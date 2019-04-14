Лева из «Би-2» поцеловал замужнюю поклонницу на концерте в Новосибирске

Рок-группа «Би-2» снова сорвала аншлаг в Новосибирске концертом с симфоническим оркестром. 14 апреля музыканты выступили в ЛДС «Сибирь» с шоу «Горизонт событий». Компанию группе составила певица Тина Кузнецова.

Музыканты исполнили песни из последнего альбома и известные хиты в симфонической аранжировке. По словам организаторов, на концерт было распродано около 5,5 тысячи билетов, цена которых варьировалась от 1,5 до 10 тысяч рублей. Танцпол был заставлен стульями, поэтому на рок-концерте практически никто не танцевал.

После песни «Вечная призрачная встречная» к сцене подбежала поклонница и вручила Леве букет цветов. Музыкант поблагодарил девушку в ответ, поцеловав ее руку.

Поцелуй поклоннице.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы как раз смеемся с мужем, что теперь руку долго не буду мыть, — поделилась с «КП»-Новосибирск» Татьяна Матюхина. — Лева — мой любимый певец. Я уже ходила на их выступление в Томске, но тогда не решилась подойти. А на этот концерт билет мне, кстати, муж подарил на День влюбленных.

Самая любимая песня у новосибирцев — «Полковнику никто не пишет». Ее зал требовал хором. Соло из «Полковника» сыграла новосибирская виолончелистка Светлана Голярчук. За хорошее исполнение Лева поцеловал и ее в руку.

— С группой мы встретились только сегодня. Было волнительно. Но артисты очень общительны — умеют расположить к себе. Поэтому с ними было легко работать, — сказала Светлана. — А вспоминать я буду не столько поцелуй, сколько само участие в таком проекте! Ведь я обожаю эту группу и давно следила за их творчеством.

Самая любимая песня у новосибирцев — «Полковнику никто не пишет». Зал ее требовал хором.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вместе с «Би-2» на сцене выступал оркестр Lux Aeterna Вячеслава Шалдышева, в который вошли новосибирские музыканты из эстрадного оркестра филармонии и оперного театра, а также студенты консерватории. Управлял оркестром на сцене дирижер Феликс Арановский.

Новосибирским инвалидам-колясочникам повезло с бесплатными билетами. Как рассказала основатель театральной студии «Особенный ТИП» Ольга Стволова, организаторы концерта от самой группы «Би-2» с легкостью пошли навстречу и предоставили ей и ее друзьям свободный проход. На удачу приехал в ЛДС на коляске Дмитрий Сергеев, которому накануне так и не удалось получить точного ответа по телефону, можно ли будет пройти бесплатно. Пропустили.

Музыканты исполнили песни из последнего альбома и известные хиты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Для меня стало сюрпризом, что они вместе с оркестром играли! Я люблю «Би-2». А вот недавно еще удалось попасть бесплатно на концерт «Руки вверх», — тут Сергеев замялся: — Ну, не то чтобы их люблю, но мы же выросли на их песнях.

Добавим, что альбом «Горизонт событий» группа «Би-2» презентовала в прошлом году — тогда в Новосибирске Лева исполнил новую песню про виски в костюме медведя. В этот раз они с Шурой были облачены во фраки.