Кукла Сноу не плачь, не плачь: поклонницы «Игры престолов» готовят трон для игрушечного Джона

Жительница Новосибирска Юлия Рожнева делает из фарфора кукол, которые очень похожи на людей. Одна из ее работ особенно полюбилась поклонникам сериала «Игра престолов», уж очень напоминает центрального персонажа фэнтезийной саги — Джона Сноу.

— Прототипом и был Джон Сноу, — рассказала «КП»-Новосибирск» Юлия, которая сама является поклонницей сериала. — Примерно год назад я слепила эту куклу. Сходство не стопроцентное, но типаж, скажем так, был общий. Этот кукольный парень до сих пор живет у меня, и он одет в обычную одежду — джинсы и кофту. Однако многие заметили сходство, и ко мне стали поступать просьбы куклу повторить. В конце концов я уступила девушке, которая сказала, что нашла швею и сделает для парня тот самый костюм из фильма. Я сделала куклу и отправила ее голышом к ней домой. А уже там его нарядили без моего непосредственного участия.

Похож на настоящего героя "Игры престолов"? Фото: https://vk.com/club147949569

Игрушечному Джону Сноу сшили поистине королевскую одежду: платье, плащ, кожаные сапоги и даже меч. И пусть вас это не удивляет: в мире любителей кукол есть свои визажисты, парикмахеры, портные и даже мебельщики. Да и вообще само хобби - не из дешевых, некоторые куклы стоят, как автомобиль.

У этого Джона Сноу все будет хорошо: трон будет его. Фото: https://vk.com/club147949569

— Новая владелица куклы — тоже поклонница сериала. И костюм получился просто великолепным, — говорит Юлия. — Все ждут: убьют Сноу или нет в последнем сезоне. Но мы его посадим на трон точно! Трон будет, как надо — из мечей, он уже заказан. То есть коллекционер подошла к вопросу серьезно. Ее личный Джон сядет на трон вне зависимости от сценария.

Найдите сходства и отличия. Фото: www.kinopoisk.ru и https://vk.com/club147949569

Напомним, первая русскоязычная серия восьмого, финального сезона «Игры престолов» выйдет 15 апреля. Интрига сериала — кому достанется железный трон? Концовка сериала может понравится не всем, так как создатели телесаги заявили о гибели ключевых персонажей в заключительном сезоне.

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