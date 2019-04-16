Предотвратить и спасти

Обычно «безопасники» (так на профессиональном сленге называют тех, кто занимается вопросами безопасности) представляются суровыми, не слишком дружелюбными людьми, в их присутствии всегда чувствуешь себя немного под подозрением. Так вот Владимир Николаевич Руденко, главный по безопасности в компании «Экспресс-пригород», производит совершенно иное впечатление. Наверное, трудно будет найти в городе более обаятельного и добродушного человека. Между тем он не так прост, как кажется. В его послужном списке - самые опасные и ответственные должности, а дома хранятся награды и отличительные знаки за служебные успехи.

«Пошел туда, где интересно»

Мы встретились с нашим героем в холле пригородного вокзала, Владимир Николаевич показал его нам совершенно с другой стороны. Задумывались ли вы когда-нибудь, находясь в этом здании, что в любой момент вас видит одна или несколько видеокамер? Здесь нет укромного места - все под прицелом «большого брата». Так что совершить что-нибудь злодейское здесь практически невозможно. Хотя попытки были, причем не только кражи - кое-кто не так давно намеренно оставил здесь муляж взрывного устройства. Но об этом чуть позже… Сначала познакомимся ближе с Владимиром Николаевичем и его интересной работой.

- Вы удивитесь, но я не мечтал с детства стать милиционером, - говорит наш собеседник. - Поступил в водный институт, выучился на капитана-механика. А после призвался на срочную службу в армию, где был отобран в специальные моторизованные части милиции. Службу проходил в Омске, где вместе с сослуживцами обеспечивал охрану общественного порядка в районах с наиболее напряженной криминогенной обстановкой. Мы раскрывали кражи и грабежи, задерживали пьяных водителей автотранспорта. Бывали погони, и даже пули свистели над головой. И первые награды за отличное несение службы были тогда же. А после демобилизации я решил дальнейшую жизнь связать со службой в органах внутренних дел.

Как известно, интересно нам больше всего то, что лучше получается. В 1983 году Владимира Николаевича пригласили на работу в Западно-Сибирское управление транспортной милиции, в линейном отделе на станции Новосибирск назначили на должность инспектора уголовного розыска. Руденко дослужился до начальника отдела милиции.

- Мы работали там день и ночь, - рассказывает Владимир Николаевич. - В стране шла перестройка, магазины были полупустые. Поэтому товары, которые везли в вагонах и контейнерах через всю страну и за границу, вызывали у многих жуткий интерес. Преступники подсаживались на грузовые железнодорожные составы и на ходу вскрывали вагоны, прорубали контейнеры, а содержимое выбрасывали на перегонах или во время остановки состава на светофоре. Мы и таких грабителей искали, и тех, кто воровал грузы на станциях. Изымали в то время очень много: кабинеты были завалены изъятыми при обысках у преступников рулонами ткани, японскими магнитофонами, телевизорами, одеждой… Чтобы поймать нарушителей, сидели ночью в засадах с приборами ночного видения. Помню, когда жену увозили в роддом со вторым ребенком, я был на работе несколько дней и ночей, там и узнал о рождении сына. И так совпало, что он родился в День транспортной милиции - мой профессиональный праздник.

Наград и отличительных знаков у Владимира Николаевича много.Фото: Даба ДАБАЕВ

Работы было много, и работать было интересно. Подразделение, возглавляемое Владимиром Руденко, было лучшим по Западно-Сибирскому управлению.

- Сейчас жизнь наладилась, грузы идут нормально, в сохранности. Верю в то, что в этом есть и наша заслуга, - вспоминает добрым словом товарищей Владимир Николаевич.

В 2008 году Руденко предложили возглавить оперативно-разыскную часть по линии экономических преступлений управления МВД по Новосибирской области, где наш герой проработал непродолжительный срок, однако за это время был раскрыт ряд резонансных уголовных дел. Владимир Николаевич достиг хороших показателей, но о конкретных делах не рассказывает - большинство из них секретные, а некоторые расследуются до сих пор. После стал начальником отдела по борьбе с нарушениями потребительского рынка и административного законодательства. Выезжал в командировки - под контролем была вся область. И тогда его отдел занимал второе место в России по эффективности.

Работу же замначальника УВД по Новосибирску наш собеседник вспоминает с особым трепетом. Вот уж где ему точно было не скучно.

- Заступаешь ответственным от руководства на неделю - и круглосуточно отвечаешь за весь город. Если поспишь - хорошо, но ведь преступления совершаются и ночью, - напоминает Владимир Николаевич. - Чуть что серьезное - я выезжаю… Моей задачей было организовать работу подразделений.

В этом году, несмотря на то, что Владимир Руденко уже давно работает в пригородной компании, он получил заслуженную награду от Министерства внутренних дел - юбилейную медаль «100 лет транспортной полиции МВД России».

