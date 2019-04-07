«Это нужно делать при новорожденных, традиция…»: в честь двойни семья зарезала двух баранов на глазах у прохожих в Новосибирске

Двор многоэтажки в Новосибирске. На асфальте – несколько машин. Вокруг толпятся люди. На кадрах, что попали в камеру мобильного, можно увидеть больше двадцати человек. Мужчины, женщины, ребятня… Вот школьник лет десяти, вот – мальчишка помладше, рядом – две девчушки, малыш на руках у матери… А на земле - на газоне – мужики режут барана.

Если слабые нервы – даже не читайте дальше… Двое здоровяков, видимо, только что вспороли животному шею. Баран еще бьется, но умирающую жертву крепко держат, подставляя под смертельную рану таз. Вскоре на место расправы приносят еще одно животное, виден массивный нож…

- После того, как они все это сделали, даже не смыли за собой кровь, - возмутился очевидец и выложил кадры в городской паблик «АСТ-54».

На кадрах можно увидеть, что мимо места бойни проходят дети.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск теперь бурлит. Как можно было зарезать двух баранов на глазах у огромной публики? Это – не глухая деревня, а большой мегаполис! Взрослые в шоке от того, что ребятне пришлось наблюдать за агонией жертвенных животных. Однако забой был не прихоти ради – традиция.

- Вы не понимаете, что такое - традиции чужих народов. Здесь ничего запрещенного нет. Это – традиция, причем - не простая, а очень значимая для мусульман. У людей не было детей несколько лет, а тут, вдруг, двойня родилась. По обычаям, это жертвоприношение просто обязательно перед богом, - пояснила КП-Новосибирск девушка, которая знакома с семьей счастливых родителей.

На кадрах, действительно, видна наряженная воздушными шарами машина. Так что сомнений не остается – был праздник. Еще оператор с профессиональной видеокамерой, который тщательно снимал обряд.

- Так, может, стоило исполнить традицию там, где нет очевидцев? – Пытаемся выяснить мы.

- Не было возможности сделать это в безлюдном месте. Не успели бы детей с роддома забрать, или еще какие-то обстоятельства не позволили. От счастья не додумались до этого. И это нужно было делать именно в присутствии новорожденных, такая традиция, - уверяет девушка.

Редакция КП-Новосибирск сообщила об инциденте полицию. В ответ сотрудники объявили, что проведут проверку.

- По факту размещения в Интернете данной информации отделом полиции №8 «Кировский» начата проверка с целью установления участников происшествия и квалификации их действий с точки зрения закона, - прокомментировали Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» в Главном управлении МВД России по Новосибирской области.

Впрочем, внимание полиции к этой истории совсем не означает, что кого-то привлекут по уголовной статье за публичный забой животных. Хотя и исключать этого не стоит.

С одной стороны, животное мучительно умирало на глазах у детей, а это обычно подпадает под состав статьи 245 (Жестокое обращение с животными). Однако убито сельскохозяйственное животное, и жестокость не была самоцелью. А это ставит под вопрос возможность применения статьи. В общем, юристам в погонах предстоит всерьез изучить редкий для практики МВД состав.

Новосибирский юрист Сергей Егоров предполагает, что здесь возможна административная ответственность:

- Возможно, здесь есть факт нарушения общественного порядка. Я уверен, что есть какие-то нормы и правила забоя скота, требования к этой процедуре. И никогда это не должно делаться на глазах у детей, - говорит Егоров.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Что это за традиция: приносить жертву в честь рождения детей?

Такой вопрос мы задали Абдульхамиду Шакирзянову, имаму Новосибирской Соборной мечети имени Кунта-Хаджи Кишиева:

- В исламе нет как такой обязательной традиции - резать баранов. Это - желательные действия, жертвоприношение, чтобы у ребенка в будущем жизнь сложилась хорошо. Обряд популярен в Средней Азии. Но не все понимают, что является обязательным в исламе, а что, скажем так, предпочтительным. Вот этот момент с резаньем барана является предпочтительным, но не обязательным. Традиции - традициями, но при этом в городских условиях просто взять и во дворе зарезать барана, когда на это смотрят недовольные соседи - нельзя! Вот, где они приобретали барана, там и надо было зарезать. В Новосибирске баранов же не покупают на базаре, их продают на окраине города в отдельных частных домах такие же представители из Средней Азии. Вот там и надо было зарезать, а не на глазах у всех. В первую очередь здесь обязанность мусульманина думать, насколько будут довольны его действиями соседи. И только на втором месте – сами обычаи.