«Это такая форма издевательства?»: колясочника пришлось заносить на третий этаж, где чиновники назначили встречу инвалидам

В городке Бердске, что находится под Новосибирском, народ песочит чиновников. Хотя началось все с благой идеи: власти хотели обсудить проблемы, с которыми сталкиваются дети-инвалиды.

Бердский глава позвал к себе общественников. А заседание назначил в зале на третьем этаже местной администрации. Приглашенные пришли. А среди них - Аркадий Ситников, колясочник, он возглавляет местное общество инвалидов. Ситникова, который парализован до шеи, волонтерам пришлось заносить к главе буквально на руках. Дело в том, что в здании бердской администрации не оказалось ни лифта, ни пандусов... Видео, как инвалида тащат по лестнице, попало в соцсети...

- Это такая форма издевательства? - кипят комментаторы.

- Вы еще предложите слепым встречу в кинотеатре, а глухим - в концертном зале, - укоряют сибиряки чиновников в черствости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="262" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702737" frameborder="0"></iframe> Инвалида вместе с коляской поднимают на третий этаж в здании без лифта..

Впрочем, сам Аркадий Ситников признался «КП» - Новосибирск», что ни на кого не держит обиды:

- Я, как общественник, хотел бы посещать различные открытые мероприятия, которые чиновники проводят в администрации. Но их проводят на втором-третьем этажах... То есть таким, как я, не попасть, - говорит Ситников. - Я знал, что в здании нет лифта и пандусов. Знал, что будут нести на руках. Но все равно приехал на встречу, чтобы в том числе привлечь внимание к нашей проблеме. Не хочу, чтобы из-за меня полетели чьи-то головы. Не надо увольнять кого-то и искать виноватых. Надо думать о другом: как решить этот вопрос, как сделать Бердск более доступным для нас...

В местной администрации божатся, что собрания на подобные темы впредь будут проводить или на первом этаже, или в другом здании - в комплексном центре соцобслуживания, где есть все условия для таких людей.

- На самом деле место и дата встречи с главой были согласованы со всеми членами координационного совета, в том числе с Аркадием Ситниковым. Аркадий знал, что мероприятие будет на третьем этаже, мы договорились, что он отправит своего представителя, который имеет ограничение опорно-двигательного аппарата, но по лестнице подняться может, - объяснила «КП» - Новосибирск» Наталья Скоромных, начальник отдела социального обслуживания населения Бердска. - Когда я увидела Аркадия в зале, сама огорчилась. Я же тоже человек… Я очень хорошо к нему отношусь, даже была инициатором создания их общественной организации. Спросила: «Ты-то как тут оказался?» Он говорит: «Захотелось, и я попросил волонтеров, чтобы подняли меня на третий этаж».

- А почему в здании нет ни пандусов, ни лифта?

- Установить нет технической возможности. Здание старое, лестница крутая. Крылечко оборудовано пандусом. В холле есть еще три ступеньки со съемными аппарелями. Если дежурный сотрудник администрации видит, что человек на коляске, должен их поставить. Но Ситникова никто не ждал, он приехал с волонтерами, они сами его быстро подняли и занесли. А вообще, инвалидам доступен первый этаж администрации, то есть к общественной приемной главы города они могут доехать на коляске.

Известная общественница-колясочница из Новосибирска Ольга Стволова назвала ситуацию в Бердске «большим неуважением».

- Людей на инвалидных колясках - очень маленький процент. И мы каждый раз должны доказывать, что такой человек имеет право зайти на любой этаж, когда захочет, - говорит Ольга. - Иногда это очень сложно объяснить чиновникам. Хотя все люди достойны хорошей, удобной жизни. Мне кажется, эта история даже не о доступности или недоступности города, а об уважении.