Аграриев поддержим, наказы исполним

ПРЕСТУПНИКИ УХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ

Сессия началась с отчета начальника управления МВД по Новосибирской области. Юрий Стерликов дал полный отчет по состоянию преступности в регионе. В целом за год количество особо тяжких и тяжких преступлений уменьшилось. Количество убийств сократилось на 18%, разбойных нападений - на 26%. В то же время выросло количество преступлений небольшой и средней тяжести. 59% этих преступлений - кражи из супермаркетов и автомобилей. Поражают и другие цифры: в 3 раза выросло количество интернет-мошенничеств.

Также Юрий Стерликов обратил внимание депутатов на работу народных дружин, которые в Новосибирской области не получают денежного вознаграждения, хотя во многих регионах такая практика применяется. Глава управления затронул и тему оборудования и ремонта мест размещения участковых.

В завершение выступления депутаты задали свои вопросы, в том числе Евгений Смышляев спросил о росте карманных краж в центре города. Такая тенденция действительно прослеживается, но в противовес в управлении создали специальное подразделение по борьбе с подобными преступлениями.

НЕ ТЕ СЕМЕНА

На сессии было принято решение об обращении к министру сельского хозяйства РФ с просьбой отодвинуть ввод новых условий по господдержке для Новосибирской области до 2020 года. По новым правилам сельхозпредприятия могут получить денежные средства только при условии, что семенной материал соответствует всем стандартам, допущен к посадке в конкретном регионе и входит госреестр. Неблагоприятная весна прошлого года не позволила сибирским фермерам обеспечить себя «правильными» семенами на 100%, поэтому есть риск, что некоторым предприятиям федеральных средств не выделят. Остаться без поддержки могут порядка 400 новосибирских сельхозпредприятий.

- Вводить в преддверии посевной кампании столь существенные изменения, связанные с оказанием погектарной поддержки, как минимум некорректно, - высказал свое мнение министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

- Порядка 25 - 30% хозяйств нашего региона могут лишиться поддержки. Мы просим перенести введение новых правил на 1 января 2020 года, чтобы хозяйства успели провести апробацию и получить все сертификаты на семенной материал. Если наше обращение не найдет понимания в Москве, мы будем искать варианты поддержки на уровне области, - отметил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

ВОЗЬМУТСЯ ЗА НЕДОСТРОИ

В ходе заседания обсуждался вопрос о проекте концепции управления и распоряжения государственной собственностью области. Региональный закон о госсобственности подробно разрабатывался законотворцами в прошлом году, был сделан серьезный шаг на пути к рациональному пользованию имуществом. Сейчас же разработана концепция работы по этому закону, которая обеспечит доходность и сохранность собственности. Один из актуальных вопросов на данный момент - принятие нормативно-правовой базы по данной теме.

- Без принятия нормативно-правовых актов сложно рассчитывать на эффективное управление и распоряжение госсобственностью, - считает заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.