечных людей таскаете по судам? Подумаешь, поют и раздают книжки». Но эксперты считают эту неорелигию не такой уж невинной.

А в РПЦ откровенно называют тоталитарной сектой. И вспоминают страшный случай в 2000 году, когда кришнаит накануне весеннего равноденствия совершил ритуальное убийство православного священника.

- Самое парадоксальное в учении кришнаитов то, что, считая грехом вкушение животной пищи (это нарушение заповеди «не убий»), они вполне допускают любое убийство, в том числе и убийство человека, если это велит «бог Кришна», - говорится в заявлении Антисектантского центра новосибирского собора во имя святого князя Александра Невского.

Сибиряки, чьи близкие столкнулись с кришнаизмом, говорят о еще одной черте религиозного движения: из-за Кришны иногда рушатся семьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705166" frameborder="0"></iframe> Новосибирских кришнаитов оштрафовали на 10 тысяч по просьбе прохожего.Даба ДАБАЕВ

- Мы с супругой на грани развода, хотя у нас двое детей. Все началось два года назад. Жена и до этого увлекалась йогой, какими-то практиками, но не так сильно. А тут познакомилась на кулинарных курсах с кем-то из кришнаитов. Они ее плавненько, медлененько заманили к себе в секту, - рассказал «КП» - Новосибирск» Денис (имя мужчины изменено по его просьбе. - Ред.). - Чем больше она увлекалась этим учением, тем больше портились наши отношения. Она постоянно пропадает в их кришнаитском храме, деньги начала носить туда понемножку, причем скрывала это, убираться там стала. Потом была уже поездка в Индию. Кажется, мы ее совсем потеряли...

Лейтмотивом жизни семьи стали постоянные мантры и диеты.

- Мясо не ест, рыбу и яйца - тоже. Ну и детям не дает. Хотя в садике и школе они едят, конечно, но все равно это ненормально, - считает мужчина. - Но последней каплей стало ее заявление о том, что она вместе с детьми уедет в Индию. Что там святые места, а значит, надо жить там, потому что «мы не тела, а души». В общем, мы тут все живем неправильно, Россия погрязла в материальном мире... Теперь вот думаю, как сохранить брак и вытащить супругу из этой секты…