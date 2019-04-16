«Жених меня бил, а сейчас мужики боятся»: сибирячка накачала мышцы в отместку бывшему парню

Мышцам 28-летней Оксаны Смороды из Новосибирска могут позавидовать многие парни. Да чего уж, зачастую и подойти к ней не решаются. Такую девушку если неудачной шуткой обидишь, можно и в ответ получить. Но еще пять лет назад сибирячка сама страдала от насилия, и доставалось ей от любимого человека, с которым она собиралась в загс.

БИЛ, НО ЗВАЛ ЗАМУЖ

- У моего бывшего парня был очень взрывной характер: чуть что не нравилось - я что-то не так сделала, на кого-то не так посмотрела, - он меня бил, - признается Оксана. - Но я его любила и все прощала. Мы так прожили 4,5 года.

В конце 2013 года Оксана и ее парень готовились к свадьбе, но накануне Нового года девушка заявила жениху-тирану: «Никакого загса не будет!»

- Знаете, что меня остановило? Я подумала, какое будущее ждало бы наших детей. Нужен ли им папа, который поднимает руку на маму? - рассказывает Оксана. - Я поняла, что нет, и решила уйти.

Тогда же девушка впервые пришла туда, где раньше с трудом себя представляла, - в тренажерный зал:

- Отчасти это было потому, что я сама захотела заняться спортом: пока я была в отношениях, все времени не хватало, а тут решилась осуществить свою мечту. Да и бывшему отомстить хотелось: пусть видит, кого потерял, - честно говорит Оксана.

Так Оксана выглядела в самом начале занятий. Фото: предоставлено Оксаной СМОРОДОЙ.

«ЗА СПИНОЙ ГОВОРЯТ: «ФУ, КАК МУЖИК»

Оксана стала заниматься с тренером, и первое, что он посоветовал девушке-худышке, - немного поправиться.

- Я тогда весила 43 килограмма при росте 157 сантиметров, была кожа да кости. А чтобы появился красивый рельеф, нужна масса, - объясняет Оксана. - Мне нужно было есть пять-шесть раз в день, особый упор делать на творог и гречку. Для меня это был шок: с моей работой менеджером в банке я если и питалась раз-два в день, то хорошо. Так что на первых порах я буквально впихивала в себя еду. А потом привыкла, и сейчас для меня это не проблема.

На первые свои соревнования, которые проходили в Новосибирске, Оксана отправилась через год тренировок и заняла второе место. А на первенстве Сибири и вовсе стала чемпионкой. Когда девушка окончательно поняла, что спорт - это ее, то бросила работу в банке и сама стала тренером.

А вот так - спустя пять лет. Фото: Денис МИЛЛЕР

Сейчас Оксана готовится к чемпионату России по бодибилдингу: тренируется по четыре-пять раз в неделю, создает на своем теле рельеф. Но окружающие относятся к мышцам девушки неоднозначно:

- Есть те, кто восхищается моей фигурой: и парни, и девушки подходят ко мне даже на улице, спрашивают, где я занимаюсь, хотят у меня тренироваться. Однажды в поезде молодой человек сказал, что я и мои подруги очень необычные, - делится Оксана. - Но есть и те, кто за спиной говорит: «Фу, как мужик». На самом деле это ленивые люди, которые сами в этой жизни ничего не достигли.

НАКАЧЕННЫЕ МЫШЦЫ, СВОБОДНОЕ СЕРДЦЕ

Более того, окружающие частенько побаиваются девушку с миловидным личиком, когда видят ее бицепсы.

- Многие мужики просто опасаются ко мне подойти. Наверное, потому что я накачанная и выгляжу так, что лучше не стоит меня обижать, - шутит Оксана. - Да и подруги, когда мы с ними куда-то идем, спрашивают: «Если кто к нам начнет приставать - наваляешь ему?» Я отвечаю, что да, смогу. Хотя пока в подобные ситуации мы не попадали.

Оксана тренируется по четыре-пять раз в неделю. Фото: Максим ДОБРЫНИН

В личном плане Оксане пока не повезло: после ухода от жениха-тирана она встречалась со своим тренером, но около года назад молодые люди расстались. Девушка говорит, что мечтала о ребенке, а парень не хотел, поэтому пара распалась. Сейчас сердце сибирячки с мышцами свободно.

- Я считаю, что мужчина должен быть надежным, уметь оградить семью от проблем, служить защитой и опорой. Ценю способность мужчины брать на себя ответственность и принимать решения, выполнять свои обещания. При всей внешней мужественности он должен относиться к женщине с нежностью и трепетом, - перечисляет качества потенциального жениха Оксана.

А что же до бывшего парня-тирана, который поднимал на Оксану руку?

- Он пытался меня вернуть, но я не согласилась. Я такой человек: если решила что-то, то это окончательно, и меня не переубедить, - уверяет Оксана. - Но знаю, что он до сих пор заходит на мои страницы в соцсетях и не верит, что я так смогла измениться!

Оксана мечтает о надежном мужчине, который сможет стать для нее опорой. Фото: Игорь БОРИСОВ

ТТХ

Оксана СМОРОДА

Возраст - 28 лет

Рост - 157 сантиметров

Вес - 47 - 49 килограммов (в зависимости от того, в какой форме девушка, - «сушится» или набирает массу)

Обхват груди - 91 сантиметр

Обхват талии - 65 сантиметров

Обхват бедер - 92 сантиметра