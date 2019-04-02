Пережили зиму: депутаты осмотрели дороги Новосибирска

Каково состояние отремонтированных в прошлом году участков городских автомагистралей и повлияли ли на них особенности климата и загруженность дорог, решила проверить комиссия. В минувшие выходные состоялись выездные рейды с участием депутатов Совета депутатов города Новосибирска Георгия Андреева и Игоря Кудина. Также отремонтированные участки проверяли начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов и начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.

Одна из важных транспортных развязок, вызывавшая в свое время множество вопросов и жалоб, - перекресток улиц Есенина и Б. Богаткова.

- Это место было одним из аварийных очагов и в городе, и у меня на округе, - рассказал Георгий Андреев. - Оно привлекало особенное внимание из-за того, что рядом находится школа № 177. Случались аварии с участием детей, наезды. В прошлом году была проведена работа по благоустройству территории, появился островок безопасности. Сейчас здесь стало значительно спокойнее. Мы услышали много благодарностей от людей.

Георгий Андреев.

Члены комиссии основное внимание уделяли асфальту. Нужно удостовериться, что покрытие пережило зиму и в новый сезон войдет в хорошем состоянии.

- Качество покрытия оцениваем положительно, - подчеркнул Георгий Андреев. - Участок здесь очень непростой: улица Есенина довольно узкая, по ней ходит общественный транспорт, соответственно, место напряженное. При этом здесь много больших жилмассивов.

Снег сошел еще не весь, поэтому заключение комиссии на данный момент промежуточное.

- Также мы планируем оценить дороги и в мае, если возникнет необходимость, - подытожили депутаты.

Народные избранники обратили внимание представителей исполнительной власти, что за зимний период значительно пострадала дорожная разметка. Но это естественное явление для наших широт - именно разметка чаще всего подвергается механическому воздействию и наиболее чувствительна к внешним факторам, шипам например. Разметку обновят в ближайшее время, когда на улице установятся плюсовые температуры - выше 15 градусов. Также на перекрестке отремонтируют дорожное ограждение. В некоторых местах его повредили во время чистки улиц от снега.

Пока осматривали участок дороги на перекрестке улиц Есенина и Б. Богаткова, вспомнили и о других объектах, отремонтированных по программе «БКД».

- Я внимательно осматривал заезд в сторону проспекта Дзержинского, - говорит депутат Георгий Андреев.

- Невооруженным глазом видно: участок зиму пережил. Тротуары делали тоже на совесть.

Практика показала, что отличное качество дорог способствует увеличению скорости у отдельной категории водителей. Это характерно не только для центра города, но и для частного сектора.

- Уже третий год идет ремонт дорог частного сектора, - отметил Игорь Кудин. - На некоторых улицах есть асфальтовое покрытие. Через год после укладки встречаемся с людьми, и они просят сделать искусственные неровности, установить знаки ограничения скорости.

Игорь Кудин.

Народные избранники также проводят осмотры дорог на своих участках. Например, уже проверены «Тещин язык» в Юго-Западном жилмассиве, улицы Немировича Данченко и Ватутина, Красный проспект, проспект Димитрова. На этих участках дорожное полотно в

порядке. А вот к качеству ремонта на Димитровском мосту у депутатского корпуса возникли вопросы. По гарантии подрядчик ООО «СоюзДорСтрой» и субподрядчик ООО «Перлит-Строй» исправят все выявленные недостатки.