Новосибирскую третьеклассницу затравили за то, что ее мама пожаловалась на школьные туалеты

Очередной «образовательный» скандал произошел в новосибирской школе № 8: мама третьеклассницы Вали (имя ребенка изменено. - Прим. ред.) уверяет, что ее дочку затравили сверстники. А все из-за того, что женщина пожаловалась на грязные туалеты и холодный зал секции художественной гимнастики, тренировки которой проходят в школе. «Комсомолка» попыталась разобраться в этой ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="192" height="144" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704282" frameborder="0"></iframe> Мама третьеклассницы пожаловалась на школьные туалеты, а сверстницы в отместку затравили девочку.

«СТОЯЛА ВОНЬ, НЕ БЫЛО МЫЛА»

10-летняя Валя занимается художественной гимнастикой пять лет: девочка мечтает стать чемпионкой и с легкостью садится на шпагат. В школе № 8 есть два зала для занятий. К тренеру у Валиной мамы вопросов нет, а вот к школьным туалетам их было немало.

- В грязных туалетах стояла вонь, не было даже мыла, чтобы дети элементарно могли помыть руки, - перечисляет недочеты Анна, мама девочки. - У мальчишек и вовсе туалет не работал, и им приходилось пользоваться тем, что предназначен для девочек.

Была у женщины и еще одна претензия: в одном из залов холодно, и детям приходилось заниматься в теплых носках и кофтах.

- И какая тут растяжка? Они при такой температуре просто вредили своим мышцам, - не понимает мама школьницы.

Сибирячку эта ситуация возмутила, и она решила действовать: написала жалобу в Роспотребнадзор. Тогда директора школы оштрафовали и обязали все нарушения устранить. Но спустя три месяца, когда проводили повторную проверку, претензии остались те же.

- Туалеты мальчиков на втором этаже не убирались после каждой перемены: на момент проверки чувствовался неприятный запах, - говорится в официальном заключении Роспотребнадзора. - При спортивных залах в туалетах мальчиков и девочек отсутствовали педальные ведра, рядом с умывальниками отсутствовали мыло и электро- или бумажные полотенца.

Директора школы за нарушения оштрафовали на 30 тысяч рублей. В этот же вечер Анне позвонила тренер дочки.

- Она спросила, я ли это пожаловалась. Я сказала, нет: боялась, что на моей дочке могут отыграться, - признается Анна. - Тренер стала в родительском чате выяснять, кто же все-таки написал жалобу. А на следующий день позвонила мне и сказала: «Признайтесь, что это вы». Я созналась, а она заявила: «Вы понимаете, что своей дочке все испортили?»

Валя занимается гимнастикой пять лет, но на соревнования после школьной травли не попала. Фото: предоставлено семьей девочки.

«ИЗ-ЗА МАМЫ ЭТОЙ ДЕВОЧКИ МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ПО 30 ТЫСЯЧ»

Несмотря на неприятный разговор с тренером, Анна все-таки отправила дочку в секцию. На следующий день детям предстояли соревнования, так что тренировку ни в коем случае нельзя было пропускать.

- Пока Валя занималась, я была на почте. Дочка позвонила мне, она плакала: «Мама! Они меня травят!» Я сразу прибежала. Валя рассказала, что девочки в раздевалке начали толкать ее, пинать портфель, - описывает ситуацию сибирячка. - А еще вели трансляцию в «Инстаграме» - показывали крупным планом лицо Вали со словами: «Из-за мамы вот этой девочки мы будем платить по 30 тысяч каждый». Видимо, родители рассказали им о штрафе, но в какой-то искаженной форме.

Анна забрала дочку и поехала писать жалобу в департамент образования. Но потом все-таки снова привезла Валю на тренировку.

- Мне пришлось сидеть в раздевалке и смотреть, чтобы на мою дочь «случайно» не упала булава или скакалка и чтобы ее не побили, не ударили, - рассказывает мама школьницы.

И еще один неприятный момент: после этой истории Валя на соревнования не попала, потому что ее не включили в состав команды.

Валя любит гимнастику, поэтому мама не стала забирать ее из секции. Фото: предоставлено семьей девочки.

«ТОЛКАЛА ДЕТЕЙ, ПИНАЛА РЮКЗАКИ»

Тренер девочек описывает ситуацию совсем иначе.

- Да, я действительно пыталась выяснить, кто написал жалобу. Мне важно было понять, какие претензии у человека, потому что ко мне никто не подходил и ни на что не жаловался, - объясняет тренер Наталья Журавлева. - Но Валю я не исключала из списка участников соревнований: она изначально и не должна была выступать, потому что пропускала тренировки и не была готова.

- А что насчет травли девочки скажете?

- Ребенок обманывает: никто из девочек ее не трогал. Зато мама Вали разбила телефоны двум девочкам, которые якобы издевались над ее дочерью. Женщина пинала рюкзаки и таким образом повредила сотовые, - уверяет Наталья Александровна. - Я просто уговорила родителей не писать заявления: жалко стало детей, которым и так стресса хватило…

Эту же версию подтвердила и мама одной из школьниц, которую Валя обвинила в травле.

- Я первым делом проверила «Инстаграм» девочек. Они в это время в Сеть даже не выходили, - недоумевает Светлана. - Да и мы все знаем своих детей: никто из них на такое просто не способен! А Валя просто выдумала эту историю: видимо, учится скандалить у мамы…

Но Валина мама верит своей дочке и не сомневается в том, что ее слова про травлю - правда.

- Я бы забрала Валю из секции, но у нас в микрорайоне больше негде заниматься художественной гимнастикой. А дочка ее очень любит, - вздыхает Анна.

Точку в этой истории предстоит поставить полиции: Анна уже написала заявление.