«А не надо было ее снимать»: родители школьника требуют деньги за разбитый телефон с четвероклассницы

В школе №36 Новосибирска конфликт одноклассников закончился разбитым мобильником и ссорой взрослых. Началось с того, что ученик четвертого класса решил сфотографировать на телефон девочку.

— Он фотографировал ее в школьном коридоре. Не чтобы посмеяться или как-то обидеть, просто хотел поставить ее фото на телефонный вызов, они учатся в одном классе, — рассказала «КП»-Новосибирск» мама мальчика Светлана. — Девочке это почему-то не понравилось. И она без всякого предупреждения с размаху ударила по камере.

Как итог: на экране нового мобильника появилась трещина. Родители ребенка узнали, что замена дисплея обойдется в пару тысяч рублей, попытались получить их с мамы школьницы...

— Я считаю, что девочка не права. Во-первых, она применила силу, испортила вещь. Я хотела мирно решить вопрос, чтобы ее родители оплатили ремонт. Но они отказываются выплачивать ущерб, — говорит Светлана. — Но больше всего меня удивляет реакция самой школы.

Оказалось, детей в тот же день вызвал классный руководитель. Выслушав мальчика и девочку, учительница встала на сторону последней, сказала: «А не надо было ее снимать».

— Она сказала сыну, что он сам виноват, что нарушил закон, что нельзя снимать людей, если они не хотят этого. А бить, портить вещь можно, это законно? — не согласна Светлана.

Женщина переживает не только из-за трат на телефон. Она считает, что школьница не вынесла никакого урока из этой истории, а значит и дальше может поднимать руку на ее сына:

— В открытую теперь смеется над ним. Говорит, что она права, — рассказывает мама мальчика, показывая переписку ребенка с одноклассницей. В ней написано: «Ты тоже виноват. Ты меня не спросил, чтобы сфотать. Все пока. Все равно ничего отдавать не буду. Сам знаешь, что Елена Михайловна (так зовут учителя — Ред.) сказала».

Мама мальчика попыталась разобраться в конфликте с помощью полиции, но и там не помогли:

— Позвонила в ПДН. Мне говорят: «А что мы сделаем? Девочка несовершеннолетняя, ей ничего не будет». Хотя на нее стоит обратить внимание, она неблагополучная, постоянно из дома убегает. Получается она может делать, что хочет, так как маленькая? Будет и дальше руки распускать? — Не понимает родительница.

Юристы говорят, что МВД, действительно, не помощник в подобных школьных конфликтах, а вот в суде дело можно выиграть.

— В соответствии с законом за ущерб, причиненный несовершеннолетними, материальную ответственность несут родители. Конечно, добровольно выплачивать деньги они вряд ли будут. Поэтому маме мальчика придется обращаться с иском в суд. В суде ответчики наверняка попытаются переложить вину на школу. Однако, этому нет законных оснований. Школа обучает и воспитывает, но не принимает на себя функции хранителя имущества учеников, — прокомментировал юрист Михаил Жуков.