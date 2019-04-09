2019-04-09T10:54:26+03:00
Общество

Батюшки, что они делают! Священники устроили спортивный челлендж в соцсетях

Они снимают на видео, как тренируются. Таким образом хотят увлечь верующих спортом, а спортсменам - «указать дорогу в храм» [видео]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Протоиерей Николай Лищенюк из Воронежской Епархии в свободное время ходит в спортивный зал.Протоиерей Николай Лищенюк из Воронежской Епархии в свободное время ходит в спортивный зал.
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- Меня зовут иерей Тимофей Ивашкин. Я принимаю вызов от отца Сергия Бунина «за здоровый образ жизни». Поехали!

Мужчина показывает большой палец, расплывается в улыбке и встает на ворота. Там отражает артиллерию мячей. Теннисных! А что? Футбольный-то мяч и язычник отобьет. А Ивашкин - православный батюшка.

Священники устроили спортивный челлендж в соцсетях.

Вы думали, священники только в рясе ходят? Так это ж на службе. А в свободное время могут и голы позабивать, и прием показать, и штангу выжать.

Решили батюшки сломать стереотип и объявили интернет-челлендж. Или, как они сами назвали, эстафету «Священники - за здоровый образ жизни!».

Правила просты: священник показывает в спортзале, на что способен, и называет другого батюшку-спортсмена. Или нескольких.

- У нас в Епархии многие спортом занимаются. Мы и решили показать, что священники - сильные люди, - объясняет протоиерей Николай Лищенюк из Воронежской Епархии.

Когда был ребенком, Николай занимался баскетболом. Тренер звал его в школу олимпийского резерва, но перспективный спортсмен пошел в семинарию. Служба - это для него главное. А в свободное время он надевает спортивную форму и идет в тренажерный зал. Когда решил запускать флешмоб, соблюдал субординацию:

- Я, конечно, посоветовался с владыкой нашим - Митрополитом Сергием. Он одобрил.

«Хотим показать, что священники занимаются спортом» - православные батюшки рассказали про свой интернет-челлендж. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Интернет-вирус погулял по воронежским храмам и махнул в Питер. А там футболист отец Тимофей передал ловкий пас в Сибирь.

- Мне от него личное сообщение пришло в соцсети «ВКонтакте», - говорит иерей Борис Левитан из Новосибирска. - А я спортом всю жизнь занимался. И гимнастикой, и борьбой. Потом остановился на железе. В храм пришел уже мастером спорта.

- Батюшки выкладывают видео в Сеть. А вы, отец Борис, как вообще к интернету относитесь?

- Интернет - как топор. Можно дом построить, а можно человека зарубить. Все от цели зависит. А мы должны в ногу со временем идти, использовать интернет как средство проповеди. Если будем отставать, это пространство займут сектанты.

В Новосибирске даже проходят футбольные соревнования среди батюшек. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске даже проходят футбольные соревнования среди батюшек.Фото: Виктория МИНАЕВА

Для Новосибирской Митрополии этот челлендж - просто раздолье. Здесь регулярно спартакиады проходят, каждый год - футбольные турниры. Дзюбы в рясах со всей страны съезжаются. А еще есть настоятель-богатырь. Это протоиерей Александр Новопашин, у которого среди трофеев - серебряная медаль на Кубке мира по пауэрлифтингу среди ветеранов.

Отец Александр жмет от груди 150 килограммов, так что в Сети появился очередной ролик с хештегом #рпцзазож. С Божьей помощью он собрал 4 тысячи просмотров за три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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