Камеры на страже порядка

В 2012 году Владимира Николаевича пригласили на работу в «Экспресс-пригород». Начальство не хотело отпускать, но жизнь будто бы сама сделал этот поворот. Ведь весь предыдущий карьерный путь - это как бы шахматная партия, ведущая в «безопасники» на железной дороге. За плечами работа в линейном отделе - это значит, знаком с дорожной темой. Умение расследовать экономические преступления, административные нарушения - тоже весомое преимущество. К тому же Руденко во всех районных отделах полиции знают, а что может быть лучше и полезнее личных знакомств, ведь железнодорожные пути проходят по всем районам…

В перечень задач отделения входят в том числе и такие вопросы, как обеспечение экономической безопасности. Все договоры компании проходят проверку, контрагенты проверяются по различным базам данных на финансовую состоятельность и по реестрам недобросовестных исполнителей. Еще один раздел работы - информационная безопасность, касающаяся всего, что имеет доступ к интернету. Персональные данные, важные документы - все это требует надежной сохранности. А вот что касается транспортной безопасности - эта тема просто необъятна.

- Вот смотрите, в здании пригодного вокзала в Новосибирске и на других наших станциях установлены камеры видеонаблюдения. Я вам хоть сейчас могу показать, где мы с вами проходили 10 минут назад, - уверяет Владимир Николаевич.

Монитор компьютера показывает море окошек, при клике не любое из них мы видим то, что происходит в данный момент. Только в пригородном вокзале Новосибирска расположено множество камер, а сколько их еще на других станциях и вокзалах... Вся информация стекается на специальный сервер и хранится продолжительное время. То, что польза от этого наблюдения есть, - факт доказанный.

- Мы сотрудничаем с полицией. При необходимости полицейские запрашивают запись с камер видеонаблюдения, а в случаях, не терпящих отлагательства, мы просматриваем кадры вместе. Например, как-то увидели, что мужчина, стоящий в очереди, воспользовался невнимательностью женщины и украл ее кошелек. Не знал же, что все это записывается на видео… Мы быстро нашли виновного. И такой случай не единственный, - отмечает заместитель генерального директора по безопасности. - В электропоездах камеры тоже установлены.

Систему видеонаблюдения в электропоездах внедрили еще в 2013 году, разработали беспроводные системы с возможностью просмотра в режиме реального времени. Уже после этого внедрять систему видеонаблюдения в поездах начали в других регионах, а за советом о том, как все устроить, обращались к новосибирцам.

В 2015 году на полигоне обслуживания АО «Экспресс-пригород» мы внедрили систему видеонаблюдения в контрольно-ревизионную работу. Каждый контролер-кассир экипирован видеокамерой. Наличие камер видеонаблюдения позволяет повысить не только дисциплину работников пригородной компании, пассажиров, но и уровень порядка и безопасности в электропоездах. За прошлый год благодаря видеозаписям в регионе было раскрыто 16 уголовных преступлений.

У данной системы большой потенциал. К примеру, в прошлом месяце на пригородном вокзале проводилась эвакуация. Оказывается, некий гражданин решил проверить бдительность сотрудников отдела безопасности.

- Мужчина взял пластиковую бутылку, обмотал ее скотчем, налил туда темную жидкость, приспособил к ней провода и сотовый телефон. Спрятал и рассказал об этом одному из посетителей вокзала, - описывает Владимир Руденко. - Эвакуацию провели тут же, вызвали полицию, взрывотехников. Подставное устройство нашли, как и этого «проверяющего». Бдительность сотрудников АО «Экспресс-пригород» принесла плоды - мужчину задержали, опознали его благодаря видеозаписям.

Через рамку контроля…

Конечно, видеозапись - это далеко не единственное средство обеспечения безопасности. На входе в пригородный вокзал есть стационарные рамки металлодетектора и рентгеновская установка по досмотру ручной клади и багажа, имеется на вооружении и переносной газоанализатор - обнаружитель взрывчатых веществ. Выделены инвестиции на приобретение других технических средств для обеспечения транспортной безопасности пассажиров. Благодаря уже имеющейся технике неоднократно выявлялись предметы, запрещенные к перевозке на железнодорожном транспорте. Всех нарушителей для дальнейшего разбирательства доставляют в отдел полиции, который находится тут же.

Еще одна мера защиты «Экспресс-пригорода» - особый способ доступа во внутренние помещения. Здание разделено на зоны, доступ для всех сотрудников персонализирован - пройти в свой отдел можно только по отпечатку пальца. Такая система полностью закрывает от посторонних те зоны, которые должны быть под семью замками.

Не менее важный аспект - взаимодействие с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних. Сотрудники АО «Экспресс-пригород» совместно с ними посещают учебные заведения, расположенные недалеко от железной дороги, и проводят для учащихся лекции. Детям рассказывают о правилах безопасного поведения на железной дороге.

- Знание правил нахождения на железной дороге и мер безопасности позволит путешествовать, получать удовольствие и новые впечатления от поездок на пригородных поездах! - резюмирует Владимир Николаевич.