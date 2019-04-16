Православный блогер из Новосибирска нашла в «Игре престолов» параллели с Библией

Нашумевший сериал «Игра престолов» у многих ассоциируется с чем-то непотребным. Тут и обнаженка, и насилие, и убийства - в общем, зрелище не для нежных сердец. Тем не менее некоторые видят в этой эпопее справедливость и торжество добра над злом. А православный блогер, автор книги «Дневник бывшей атеистки» Дарья Косинцева и вовсе считает, что основные посылы этого кинотворения перекликаются с евангельскими. Об этом сибирячка сняла видеоролик - небольшую лекцию на 40 минут, ее основа - более глобальный труд Янины Солдаткиной. Мы же с помощью Даши выделили основные схожие черты «Игры престолов» и Библии, Джона Сноу и Иисуса Христа. Фанатам будет интересно.

1. Эффект неузнанности. В Библии Мессию долго не признают. Люди не верят в то, что Иисус - Сын Божий. Его долго ждали, но не узнали и убили. В «Игре престолов» один из главных героев, Джон Сноу, изначально живет в Винтерфелле на правах внебрачного сына Неда Старка, правителя Севера. Бастарда не воспринимают в качестве наделенного властью, он живет в семье на птичьих правах, и мачеха его ненавидит, считая Джона доказательством измены мужа. Лишь гораздо позже выясняется, что никакой измены и не было, что Джон Сноу - не сын Неда, а продолжатель законной династии Таргариенов, правителей всех Семи Королевств. Таким образом, как и Христос, Джон Сноу - это «неузнанный Спаситель», происхождение и роль которого окружающие не могут оценить. Джон Сноу - один из длинного ряда персонажей-бастардов европейской литературы, в основе образов которых лежит история Христа: Спасителя и истинного Царя, который рождается не в царской семье, а где-то на задворках мира, и общается с простыми людьми, чтобы узнать их боль, а потом спасти.

2. Власть - служение. Именно так воспринимается это понятие в христианской традиции. Власть - это тяжкий крест, который надо нести, спасая других. Эта идея противопоставляется идее власти как насилия, как доминирования сильного над слабым. «Но у вас пусть будет не так! - говорит Иисус. - Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой». После эпизода омовения ног ученикам он говорит им: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу… Раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Джон Сноу, в свою очередь, во время посвящения в Ночном Дозоре становится именно таким слугой, то есть стюардом, а не разведчиком, как хотел. Джон становится слугой и не стыдится этого - он готов на это пойти, если это принесет пользу Дозору.

Блогера нашли схожесть между "Игрой Престолов" и Библией.Фото: кадр из фильма

3. Всеобщность спасения. Известная христианская позиция: раскаявшемуся грешнику дорога в рай открыта. Спасения заслуживают не только те, кто всю жизнь был праведником, но и те, кто осознал свой грех и искренне о нем сожалеет. Эта параллель в «Игре престолов» касается защиты Стены от Одичалых. Есть такая Стена в сериале, которую все время охраняют воины Ночного Дозора, Одичалые же - смесь диких, необразованных народов. Так вот, Джон сначала отбивает атаку Одичалых, но затем, перед лицом более серьезной опасности (Белых Ходоков), пускает их за Стену, спасает, кормит и лечит слабых. Он вдруг понимает: даже эти полудикари, вчерашние враги, - тоже люди. Как фарисеи, которые соблюдают закон, ставят в вину Христу, что он «ест и пьет с мытарями и грешниками», так и собратья Джона Сноу по Ночному Дозору с подозрением относятся к объединению с Одичалыми, их вчерашними врагами: «Они же откровенные убийцы! Зачем они нам? Мы что, к себе их берем?» «Да, если они готовы соблюдать клятву», - отвечает своим собратьям Джон. В двух мирах действует одинаковый закон: грешники каются, соблюдают клятвы - и им прощается все. Как и Христос, Джон подвергает сомнению деление на «своих» и «чужих». На вопрос: «Кто твой ближний?» - Христос отвечает притчей о добром самаритянине, где «ближним» оказывается тот, кто вчера казался врагом.

Блогер из Новосибирска считает, что основные посылы этого кинотворения перекликаются с евангельскими.Фото: кадр из фильма

4. Смерть и воскрешение. С Иисусом все понятно, а как быть со Сноу? Во-первых, его убивают прямо под крестом, на котором - внимательные зрители могли заметить - написан вид преступления: «Предатель». Сравните: на библейском распятье надпись: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Как во время суда над Христом толпа людей кричит: «Распни его!» (хотя за неделю до этого эта же толпа приветствовала его осанной), точно так же и Джона Сноу убивает толпа вчерашних соратников, нанося удары ножом. Перед самой Битвой Бастардов Джон говорит: «Я сражался, и я проиграл». В христианской традиции мотив проигравшего - это мотив позорной казни Христа: сын Божий проиграл, но воскресает, побеждая смерть («смертию смерть поправ»). Точно так же проигрыш и даже смерть Джона Сноу оборачиваются его избранностью.

Это далеко не все параллели: философы и теологи найдут их гораздо больше, при этом касаются эти аналогии не только Джона Сноу, но и других персонажей. Это говорит о том, что все-таки христианская система ценностей до сих пор не стала средневековым пережитком, а отражается даже в современной поп-культуре, очень далекой от привычной нам религиозности. И хотя многие верующие закономерно полагают, что в пост такое лучше не смотреть, как видим, от этой популярной истории можно не только отмахиваться, заклеймив ее «сатанизмом и порнографией», но и прочитать по-христиански.

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