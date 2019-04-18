Пешком с рюкзаком и граблями: 89-летний сибиряк просит пустить автобус до дач

В редакцию «Комсомолки» обратился новосибирец Владимир Жирнов - ему 89 лет, 25 из которых он проработал главным инженером. Как сам говорит, страну поднимал, себя тратил. Пришел Владимир Степанович с проблемой. Дача у него находится в СНТ «Наука», рядом с поселком Ремесленный Новосибирской области. Дачников-пенсионеров множество, а добраться до своих участков они могут только пешком от станции Издревой. Вот и идут пожилые люди с рюкзаками, ведрами, тяпками, граблями к своим родным до боли шести соткам. Зрелище печальное. Автобус бы пожилым людям точно помог, но добиться его пенсионеры не могут.

- Прошу не только для себя, но и для всех пенсионеров, которые вынуждены идти 3 километра от станции до дачи с тяжелыми сумками и рюкзаками. Дорога длинная, там еще надо на мост подняться по ступенькам. А если еще и с тележкой, которую очень тяжело с подножки электрички стащить... Да даже налегке в этом возрасте ходить трудно, - сетует 89-летний житель Новосибирска Владимир Жирнов.

Пенсионеры хотят, чтобы от автовокзала до поселка запустили автобус.

- К поселку можно проехать и на машине, через Новолуговое. Это на самом деле не так далеко, но машины есть не у всех, а общественного транспорта там нет. По словам местных жителей, эта дорога не ремонтируется лет пять - только обещают. Говорят, сначала надо фонари поставить - без света транспорт не пустят, - отмечает пенсионер.

Он добавляет, что сам 25 лет проработал на предприятии «Сибэлеваторстрой» главным инженером и знает, что дорогу эту можно сделать за 10 дней.

- Надо отремонтировать участок дороги с выбоинами - это всего-то 400 - 500 метров. И тогда автобус сможет проехать. Местные власти говорят, что дорога не соответствует нормам безопасности движения - нет асфальта, освещения. Я считаю, если так переживают за безопасность на дороге, пускай эти первые рейсы пенсионеров до дач сопровождает экипаж ГИБДД. Заодно и убедятся, что если ямы заделать, проехать можно будет, - предлагает Владимир Жирнов.

В марте пенсионер обращался к главе администрации Новосибирского района Новосибирской области Александру Соболевскому, также писал обращение министру транспорта Анатолию Костылевскому, но утвердительного ответа: «Да, сделаем», - никто не дал. Общался пенсионер и с подчиненными чиновников - они отвечали, что дорога там не нужна, потому что мало людей живет.

- А три садовых общества и село - около 300 человек - это разве мало? Один мой собеседник вообще спросил: «Раз вам так надо, почему сами дорогу не сделаете?», - делится возмущением сибиряк. - Знаете, я могу несколько часов перечислять, что наше поколение сделало для страны. Мы сил своих не жалели… Я заслуженный строитель РФ. Уверен, не таких уж гигантских средств требует ремонт, но моей пенсии не хватит…