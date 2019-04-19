«Он обмотался тряпками и забился в угол»: гвардейцы вынесли из горящего дома 87-летнего пенсионера

В новосибирском поселке Коченево сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли на пожаре пенсионера. Дедушка был на волосок от смерти, на нем уже горела одежда, когда в дом вошли полицейские.

- Мы были на ночном дежурстве, патрулировали улицы. И где-то в первом часу ночи увидели дым на улице Садовой. Сначала подумали, кто-то печку топит. Но все-таки решили проверить, подъехали поближе. А там в окне уже огонь, провода горят, искры летят, - рассказал «КП» - Новосибирск» Василий Андреев, полицейский-водитель.

Андреев был с напарником - Евгением Якуниным. Пока один вызывал по рации пожарных, другой пытался найти номер дома.

Этот экипаж вневедомственной охраны в ту ночь патрулировал улицы. Если бы полицейские не заметили дыма, было бы не избежать трагедии. Фото: Управление Росгвардии по Новосибирской области

- МЧС вызвали, но ждать уже было нельзя. Поэтому сами взяли фонарики в руки и вошли внутрь - дверь была не закрыта. В коридоре - дым и огонь. Мы ползли на коленях, кричали: «Есть кто живой?» Кричали-кричали - тишина. И вдруг какой-то хрип расслышали: «Есть». Поползли на голос и наконец увидели, что кто-то в сенках шевелится, - говорит Андреев.

Полицейские осветили то место фонариком. За холодильником увидели сгорбившегося дедулю.

- Он обмотался тряпками, скатертью со стола и забился в угол. Уже был не в себе. Мы его тянем на выход, а он: «Куда это вы меня? Не троньте!» На нем уже одежда тлела, все эти тряпки горели. А с рук из-за ожогов сходила кожа, - вспоминает картину полицейский.

Пенсионера, который находился в полуобморочном состоянии, вынесли в огород. Тот еще продолжал бредить.

- Спрашиваем: «В доме еще кто-то есть?» Он говорит: «Есть». Я уже хотел бежать туда. А потом сосед его говорит: «Да он один живет!» К счастью, больше никого в доме не было, - радуются гвардейцы.

Пострадавшего деда они передали «Скорой». Пенсионер оказался крепким орешком - диагноз серьезный, но врачи оптимистичны.

- Это уже потом мы узнали, что ему 87 лет! Он таким молодцом держался, думали, ему лет 70. Получил около 35% ожогов, дымом надышался. Но идет на поправку, к нему в больницу уже и дети, и внуки приезжали. Нас тоже благодарили, - признается герой. - Я сам вот сейчас думаю: надо же, как все совпало. Еще бы минута - и, наверное, не стало бы деда… Это просто чудо, что мы успели и оказались в нужное время в нужном месте...