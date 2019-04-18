2019-04-18T14:34:23+03:00
Происшествия

Сибиряки думали, что лето близко, но оказалось - зима: Новосибирск завалило снегом из-за циклона

Синоптики говорят, что настолько сильная метель в области случилась впервые за 63 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряки с утра словно вновь оказались в снежном феврале.Сибиряки с утра словно вновь оказались в снежном феврале.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Утром в четверг Новосибирская область превратилась в снежное царство: метели, сугробы и гололед - все то, от чего за последние пару недель мы отвыкли. Сибиряки думали, лето близко (термометр подползал к +20), но зима вдруг вернулась. Синоптики говорят, что такое бывает раз в полвека.

На Новосибирск обрушился сильный снегопад.Даба ДАБАЕВ

- В Чулыме выпало 10 миллиметров осадков: в последний раз такие снегопады 18 апреля были только в 1956 году. Да и тогда снега было меньше - 9,7 миллиметра, - рассказала «КП» - Новосибирск» Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Виновником резкого похолодания стал циклон, пришедший к нам из Норильска.

- Сейчас волна холода дошла уже до Кемеровской области и движется в сторону Красноярского края, - прокомментировали в ведомстве.

За ночь в городе вновь появились сугробы. Фото: Даба ДАБАЕВ

За ночь в городе вновь появились сугробы.Фото: Даба ДАБАЕВ

КРАСИВО «ТАНЦУЕТ» ТРОЛЛЕЙБУС

Больше всего неприятностей непогода доставила водителям. Около часа многим пришлось стоять в 10-балльных пробках и веселить друг друга в соцсетях шуточками вроде «Кто на летней резине, тот Элтон Джон». Да еще и коммунальщики явно не справлялись со стихией. В центре Новосибирска наледь была такая, что утром на Красном проспекте «в танце» закружился троллейбус. Танцы на льду чуть не закончились массовым ДТП: еще бы чуть-чуть - и «сохатый» врезался бы в припаркованные вдоль дороги авто.

Не обошлось и без крупных аварий: перед выездом на Октябрьский мост со стороны правого берега автобус № 39 столкнулся с двумя легковушками. А на улице Кирова, рядом с остановкой «Метро Октябрьская», троллейбус врезался в автобус ПАЗ. Попал в ДТП и трактор: в него перед перекрестком улиц Жуковского и Северной врезался Ford Focus.

Из-за снега и гололеда автобусы и троллейбусы попадали в аварии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из-за снега и гололеда автобусы и троллейбусы попадали в аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ОТМЕНИЛИ РЕЙСЫ НА АВТОВОКЗАЛЕ

Из-за сильного бокового ветра, который буквально сносил машины, дорожникам пришлось перекрывать трассы в стороны Кемерово и Барнаула. Так что тем, кто собирался утром поехать на автобусе в соседние города, пришлось перенести свои планы.

- Мы предлагали пассажирам либо поехать на более поздних рейсах, либо вернуть деньги за билет, - говорят в диспетчерской Новосибирского автовокзала. - Но сейчас уже восстановлено движение абсолютно всех рейсов.

Синоптики радуют: непогода продлится недолго. Фото: Даба ДАБАЕВ

Синоптики радуют: непогода продлится недолго.Фото: Даба ДАБАЕВ

Сильный ветер добавил проблем и частному сектору.

- В 6.50 сорвало крышу с дома в дачном поселке Мочище, также повреждены газопровод и линия электропередач, - поделились очевидцы ЧП в соцсетях. - Никто не пострадал.

Единственные, кому холода оказались нипочем, это деревья и растения.

Ученые уверяют, что растениям снегопад не повредил. Фото: Даба ДАБАЕВ

Ученые уверяют, что растениям снегопад не повредил.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Сильных морозов не было, так что снегопад и ветер им не повредили, - успокоил Алексей Горбунов, заведующий лабораторией интродукции и селекции пищевых растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. - Да и самим деревьям еще только предстоит подготовка к появлению первых листочков, и никакой опасности для них нет.

Метеорологи тоже дают хороший прогноз: уже в выходные днем столбик термометра покажет +6, +11, так что сибиряки смогут отогреться и снова помечтать о лете.

Автомобили из-за непогоды покрылись льдом. Фото: Даба ДАБАЕВ

Автомобили из-за непогоды покрылись льдом.Фото: Даба ДАБАЕВ

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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫСЫПАЛИ 500 ТОНН ПЕСКА И СОЛИ

- В связи с ухудшением погодных условий в ночь с 17 на 18 апреля ОАО «Новосибирскавтодор» перешел на усиленный режим содержания автомобильных дорог. В ночь работало около 100 единиц техники, израсходовано порядка 500 тонн противогололедных материалов, - заявил Тимофей Бережной, начальник отдела содержания автомобильных дорог ОАО «Новосибирскавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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