«Получается, я лично финансировал убийство жены»: новосибирец потерял супругу после процедуры ЭКО

Предприниматель из Новосибирска Владимир Косых вместе с супругой хотели детей, но это желание в итоге обернулось трагедией. Его 42-летняя жена Анна умерла, несмотря на лечение в лучших коммерческих клиниках города. Женщина сгорела за несколько месяцев от рака груди.

После похорон супруги Владимир написал в соцсетях горький пост, который увидели тысячи людей. Мужчина связал смерть любимой с ЭКО.

- Мне сложно судить, но, по оценкам онкологов, ЭКО жене было противопоказано. Клинику это не остановило. Уж не знаю, в чем причина: некомпетентность врачей или тупо желание получить денег. Но почему меня, как близкого родственника, никто не предупредил о возможных рисках? И теперь получается, что я сам лично финансировал убийство своей жены. Буквально платил киллерам, - написал Владимир.

РАК ВМЕСТО БЕРЕМЕННОСТИ

Анна и Владимир очень хотели детей, но зачать наследников не получалось. И пять лет назад пара решилась на ЭКО. Обратились в частную клинику с хорошей репутацией.

- Аня считала, что так правильнее, - меньше «головняков». Да и есть масса других людей, которым бесплатное ЭКО нужнее и важнее. А у нас были средства. Вот и пошли к платным врачам, - объясняет Владимир. - Мы тогда потратили кучу денег, но ничего не получилось. Такое бывает. Претензий к докторам тогда у нас не было. Это дело такое… В конце концов, никто и не обещал стопроцентный результат.

А через два года после неудачной попытки забеременеть Анне поставили диагноз «рак груди». И женщина вновь отдала предпочтение коммерческим докторам.

- Была химиотерапия, операция - опухоль вырезали, грудь сохранили. Все, как мы считали, обошлось легко, - говорит Владимир. - Рак - это такая штука, он все равно может когда-то проявиться. Поэтому нам сказали, что все нормально, но надо наблюдаться.

«ВЕРОЯТНОСТЬ НИЗКА, НО ЭТО СЛУЧИЛОСЬ»

Рак, к сожалению, вернулся. Женщина почувствовала себя плохо этой зимой. Снова - анализы, частные клиники, таблетки.

- Ни жена, ни я не понимали, что это конец. Думали, вот надо пройти какой-то курс, как уже было, пережить это время, и все будет нормально. Никто из медиков не говорил, что там уже все... Однажды жене стало очень плохо, мы вызвали «Скорую», потом пришел обычный участковый терапевт. Врач вела себя как-то странно и сказала мне зайти в поликлинику на следующий день. Я пришел, и именно она - бесплатный врач - сказала мне, что впервые видит, чтобы человек на такой стадии и его близкие не понимали, что происходит, - вспоминает Владимир.

О том, что именно ЭКО могло спровоцировать опухоль, Владимир узнал тоже от врачей. Показывал им историю болезни супруги...

- Один из онкологов, просто глядя на все эти бумаги, описывающие течение болезни, и разбираясь в них, спросил: «А ЭКО было? Да вы что? С такими показаниями делать ЭКО просто нельзя». Оказалось, что при ЭКО есть вот такие риски, но меня никто не предупреждал, - продолжает Владимир Косых. - Я понимаю, что вероятность низка, но это случилось. Если бы я был в курсе, не знаю, согласились бы мы на ЭКО тогда. Я не обвиняю врачей, не подаю на них в суд, но неужели узкий специалист по ЭКО не был в курсе статистики по раку после этой процедуры? Неужели онколог, отправляя смертельно больного человека лечиться дома таблетками, не понимал, как все будет дальше? В итоге самым человечным и профессиональным в этой истории оказался врач из обычной поликлиники, а не те, кому мы платили деньги... 10 апреля будет 40 дней, как Ани не стало.

Официальные комментарии о связи рака и ЭКО врачи дают неохотно. В теме много нюансов. Во-первых, женщин, которым делают экстракорпоральное оплодотворение, как правило, обследуют поверхностно: гормоны, анализ крови. Если жалоб ни на что нет, то и все.

- Перед подсадкой эмбрионов женщине проводят определенную гормональную подготовку. Теоретически это могло спровоцировать рост раковых клеток. Но нельзя сказать, что из-за этой процедуры возник рак, так как изначально предрасположенность к опухоли из-за другого. У рака наследственная, генетическая природа. Даже сама по себе беременность является фактором риска, то есть может «разбудить» рак, - прокомментировал «КП» - Новосибирск» онколог Искандер Абдуллин. - ЭКО проводится сотни тысяч раз в год по всему миру. Если бы процедура вызывала эту проблему, велась бы какая-то статистика. Но статистических данных нет, а значит, все-таки мы не можем говорить, что ЭКО вызывает рак.

КСТАТИ

«Из-за гормонов страдает половая сфера»

Впервые громко обсуждать связь ЭКО и онкологии стали после смерти Жанны Фриске. Тогда «Комсомолка» брала комментарий у онкогинеколога Юлии Поляковой. И вот что она рассказала:

- Процедура экстракорпорального оплодотворения связана с серьезной гормональной стимуляцией. Врачи уверяют, что дозы гормонов щадящие и что последствия минимальны, но на практике я вижу, что женщины после ЭКО очень часто обращаются к нам, и мы выявляем различные проблемы - кисты, доброкачественные опухоли, бывает и онкология. Не могут такие вмешательства в гормональную сферу пройти бесследно! Как беременность, так и стимуляция перед ЭКО может спровоцировать в будущем развитие как доброкачественных, так и злокачественных опухолей, но страдает от гормональных стимуляций женская половая сфера - молочные железы, матка, яичники.