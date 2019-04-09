«Меня просят потолстеть и раздеться»: сибирская пышка покорила Европу

От фото 29-летней Светланы Ермаковой в Европе не могут оторвать глаз: белокурая пышка то позирует в кружевах и легком пеньюаре, то делает откровенный снимок в красном белье. Но это - работа! Пышнотелая блондинка - популярная модель Plus Size, она участвует в модных показах и фотосессиях наравне с худышками. Такой обычно парни оборачиваются вслед, а девушки завидуют. Хотя еще четыре года назад Света и не мечтала, что окажется на подиуме.

«РАССТАЛИСЬ С ПАРНЕМ ИЗ-ЗА КАРЬЕРЫ МОДЕЛИ»

- У меня с детства был лишний вес, но я никогда из-за этого не комплексовала, - уверяет Светлана. - Мне повезло с окружением - никто не дразнил толстой или что-то вроде этого. Единственные, кто переживал, были мои родители. Но они волновались не из-за фигуры, а из-за моего здоровья: водили меня по врачам, на обследования. К счастью, со здоровьем было все в порядке!

Когда девушка начала учиться на факультете естественных наук в НГУ, от кавалеров отбоя не было: пышные формы сибирячки нравились многим парням. После окончания университета у блондинки с формами все в жизни было в порядке: Света стала работать менеджером по продажам спецодежды, появился молодой человек. Но все изменилось в 2015 году, когда друзья и родные уговорили ее поучаствовать в конкурсе красоты для пышек.

Света гордится, что обхват ее талии - 85 сантиметров. Фото: Каталина ГОРСКИХ

- Я до этого никогда не занималась ни спортом, ни танцами, - сознается сибирячка. - Но на конкурсе нас поставили перед фактом: надо снять танцевальный клип. И мне очень понравилось! Танцы помогли мне почувствовать себя более женственной, пластичной, и сейчас меня это выручает в работе модели.

После конкурса на девушку обратили внимание дизайнеры и рекламодатели.

- Меня начали приглашать на рекламные съемки, фотосессии для каталогов женской одежды. Наверное, я и не думала о популярности и успехе, но благодаря моим близким поверила в себя и свои силы, - благодарит родных и друзей Светлана.

Карьера модели шла в гору, и девушка решила бросить работу менеджера по продажам и переехать из Новосибирска в Санкт-Петербург. Но перемены обернулись для Светы личной драмой:

- Мы с молодым человеком расстались - вслед за мной он не поехал.

Девушка признается: никого другого после этих отношений пока не встретила. Со многими подругами Светлана тоже стала общаться меньше.

- Думаю, что зависти здесь нет: просто живем в разных городах, все заняты, - оправдывает пышка своих знакомых.

В 2015 году Света была менеджером и не думала, что станет моделью.

«МОЯ МЕЧТА - ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕСС ХОЛИДЕЙ!»

Но если в личной жизни у блондинки с формами не ладилось, то в профессиональном плане девушка произвела настоящий фурор. Не так давно, к примеру, пышка вернулась из Хельсинки, где участвовала в показе одежды.

- Это был показ одежды в русском стиле от дизайнера Елены Рудиковой, - говорит Светлана.

- Также я сотрудничаю с итальянским брендом женской одежды больших размеров.

Но есть заказчики, которых формы Светы не совсем устраивают. Правда, они просят ее не похудеть, а поправиться.

Дизайнеры и заказчики просят Свету ни в коем случае не худеть. Фото: Каталина ГОРСКИХ

- Я ношу вещи 54 - 56-го размера, а у одной фирмы линейка начиналась с 60-го размера. Тогда заказчик стал просить меня поправиться, - рассказывает Светлана. - «Наесть» нужные килограммы у меня не вышло, так что в итоге заказчики не только сшили новые модели специально для меня, но и всю свою линейку поменяли - теперь она начинается с 54-го размера.

Еще у Светы очень много предложений сняться ню.

- У меня такой опыт был однажды. Я снималась у новосибирского фотографа, но эти фото делала исключительно для себя, а не для работы. И ни на какие предложения с «обнаженными» фотосессиями от заказчиков я не соглашусь, - отрезает пышка.

А что же до стройняшек-конкуренток, им остается только хлопать наращенными ресницами, смотря на Светлану.

- С худыми моделями у нас нет конкуренции: у нас совсем разные направления и работа. Чаще всего, когда мы сталкиваемся первый раз, они удивляются, что такие девушки, как я, тоже могут работать моделями, - смеется пышка. - А вообще, моя мечта - познакомиться с Тесс Холидей, знаменитой моделью Plus Size. Думаю, у меня все еще впереди. В том числе и в личной жизни. Я не ищу какого-то шейха или принца - нет у меня таких критериев. Для меня важно, чтобы с человеком было комфортно и мы могли спокойно общаться.

Пышнотелая блондинка - популярная модель Plus Size. Фото: https://vk.com/ladyinw

ТТХ

Светлана ЕРМАКОВА

Возраст - 29 лет

Вес - 94 кг

Рост - 167 см

Обхват груди - 115 см

Обхват талии - 85 см

Обхват бедер - 122 см