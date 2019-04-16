«Потребитель должен быть сам против подделок»: эксперты рассказали, как победить контрафакт

Недобросовестная конкуренция бьет не только по производителям, но и по обществу в целом. Проблема фальсификата и контрафакта становится все острее. Каким образом можно защитить добросовестный бизнес и простых потребителей? Как узнать, что продукт качественный и имеет все необходимые характеристики? И как можно повлиять на ситуацию? На все эти вопросы в пресс-центре «Комсомольской правды» в Новосибирске ответили представители контролирующих организаций, власти и бизнеса.

Участники круглого стола

• Виталий Юрьевич Строгин, главный специалист-эксперт Новосибирского УФАС России

• Ольга Петровна Сунцова, заместитель начальника отдела торговых ограничений и экспортного контроля Сибирского таможенного управления

• Дмитрий Иванович Шарков, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

• Дмитрий Александрович Миллер, менеджер по дистрибуции BAT

• Алексей Викторович Ильменский, руководитель бизнес-подразделения Сибирь «Бритиш Американ Тобакко»

• Родион Сергеевич Гандрабура, секьюрити-менеджер «Бритиш Американ Тобакко»

• Анастасия Викторовна Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь ООО Пивоваренная компания «Балтика»

• Ирина Викторовна Клинова, главный специалист-эксперт по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области

• Елена Владимировна Волченко, консультант отдела мониторинга потребительских товаров управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

• Михаил Васильевич Истомин, начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции

Люди не считают, что контрафакт - это криминал

Первый барьер, который принимает на себя основной удар от контрафакта, - это таможенная служба, которая ведет с ним активную борьбу.

- Основная категория контрафактных товаров - это сигареты, около 40% от всего объема. Мы возбуждаем дела об административных правонарушениях и принимаем другие меры. Кроме этого, тесно взаимодействуем с правоохранительными органами: в итоге изъяли из оборота около 350 тысяч единиц контрафактной продукции. Это табачная продукция, алкоголь, одежда, обувь и кондитерские изделия, - рассказала Ольга Сунцова

Ольга Петровна Сунцова, заместитель начальника отдела торговых ограничений и экспортного контроля Сибирского таможенного управления.Фото: Даба ДАБАЕВ

Реагировать на подобные нарушения на местах может и Роспотребнадзор, но полномочия сотрудников очень ограничены.

- Контрафактная продукция регулируется законодательством в области интеллектуального права и не относится к защите прав потребителей. Но мы проверяем информацию о товаре и его соответствие документации. Если находим нарушения, то принимаем меры по пресечению его продажи и производства, - объяснила Ирина Клинова. - Мы можем составить протокол только в тех случаях, когда обращение поступило от юридического лица, чье право нарушено. Если это делает гражданин, то мы не имеем права принимать меры реагирования. Человеку нужно обратиться в таможенное управление или органы полиции.

Ирина Викторовна Клинова, главный специалист-эксперт по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.Фото: Даба ДАБАЕВ

В свою очередь правоохранители активно работают против контрафакта, но сталкиваются с неожиданным препятствием.

- Основная проблема при защите объектов интеллектуальной собственности и незаконном обороте товаров - это снисходительное отношение граждан к самой проблеме. Они не воспринимают эти деяния как криминальные, - отметил Михаил Истомин.

Михаил Васильевич Истомин, начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции.Фото: Даба ДАБАЕВ

Это мнение поддерживает и представитель антимонопольной службы, а также объясняет еще одну сторону этого явления.

- Всегда возникает вопрос о том, насколько те, кто выпускает контрафакт, понимают, что такое товарный знак и закон о защите конкуренции. Обычно люди выясняют для себя, как зарегистрировать ИП и платить налоги, и не углубляются в вопросы права, - подчеркивает Виталий Строгин. - Был случай, когда индивидуальный предприниматель из сельской местности выпустил продукцию, использовав чужие наработки в упаковке. На вопрос о том, почему он выбрал именно такой дизайн, ответил: «Я нашел в интернете картинку, которая, на мой взгляд, подходила к моему продукту. Чуть-чуть под себя изменил и стал осуществлять выпуск». Он не задумался, что это чей-то товарный знак, чья-то упаковка, которая себя зарекомендовала.

Виталий Юрьевич Строгин, главный специалист-эксперт Новосибирского УФАС России.Фото: Даба ДАБАЕВ

Ущерб на 50 миллиардов

- Контрафакт в общем объеме нелегального оборота сигарет - лишь его малая часть и не основная проблема, хотя и доля подделок на российском рынке сигарет, по данным независимого международного агентства АС Nielsen, с 2017 по 2018 год выросла в 3 раза, - говорит Дмитрий Шарков. - Ключевая проблема - ежегодно нарастающий прирост доли сигарет, у которых на пачках нет акцизной марки Российской Федерации или вообще отсутствует акцизная марка и предупреждение о вреде здоровью на русском языке. Это главные визуальные отличительные признаки такой продукции. В условиях отсутствия таможенных границ между странами Евразийского экономического союза и наличия существенной разницы в размерах акцизов на сигареты в странах - членах Союза ввоз немаркированных по российским законам сигарет из Беларуси и Казахстана на территорию нашей страны стал очень выгодным видом преступной деятельности.

Дмитрий Иванович Шарков, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»Фото: Даба ДАБАЕВ

По данным независимого международного агентства AC Nielsen, доля нелегальных сигарет на российском рынке в третьем квартале 2018 года составила 8,4%. Это почти в 2 раза больше, чем год назад. И если может показаться, что процент невелик, то в денежном выражении сумма ошеломляет.

