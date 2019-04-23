305 новеньких дворов и сквер Славы: как облагородят Новосибирск в этом году

20 апреля сотни новосибирцев, вооружившись граблями, лопатами и мешками, отправились наводить порядок не только в своих дворах, но и в парках и скверах. Не

обошли сибиряки стороной и одно из знаковых мест в городе - сквер Славы. С 9 часов утра горожане собирали в мешки мусор и прошлогоднюю листву.

- Я очень часто здесь бываю: живу рядом, гуляем тут всей семьей, - рассказал новосибирец Виктор Хихлов. - Видел, что после зимы в парке много мусора, и пришел на субботник, чтобы помочь это убрать.

Кстати, присоединились к субботнику в сквере Славы не только жители Ленинского района, но и те, кто живет не в Новосибирске. Например, такой семейный подряд -

Сергей Эпов и его пятилетняя дочка Катя - приехал на субботник из Краснообска.

- Нам с дочкой здесь очень нравится, поэтому и решили помочь горожанам убраться в сквере, - говорит Сергей. - Я считаю, что субботник - отличное мероприятие, потому что помогает привести общественно значимую территорию в порядок после зимы.

Присоединился к общегородскому субботнику и мэр Анатолий Локоть. Как оказалось, для Анатолия Евгеньевича это место - одно из самых любимых в городе.

- Моя родная школа находится совсем рядом, и я помню, как мы всем классом выходили на субботник. Еще именно в этом сквере мы вместе с моей будущей женой на вахте стояли, - поделился глава города, и объяснил, почему важно участвовать в весенней уборке города. - Субботник - это показатель отношения к городу, в котором мы живем. Не обязательно идти на площадь или в парк: можно выйти всем вместе и прибрать хотя бы территорию возле дома, свой двор, где гуляют дети.

Кстати, скверу, с которым у многих новосибирцев связаны теплые воспоминания, власти города и области приготовили замечательный подарок.

- Этот сквер был выбран новосибирцами в ходе голосования для реконструкции. И мы, пользуясь случаем, проводим тут небольшое совещание, координируем все вопросы. Еще раз проверяем, что мы наметили, насколько эффективно будут использоваться средства областного, федерального и городского бюджета, - отметил Анатолий Евгеньевич. - Совокупность усилий дает возможность осуществлять самые разные проекты, чтобы сделать жизнь в Новосибирске более комфортной.

Все работы в сквере планируется закончить в следующем году, к 75-й годовщине Победы. Но это, конечно, не все планы по благоустройству города на ближайшее время.

- На те средства, которые уже выделены сейчас из областного, федерального и городского бюджета, мы отремонтируем 305 дворов, - подчеркнул Анатолий Евгеньевич. - Все работы планируем начать после майских праздников, с наступлением тепла.

Но есть шанс, что количество дворов, которые будут приведены в порядок, расширится.

- Если Законодательное собрание Новосибирской области примет решение о выделении дополнительных средств, это даст возможность провести летом еще больше работ

по благоустройству, - объясняет Анатолий Локоть. - А это значит, что наш город станет еще уютнее и комфортнее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во время субботника было задействовано 1169 единиц техники.

Вывезено 7272 тонны грязи и мусора.

В уборке приняли участие более 97 тысяч человек.