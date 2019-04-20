Поработали в субботу: смотрим, кто бесплатно убирался в Новосибирске

«Любой труд должен быть оплачен», «За это дворники зарплату получают», «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», «Тот, кто мусорит, никогда не исправится» - это традиционные лозунги тех, кто в «чистую субботу» с утра пораньше уезжает на дачу, в лес на шашлыки или просто сидит дома перед телевизором. Критиков всеобщей уборки как грязи, и крики их слышатся отовсюду, главный рупор – соцсети. Аргументированных ответов куда меньше, может быть потому, что у альтруистического порывы особой логики нет, а может потому, что все остальные вышли на улицу с граблями. Кто же прибрался в городе 20 апреля? Предлагаем посмотреть.

Мэр и Губернатор со своими коллегами убрали листву в Сквере Славы.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников синхронно гребут листву в Сквере Победы у Монумента Славы. Именно это место стало основной площадкой для сотрудников городской и областной администрации. Между делом горожанам рассказали, что сквер будет отреставрирован в 2020 году.

Уборка в Плющихинском жилмассиве.Фото: Екатерина Иванова

Главные точки уборки – это парки и скверы города, но и в своих дворах некоторые сибиряки с удовольствием наводили красоту. Этот снимок сделан в Плющихинском жилмассиве на улице Татьяны Снежиной. Не многолюдно, но все равно приятно.

«Закрывайте окна, убирайте белье!»Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Это тоже кадр с Плющихинского жилмассива. Пока жители убирают, коммунальщики… тоже убирают. Правда, у них как-то плохо получается. Пыль столбом, люди чихают и возмущаются:

- Срочно убирайте белье с балконов – сейчас все черное будет!

- Сколько можно имитировать деятельность!

Дети убираются в сквере Лучистом.Фото: Даба ДАБАЕВ

Может быть, кто-то помнит - весной один общественник возмутился детишкам, помогающим собственной маме-дворнику на работе. Так вот сегодня этому активисту можно было бы столько кляуз написать… сотни! Эти ребята убираются в сквере Лучистом недалеко от площади Заельцовской. Кстати, дети убираются не просто так. Листай ниже.

За уборку заплатят шоколадом.Фото: Даба ДАБАЕВ

Акцию организовали местные коммунисты, детям за уборку пообещали шоколадки. Так что может быть и нет повода возмущаться – этот труд будет оплачен. В этом же сквере депутаты подвели итоги конкурса скворечников, об этом читайте на нашем сайте в среду, а пока спойлер. Снова листай вниз.

Домик для понтовой птички.Фото: Даба ДАБАЕВ

Этот скворечник от второклассницы Сони. Кто-то скажет: «Ну и конкурс, ей родители помогали». А мы скажем: «Это домик для понтовой птички, она наверняка должна уметь делать губы уточкой».

Белочки отдадут честь этим молодцам, но не орешки. Фото: пресс-служба НВВКУ.

Если уж речь зашла о скворечниках, то пусть это тоже будет здесь. Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища посоревновались в мастерстве – они делали домики для белочек. Это так мило… Белочки и девочки должны оценить.