- Поскольку табачная продукция - подакцизный товар, то она очень емкая с точки зрения возможных потерь для государства в виде неполученных налогов. В 2018 году государственный бюджет потерял порядка 50 миллиардов рублей дохода от неуплаченных табачных акцизов и 10 миллиардов рублей от неуплаченного НДС, - приводит цифры эксперт.

При этом оборот нелегальных сигарет только растет, а география его присутствия на региональных рынках России расширяется.

Елена Владимировна Волченко, консультант отдела мониторинга потребительских товаров управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.Фото: Даба ДАБАЕВ

- По данным AC Nielsen, в Новосибирске доля нелегальных сигарет с третьего квартала 2017 по третий квартал 2018 года выросла с 4,9 до 8,4%, в Омске - с 8,1 до 15,1%, в Барнауле - с 5,8 до 10,1%, - продолжает Дмитрий Шарков. - Выше 20% доля нелегальных сигарет в таких сибирских городах, как Бердск, Новоалтайск, Новокузнецк. Лидером же стал Рубцовск Алтайского края, где доля нелегальных сигарет составляет 58,8%.

Дмитрий Шарков отметил, что правоприменительная практика в отношении нелегальной торговли требует повышения ее эффективности, важно усиливать и межведомственное взаимодействие.

- Для того чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной продукции, повышение эффективности правоприменительной практики, совершенствование межведомственного взаимодействия контрольно-надзорных и правоохранительных структур. Помимо этого, предотвращению попадания на рынок нелегальных сигарет будет способствовать введение единой минимальной розничной цены на сигареты и поэтапное введение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств - членов ЕАЭС, позволяющей контролировать производство и уплату акцизов производителями. В дополнение к этому запрет скидок на табачные изделия в рознице будет способствовать повышению прозрачности оборота сигарет на российском рынке, - добавляет эксперт.

Алексей Викторович Ильменский, руководитель бизнес-подразделения Сибирь «Бритиш Американ Тобакко».Фото: Даба ДАБАЕВ

Недостаток судебной практики также сказывается на рынке.

- У нас есть положительные примеры по взаимодействию с органами исполнительной власти и районными отделами полиции. Основная проблема и барьер - отсутствие богатой судебной практики по подобным статьям в табачном направлении, - считает Родион Гандрабура. - С алкоголем органы полиции наработали оперативную практику, а вот проблема нелегальной табачной продукции для них достаточно нова. Мы возлагаем большие надежды на мобильное приложение «Патруль качества». Это действительно эффективный инструмент. Он требует минимум усилий от потребителя. Его задача - прийти в торговую точку и, увидев продукт сомнительного качества, поставить несколько галочек и нажать «Отправить». Это обращение будет квалифицироваться как полноценное заявление в органы власти.

Родион Сергеевич Гандрабура, секьюрити-менеджер «Бритиш Американ Тобакко».Фото: Даба ДАБАЕВ

В общем, все в руках потребителя. Как только он поймет, что нелегальная продукция вредит всем, а не только добросовестным компаниям, ситуация в корне поменяется, а пока бизнесу и власти остается разъяснять и контролировать.

С контролем все в порядке

В отношении незаконного оборота пива ситуацию прокомментировала Анастасия Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь ООО Пивоваренная компания «Балтика».

По данным Высшей школы экономики, сегмент незаконного оборота пива сегодня невелик - он не превышает 7 - 8% рынка. Рост нелегального рынка пива сдерживает тот факт, что производство пива - сложный и дорогостоящий технологический процесс. В отрасли отсутствуют контрафакт и фальсификат, то есть угрозы безопасности, жизни и здоровью населения от употребления пива нет.

Под незаконным оборотом мы понимаем производство и продажу пивоваренной продукции без учета ФНС - все, что произведено с уклонением от уплаты налогов, с неуплаченным акцизом.

В части решения проблемы с незаконным оборотом на данный момент введено достаточное количество механизмов контроля над производством и оборотом пива. Основный инструмент - это ЕГАИС, система прослеживаемости, которая позволяет видеть рынок.

Кроме того, мы поддерживаем усилия государства по возможному ужесточению ответственности и контроля в части производства и оборота алкогольной продукции в рамках существующих на сегодня механизмов и инструментов налогового, административного и производственного контроля, а также действующих полномочий правоохранительных органов, которые позволяют справляться с преступлениями, совершаемыми отдельными недобросовестными производителями.

Анастасия Викторовна Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь ООО Пивоваренная компания «Балтика»Фото: Даба ДАБАЕВ

Только цифры

Сибирское таможенное управление выявило:

• 2,1 миллиона единиц контрафактной продукции за 2018 год

• 780 тысяч единиц контрафактной продукции за 2017 год

Основные категории контрафактных товаров:

• Сигареты - 40%

• Чулочно-носочные изделия - 34%

• Спортивная одежда и обувь - 14%

• Продукты питания - 6%

• Запасные части - 4%

Принятые меры:

• 333 дела возбуждено по Административному кодексу

• 29 дел возбуждено по Уголовному кодексу

Предотвращен ущерб правообладателям более чем на 1 миллиард рублей.

Дмитрий Александрович Миллер, менеджер по дистрибуции BAT.Фото: Даба ДАБАЕВ

Важно

• 650 проверок пищевой продукции провело Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в 2018 году

• 2 тысячи проб было отправлено на лабораторные исследования

• 1,4% фальсификата выявлено, в основном молочная продукция

• 945 дел возбуждено по административным правонарушениям