«Сжечь ведьму»: многодетная мама спалила квартиру свекрови, заподозрив ее в колдовстве

Полицейские сами обомлели, когда узнали мотив, расследуя поджог одного из домов в Новосибирске. Будто в Средневековье попали… Оказалось, что дом новосибирской пенсионерки подожгла ее же 36-летняя экс-невестка. И виновата в этом магия! Дама заподозрила родительницу бывшего в колдовстве и, чтобы защитить своих детей, схватилась за спички. Как так вышло, что в огромном городе началась «охота на ведьм», разбирались корреспонденты «Комсомольской правды».

«СЫН ЕЕ ПОЖАЛЕЛ»

Ольга и Кирилл (имена героев публикации изменены. - Прим. авт.) познакомились в общей компании около 10 лет назад. Ольга тогда была в разводе, сама растила дочку, работала медсестрой в больнице. Понятно, что справляться с ребенком было непросто. А тут проявил внимание симпатичный парень, да еще и с ребенком общий язык нашел. Ольга ответила взаимностью, молодые люди расписались. Совет да любовь, если бы не одно но. Со свекровью отношения не складывались.

- Да сын пожалел ее просто, вот и взял с ребенком, - до сих пор не верит в те чувства Анна Викторовна и описывает невестку настоящей фурией: - У нее на первом месте всегда было только свое мнение, пыталась давить на всех. Но так же не должно быть в семье!

Ольга и Кирилл были вместе почти 10 лет.Фото: СОЦСЕТИ

Сама Ольга пассажи свекрови никак не комментирует, но вот ее друзья молчать не стали.

- Ольга - безобидный и доброжелательный человек, заботливая мама. А этот муж со свекровью - неадекватные, постоянно доводили ее своими придирками и поучениями, - уверен Арсений, друг сибирячки.

Не спасли семейную лодку и общие дети: Ольга родила Кириллу двух девочек. Дочки росли, а вместе с ними и скандалы в семье, как снежный ком. Свекровь, похоже, подливала масло в огонь. Однажды Ольгу эти стычки достали, и она решила: подаю на развод.

- Я не хочу выставлять ее злодейкой, а себя - жертвой. Но именно я разрешила ей после развода остаться в моей трехкомнатной квартире, где они жили с сыном. Пока она подыскивала жилье, никто ее не выгонял, ключи не забирал, - рассказывает Анна Викторовна. - А сама я поехала ухаживать за своими пожилыми родителями.

Вернулась свекровь уже на пепелище.

«УВИДЕЛА НА СВОИХ ФОТО САТАНИНСКИЕ ЗНАКИ»

Достаточно быстро выяснилось, что поджог устроила невестка. Кирилла, бывшего мужа сибирячки, в тот момент не было дома, как и самой свекрови, поэтому пострадали только вещи.

- Зачем подожгли? - спросили пироманку следователи.

Та и рассказала, что готовилась к переезду, собирала вещи и вдруг наткнулась на очень странные фотографии.

- На снимках женщина увидела себя и своих дочек, но кто-то нарисовал на этих фото странные оккультные знаки. Еще там были непонятные надписи, - передает рассказ самой Ольги Мария Шеин, старший помощник прокурора Советского района.

Сибирячка была уверена, что это дело рук «ведьмы-свекровки», которая хочет навредить уже не только ей, но и детям. Вот женщина и решила, съезжая из квартиры, сделать козу: спалила там все.

- Какое колдовство?! Понятия не имею, что Ольга там увидела! Рядом с фото лежали иконы. Так я хотела защитить детей, а не сделать им плохо, - говорит Анна Викторовна. - У меня вообще была целая коллекция икон в квартире. Только они все сгорели...

Анна Викторовна уверяет: никаких таинственных знаков на фото не было, рядом с ними лежали только иконы. Фото: navigato.ru

Суд пожалел поджигательницу. Все-таки трое детей, разведенка. И приговорил к условному сроку. А свекровь вынуждена теперь снимать жилье. Квартиру надо ремонтировать.

- Она уничтожила всю мою жизнь… Но кажется, сейчас я полностью обнулилась, - философски замечает пожилая женщина. - Надеюсь, для чего-то хорошего…

Кстати, с внучками свекровь больше не стремится общаться: после пожара прошло уже девять месяцев, но она их так и не видела.

- Сейчас я восстанавливаю здоровье - моральное и физическое, не до этого, - объясняет свое поведение Анна Викторовна.

Не рвется общаться с бывшей свекровью и сама Ольга. А вот будет ли поджигательница выплачивать матери бывшего деньги за ремонт, пока непонятно, это должен решить другой суд.

«Комсомолка» следит за развитием событий.