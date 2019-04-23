Программу развития Новосибирска формируют жители

В начале апреля глава Новосибирска Анатолий Локоть обозначил направления, вокруг которых сосредоточатся основные усилия властей - это комфортный город; транспортная доступность; социальная сфера; спорт; культура и история; знания, наука, промышленность; экономика, инвестиционный климат. Также мэр дал понять: перечисленные сегменты - лишь предварительный набросок, каждая тема будет активно обсуждаться с жителями. Предложения и замечания приветствуются. Именно так - при участии экспертов и горожан - будет рождаться конкретный план по развитию города на период 2020 - 2025 годов.

Первые общественные обсуждения уже прошли, они были посвящены социальному направлению. Тема настолько широка, что ее пришлось разбить на два подблока: образование и здоровье и долголетие. В основе направления лежит забота о самых незащищенных жителях - детях и пожилых людях.

ВОЗМОЖНОСТИ РАСТУТ

Прежде чем рассказывать об обсуждениях, немного предыстории. Вернемся на несколько лет назад. Когда Анатолий Локоть только приступал к управлению столицей Сибири, в дискуссиях с горожанами им были определены три главных приоритета - это дорожно-транспортная сфера, социальная инфраструктура и комфортная среда. Также в общении с экспертами и простыми жителями были сформированы конкретные цели и разработаны пути их достижения. Сейчас история повторяется с тем лишь различием, что круг задач существенно расширился.

- Мы достигли стойкого политического согласия, стабильности и взаимопонимания. Сумели преодолеть политический эгоизм, и это стало давать свои результаты. В экономике, в социальной сфере появились возможности, которыми мы и планируем воспользоваться.

Горизонт расширяется, и сегодня мы можем обозначить уже семь направлений развития. Превратятся ли они в приоритеты, четко скажем после проведения обсуждений с горожанами, - отметил перед стартом дискуссий мэр Анатолий Локоть.

Череда встреч с жителями началась и будет длиться около двух месяцев, по итогу будет сформирована программа развития Новосибирска.

Что изменилось в Новосибирске за 5 лет?

НУЖНЫ НОВЫЕ ШКОЛЫ

На дискуссию по теме образования пришли не только учителя и директора школ, заведующие детскими садами, но и неравнодушные родители. Участников много, и практически у каждого есть свои предложения по развитию сферы образования в нашем городе. Основу, в которую можно внести коррективы, учитывая пожелания горожан, озвучил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

- Большое внимание уделяем районам с активной застройкой. В рамках реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска на 2017 - 2030 годы планируется построить и реконструировать здания 66 школ - более чем на 60 тысяч школьников и 87 зданий детских садов - более чем на 20 тысяч мест. Составлена дорожная карта с выстроенной очередностью, отработаны механизмы взаимодействия, что позволит вовремя войти в федеральные программы при появлении возможностей. Отмечу, что дорожная карта не застывший документ: изменения и корректировки вносились и будут вноситься.

Вопрос строительства новых школ для Новосибирска чрезвычайно актуальный, за потребностью стоят конкретные цифры - за ближайшие пять лет, по оценкам экспертов, число детей школьного возраста увеличится на 65 тысяч. Яркая иллюстрация этого запроса - выступление Галины Иваницкой, мамы двух учеников - 4-го и 10-го класса. Семья живет в новом жилмассиве на Ключ-Камышенском плато.

- Школа № 155 - одна на массиве, это единственный культурный центр для жителей. С вводом новых домов стало не хватать школьных мест, дети начали учиться в две смены. Изначально мощность школы была рассчитана на 250 человек, а по факту в ней учились 710 ребят. В 2017 году были построены новые корпуса, площадь школы увеличилась в 9 раз. Здание стало комфортным. Но сейчас у нас новый приток детей. В следующем году возвращается вторая смена. Просьба начать строительство еще одной школы.

Также родители и учителя обращали внимание на состояние спортивных пришкольных площадок, мастерских, призванных увлечь ребят интересной внеучебной работой. Отдельно стоит вопрос кадров в школах: как при таком темпе строительства новых учреждений будет организована подготовка учителей и воспитателей, их закрепление в отрасли?

ЗАБОТА О СТАРШИХ

Вторая грань общественных обсуждений социальной сферы - это работа со старшим поколением. Мэр Анатолий Локоть задает основной посыл:

- Задача серьезная - мы говорим о продлении жизни до 76 лет. Это ответственный шаг, который требует решения ряда проблем. Прежде всего обеспечение активного долголетия пожилых новосибирцев. Все больше представителей старшего поколения участвуют в общественной жизни, составляют основу движения «Серебряное волонтерство». Необходимо развивать систему патронажа, чтобы уход за людьми, попавшими в зависимое положение, был приближен к дому, к привычной обстановке. Для нас это отдельное направление.

О том, как будут решаться данные задачи, рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Она отметила, что система патронажа уже запущена, сотрудники специальной службы приходят на помощь нуждающимся. Но это направление требует перехода на новый уровень - уже сейчас идет повышение квалификации работающих специалистов. Еще одно важное направление поддержки - создание единой справочной социальной службы, которая должна начать работать в этом году.

- С помощью единой справочной социальной службы люди смогут получить ответы на все вопросы. Внутри нее будет работать система переключения - в результате человек сможет оперативно получит помощь в формате одного окна, - объясняет Ольга Незамаева.

Кроме того, в городе идет работа по созданию безбарьерной среды, доступных городских маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году будет сдана круглогодичная площадка для отдыха детей с инвалидностью. В реабилитационном центре «Олеся» откроется группа для дошколят с особенностями развития. Работа идет по всем фронтам, город действительно развивается для всех.

Такие же дискуссии пройдут и по другим направлениям.

КОНКРЕТНО

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Школа № 51 в Центральном округе - ремонт и возведение пристройки

Школа «Перспектива» на улице Тополевой - ремонт здания

Школа в микрорайоне Родники - окончание стройки намечено на 2020 год

Лицей № 130 в Академгородке - строительство нового корпуса

Школа № 54 в Центральном округе - подготовка проектно-сметной документации на строительство

Лицей № 185 в Октябрьском районе - подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию

Гимназия № 3 в Академгородке - подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию

Школа на улице Большевистской - подготовка проектно-сметной документации на строительство

СПРАВКА КП

В Новосибирске создан и работает центр «Серебряное волонтерство». Сейчас в нем состоят 200 людей старшего возраста, до конца года их число может увеличиться в 10 раз.