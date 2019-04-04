2019-04-07T09:58:40+03:00
Дом. Семья

Трогательно до слез: внук устроил сюрприз для 80-летней бабушки, которая никогда не видела море

Поездка в Сочи стала для женщины одной из самых теплых и душевных историй в ее жизни [фото, видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Первая встреча с морем за 80 лет. Фото: Мария ЗОТОВАПервая встреча с морем за 80 лет. Фото: Мария ЗОТОВА
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- Моя бабушка никогда не видела море. Ей 80 лет, практически всю жизнь она провела в небольшом провинциальном городке в Алтайском крае. Несколько месяцев назад я тайно купил билеты в Сочи, а бабушке сказал: «Готовься к вылету, будет сюрприз». До последнего момента бабуля полагала, что она просто летит к нам в гости в Москву. И как же сложно мне было хранить эту тайну так долго! - так начинается рассказ телерадиоведущего Дениса Чижова, парня, который переехал из Новосибирска в Москву, о том, как он провернул, может быть, одно самых важных дел в своей жизни. Он свозил бабушку на море. Да, творить чудеса проще, чем многие думают.

Внук устроил сюрприз для 80-летней бабушки, которая никогда не видела море.

Тамара Николаевна Глобина вернулась из поездки 25 марта, воспоминания - вот они, совсем близко. От них еще захватывает дух. Бабушка рассказывает, как узнала о сюрпризе:

- Денис еще раньше говорил: купил мне билеты в Москву, чтобы я проведала его с женой Машей. А тут вдруг осталось 12 часов до выезда, и он признается: «Ты прилетаешь не в Москву, а в Сочи!» Я в слезы, все спрашивала, зачем такие траты. Но полетела, конечно.

На самом деле Денис еще года три назад задумал эту поездку, спрашивал у бабушки, была ли она на море. Оказалось, нет, летала в Кисловодск в санаторий и только из окошка захватила краешек большой воды. Планы сначала были глобальные - махнуть сразу куда-нибудь в Азию. Но по финансам тяжелее, да и слишком шокировать пожилого человека боязно. Поэтому был выбран более спокойный вариант - весенний российский юг.

Встреча с морем - главное впечатление в этой поездке. Фото: Мария ЗОТОВА

Встреча с морем - главное впечатление в этой поездке. Фото: Мария ЗОТОВА

Внуки встретили бабушку в аэропорту, привезли в отель рядом с морем, попили чай и отправились на прогулку.

- Как это было? Неописуемо! Хорошая погода, ласковое солнце. Не знаю, как выразить эмоции… Просто восторг. Тут и чайки, и дети, море шумит, даже камешки в воде невыносимо красивые. Все люди гуляют, все радостные. Но знаете, самое трогательное в той поезде - это забота внука обо мне. Не все родители так заботятся о своих детях… - рассказывает Тамара Николаевна.

Самое трогательное в поездке - забота внука. Фото: Мария ЗОТОВА

Самое трогательное в поездке - забота внука. Фото: Мария ЗОТОВА

Поездка длилась неделю, отпуск был расписан по часам. Так много всего нужно было посмотреть и попробовать. Одно из забавных фото сделано во время дегустации морепродуктов.

- «Все вокруг были бедными, а мы - нищими», - так бабушка описывает свое детство. Во время войны она жила под Волгоградом: за счастье считали, если на ужин были картофельные очистки или шелуха от крупы, - говорит Денис. - Устрицы бабушке не понравились - она не любит сырую рыбу, суши и тому подобное.

Попробовали устрицы - не понравилось. Фото: Мария ЗОТОВА

Попробовали устрицы - не понравилось. Фото: Мария ЗОТОВА

В другой день отправились в Скайпарк.

- Прошлись по подвесному мосту, натянутому от одной горы до другой. Путь идет через ущелье, это самый длинный мост в мире - 700 метров. Денис спрашивает: «Ты не боишься?» А чего тут бояться? Все ведь надежно, продумано. Мы ходили по лесенкам, по мосту, потом на гору поднимались, чай пили, - вспоминает с улыбкой бабушка.

Внуки, кстати, в шутку спрашивали Тамару Николаевну: «Прыгнешь с веревкой?» Она снова произнесла свое непоколебимое: «А чего тут бояться?» Немного боязно стало внукам, бабушку отговорили.

Бабушка говорит, что прыгнула бы. Внук уверен - она шутит. Фото: Мария ЗОТОВА

Бабушка говорит, что прыгнула бы. Внук уверен - она шутит. Фото: Мария ЗОТОВА

- Ездили в океанариум. Тоже красота неописуемая. Каких только там существ нет, от рыбочек малюсеньких до акул. Нам все рассказали: откуда их привезли, где они живут, чем питаются. - Тамара Николаевна в этой поездке иногда напоминала любопытную школьницу, настолько ей все было интересно.

Внизу - цветы, наверху - снег! Фото: Мария ЗОТОВА

Внизу - цветы, наверху - снег! Фото: Мария ЗОТОВА

- На Красной поляне были, где горнолыжные спуски. Тоже интересно: внизу - цветы, вверху - снег лежит. В порт ездили, в Олимпийском парке были, смотрели на цветной фонтан: струи то синие, то зеленые, то красные…

Бабушки и весна. Фото: Мария ЗОТОВА

Бабушки и весна. Фото: Мария ЗОТОВА

- Оказывается, есть чему удивляться в жизни и в 80 лет? - спрашиваем начинающую туристку.

- А что я видела? Какое у нас детство было там, где мы жили?.. Земля да хозяйство - вот и все, что знаю. И тут, как я теперь говорю, в конце тоннеля появился свет. Вот такая радость у меня случилась - посмотрела, как люди живут.

Девичьи развлечения: импровизированный SPA-салон устроила для бабушки Маша. Фото: Мария ЗОТОВА

Девичьи развлечения: импровизированный SPA-салон устроила для бабушки Маша. Фото: Мария ЗОТОВА

Все эти душевные снимки в путешествии были сделаны Марией Зотовой, женой Дениса. Сколько на них счастья, удивления, искренности. Но и немножко грусти - все-таки подобные сюрпризы большая редкость для наших семей. Денис хотел бы изменить это своим примером.

- Я в восторге до глубины души и очень благодарна своему внуку. Побольше бы таких внуков… И бабушки жили бы дольше… - тихо, сдерживая голос, говорит сибирячка.

Весь отпуск был расписан по часам. Фото: Мария ЗОТОВА

Весь отпуск был расписан по часам. Фото: Мария ЗОТОВА

Вспоминайте про своих родителей, бабушек, дедушек почаще. Можете позволить себе сделать им сюрприз - делайте, везите их в путешествие если не в другую страну, то в другой город. Вы получите совершенно новые, добрые, ни с чем не сравнимые эмоции. Делайте это, пока есть возможность, ведь никто не вечен.

Прощание с морем. Фото: Мария ЗОТОВА

Прощание с морем. Фото: Мария ЗОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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