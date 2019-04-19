«Жди, пока я схожу!»: в Новосибирской области учительница не поделила с восьмиклассницей школьный туалет

Видео, снятое в одной из школ города Болотное, чуть не поставило крест на карьере учителя.

Преподавательницу засняли во время конфликта с восьмиклассницей. Девочка находилась в туалетной кабинке, как туда зашла учитель и заявила, что это туалет не для детей, а для взрослых.

— Туалет — вон для учеников, — машет руками учитель. — Вышла из туалета! Вышла из туалета! Ты че не поняла что ли? Вон свободный — иди туда!

— Я туда не пойду, — говорит восьмиклассница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="134" height="240" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704159" frameborder="0"></iframe> В Болотном учительница не поделила с восьмиклассницей школьный туалет.

— Значит вышла и ждешь, пока я схожу в туалет.

— Ну подождите меня, вам что сложно? — говорит девочка.

— Мне очень сложно, потому что у меня уроки, — орет учитель. — У тебя классный руководитель кто? Я тебя спрашиваю! Дневник доставай! Научись разговаривать и вести себя, а потом пойдешь в туалет! Я тебя предупредила, это туалет для учителей! Свободных кабинок, сколько угодно.

— Если они свободны, вы туда и идите, — говорит школьница.

— Это для учеников, ты вообще понимаешь маленько? — снова срывается на крик преподаватель.

Одна из школьниц в соцсетях рассказала, что не просто так дети ходят в так называемую «учительскую кабинку».

— Там пять кабинок, три из которых не закрываются и двери двигаются в обе стороны образуя огромную щель, из-за чего двери приходится постоянно держать рукой, — написала девочка в паблик «Типичное Болотное». — Поэтому все ходят в две более благоустроенные кабинки. Никто никогда ничего не говорил по этому поводу, кабинки были всегда доступны. Так вот, пока я находилась в одной из кабинок, пришла учительница. Я вышла и после меня должна была зайти девочка, которая стояла после меня. Она зашла, не успела закрыть двери, как учительница начала на нее кричать и тянуть за руку из кабинки, утверждая что кабинки для учителей. Повторяю, раньше нам такого никто не говорил, все спокойно пользовались. Короче, позор таким учителям...

Как стало известно «КП»-Новосибирск», после конфликта в школе прошла комиссия. Учительница согласилась, что повела себя неадекватно и получила дисциплинарное взыскание, скорее всего, речь идет о выговоре.