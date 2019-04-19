2019-04-20T19:46:28+03:00
Общество

«Жди, пока я схожу!»: в Новосибирской области учительница не поделила с восьмиклассницей школьный туалет

Ученики записали конфликт на видео и выложили в соцсети, преподавателю пришлось извиняться [видео]
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Учитель не давала закрыть школьнице дверь в туалет, пыталась вытащить ее из кабинки.Учитель не давала закрыть школьнице дверь в туалет, пыталась вытащить ее из кабинки.
Изменить размер текста:

Видео, снятое в одной из школ города Болотное, чуть не поставило крест на карьере учителя.

Преподавательницу засняли во время конфликта с восьмиклассницей. Девочка находилась в туалетной кабинке, как туда зашла учитель и заявила, что это туалет не для детей, а для взрослых.

— Туалет — вон для учеников, — машет руками учитель. — Вышла из туалета! Вышла из туалета! Ты че не поняла что ли? Вон свободный — иди туда!

— Я туда не пойду, — говорит восьмиклассница.

В Болотном учительница не поделила с восьмиклассницей школьный туалет.

— Значит вышла и ждешь, пока я схожу в туалет.

— Ну подождите меня, вам что сложно? — говорит девочка.

— Мне очень сложно, потому что у меня уроки, — орет учитель. — У тебя классный руководитель кто? Я тебя спрашиваю! Дневник доставай! Научись разговаривать и вести себя, а потом пойдешь в туалет! Я тебя предупредила, это туалет для учителей! Свободных кабинок, сколько угодно.

— Если они свободны, вы туда и идите, — говорит школьница.

— Это для учеников, ты вообще понимаешь маленько? — снова срывается на крик преподаватель.

Одна из школьниц в соцсетях рассказала, что не просто так дети ходят в так называемую «учительскую кабинку».

— Там пять кабинок, три из которых не закрываются и двери двигаются в обе стороны образуя огромную щель, из-за чего двери приходится постоянно держать рукой, — написала девочка в паблик «Типичное Болотное». — Поэтому все ходят в две более благоустроенные кабинки. Никто никогда ничего не говорил по этому поводу, кабинки были всегда доступны. Так вот, пока я находилась в одной из кабинок, пришла учительница. Я вышла и после меня должна была зайти девочка, которая стояла после меня. Она зашла, не успела закрыть двери, как учительница начала на нее кричать и тянуть за руку из кабинки, утверждая что кабинки для учителей. Повторяю, раньше нам такого никто не говорил, все спокойно пользовались. Короче, позор таким учителям...

Как стало известно «КП»-Новосибирск», после конфликта в школе прошла комиссия. Учительница согласилась, что повела себя неадекватно и получила дисциплинарное взыскание, скорее всего, речь идет о выговоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За год в Новосибирской области из аварийного жилья расселят 700 человек
Шерсть летит во все стороны: рыжая звезда «Инстаграма» меняет шубку, веселя поклонников
Головой об кулер: в Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта
Дело на 5 миллионов рублей: стало известно, за что задержали бердского чиновника
Новосибирцам разъяснят, зачем нужен энергоэффективный капремонт
Дух захватывает: сибиряк сделал фантастические фото туманностей под Новосибирском
Сильно спешил: новосибирец не заметил стеклянную дверь кафе и разбил ее
Запуганные Армагеддоном: в Новосибирске задержали больше полусотни «свидетелей Иеговы»
Больно и обидно: агрессивная торговка на барабинском вокзале отхлестала полицейского копченой рыбой
«Шкода» в столб: водитель такси погиб в ДТП с погрузчиком на Бердском шоссе
Силовики пришли с обысками в мэрию Бердска
Поиски закончены: пропавший на Первомайке 15-летний школьник найден
Двоих зажало в салоне: «Мазда» на Димитровском мосту влетела на скорости под грузовик коммунальщиков
В очках и с длинной челкой: в Первомайском районе пропал худощавый подросток
Погода на день в Новосибирске: 23 апреля будет жарко