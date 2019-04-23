Кадеты взялись за пневматические винтовки

Около сотни ребят из разных городов и сел Новосибирской области в эти выходные собрались на площадке перед Сибирским авиационным кадетским корпусом. Объединяют их не только навыки и умения – ребята отлично стреляют, но главное – они едины в готовности защищать Родину. Сильные духом – так говорят именно про такую молодежь. Участники соревнования – это учащиеся кадетских классов, воспитанники патриотических клубов. Всего представлено 25 команд из Новосибирска, Искитимского района, Бердска, Линево, города Оби.

Эстафета представляла собой три этапа: разборка сборка АК74, снаряжение магазина 30 учебными патронами, стрельба из пневматической винтовки. С задачей ребята справились ловко, следить за руками сложно – настолько быстры и отработаны их движения. Было видно, что молодые люди готовились к соревнованиям целенаправленно.

Ребята на торжественном построении перед началом соревнований.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Здесь нет случайных ребят, - отметил генерал майор, директор Сибирского авиационного кадетского корпуса Владимир Горелкин. – И у нас, и в кадетских классах нет каких-то особенных мероприятий по патриотическому воспитанию. Вся жизнь ребят, вся учеба пронизана патриотизмом, начиная с того момента, как они ступают за порог таких учебных заведений. К примеру, у нас воспитанники даже живут по воинскому уставу. Это осознанный выбор ребят, у них горят глаза, они уже выбрали свой жизненный путь.

Ребята знали – что соревнуются на приз Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова. Для них имя этого человека говорит о многом, некоторые участники знакомы с сибиряком лично. Со сцены было зачитано обращение от Героя Советского Союза:

- Наш наказ – хранить память о минувшей войне. Свято чтить имена павших и бороться со всеми попытками переписать историю, - прочитал выдержки из обращения ребятам ведущий. – Мы, старшее поколение, уверено в молодежи, вы устремлены в будущее, и мы возлагаем на вас большие надежды в сохранении преемственности, преумножении традиций нашей страны, великой России. Герой Советского Союза, участник военного парада на Красной площади 24 июня 1945 года Дмитрий Алексеевич Бакуров.

Процесс сборки и разборки оружия.Фото: Даба ДАБАЕВ

Победители дуэльного многоборья получили кубки, а за первое место - книгу «Солдат победы» посвященную Дмитрию Алексеевичу с дарственной надписью Героя.

Обратился к ребятам и руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации военно-спортивного союза имени Михаила Тимофеевича Калашникова генерал майор Владимир Васильевич Попков:

- Соревнования проходят накануне 74-ой годовщины Великой Отечественной Войны, ее победы. Главный приз – это приз героя СССР Дмитрия Алексеевича Бакурова, который проявил героизм и мужество во время сражений. Прошел всю войну на передовой командиром батареи. В полку не однажды проявлял героизм и смелость при форсировании трех рек. Будучи на плацдарме, на берегу противника вызвал огонь на себя, чтобы уничтожить недруга. Организовал бой в окружении, тем самым сохранил знамя полка. За это ему и присвоено звание героя СССР. К тому же мероприятия проходит в год столетия Михаила Калашникова.

В соревновании приняли участие 25 команд.Фото: Даба ДАБАЕВ

Организатором мероприятия стал Центр патриотического воспитания Новосибирской области, рассказал для чего устроено состязание:

- Мероприятие проходит в преддверии годовщины Великой Отечественной войны. Мы хотим показать, что любовь к Родине не только теория и возложение цветов, во все времена важна практическая подготовка. Эти ребята своим примером показывают – они сильны духом, готовы постоять за себя, свою семью, свою страну- отметила директор Центра Алла Данилевская

КОНКРЕТНО

Кто победил?

1 место - команда ГБОУ НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус

2 место - команда «Спасатель-1» МБОУ СОШ №7 г. Новосибирска

3 место - команда «Стрижи -3» МБОУ СОШ №26 г. Обь