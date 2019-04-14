2019-04-14T21:56:09+03:00
Звезды

Кукла Сноу не плачь, не плачь: поклонницы «Игры престолов» готовят трон для игрушечного Джона

Жительница Новосибирска сделала из фарфора центрального героя «Игры престолов» Джона Сноу. У него в жизни все будет хорошо вне зависимости от сценария [фото]
Виктория МИНАЕВА
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Как вам такой Джон Сноу? Фото: https://vk.com/club147949569Как вам такой Джон Сноу? Фото: https://vk.com/club147949569
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Жительница Новосибирска Юлия Рожнева делает из фарфора кукол, которые очень похожи на людей. Одна из ее работ особенно полюбилась поклонникам сериала «Игра престолов», уж очень напоминает центрального персонажа фэнтезийной саги — Джона Сноу.

— Прототипом и был Джон Сноу, — рассказала «КП»-Новосибирск» Юлия, которая сама является поклонницей сериала. — Примерно год назад я слепила эту куклу. Сходство не стопроцентное, но типаж, скажем так, был общий. Этот кукольный парень до сих пор живет у меня, и он одет в обычную одежду — джинсы и кофту. Однако многие заметили сходство, и ко мне стали поступать просьбы куклу повторить. В конце концов я уступила девушке, которая сказала, что нашла швею и сделает для парня тот самый костюм из фильма. Я сделала куклу и отправила ее голышом к ней домой. А уже там его нарядили без моего непосредственного участия.

Похож на настоящего героя "Игры престолов"? Фото: https://vk.com/club147949569

Похож на настоящего героя "Игры престолов"? Фото: https://vk.com/club147949569

Игрушечному Джону Сноу сшили поистине королевскую одежду: платье, плащ, кожаные сапоги и даже меч. И пусть вас это не удивляет: в мире любителей кукол есть свои визажисты, парикмахеры, портные и даже мебельщики. Да и вообще само хобби - не из дешевых, некоторые куклы стоят, как автомобиль.

У этого Джона Сноу все будет хорошо: трон будет его. Фото: https://vk.com/club147949569

У этого Джона Сноу все будет хорошо: трон будет его. Фото: https://vk.com/club147949569

— Новая владелица куклы — тоже поклонница сериала. И костюм получился просто великолепным, — говорит Юлия. — Все ждут: убьют Сноу или нет в последнем сезоне. Но мы его посадим на трон точно! Трон будет, как надо — из мечей, он уже заказан. То есть коллекционер подошла к вопросу серьезно. Ее личный Джон сядет на трон вне зависимости от сценария.

Найдите сходства и отличия. Фото: www.kinopoisk.ru и https://vk.com/club147949569

Найдите сходства и отличия. Фото: www.kinopoisk.ru и https://vk.com/club147949569

Напомним, первая русскоязычная серия восьмого, финального сезона «Игры престолов» выйдет 15 апреля. Интрига сериала — кому достанется железный трон? Концовка сериала может понравится не всем, так как создатели телесаги заявили о гибели ключевых персонажей в заключительном сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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