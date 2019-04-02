«Нужна профессионализация сектора»: в Новосибирске эксперты обсудили, как поддержать некоммерческие организации

В Новосибирске состоялся круглый стол, посвященный участию университетов Сибирского федерального округа в развитии гражданского общества. В работе приняли участие представители общественных палат Сибирского федерального округа, высших учебных заведений, ресурсных центров, правительства региона и города. Эксперты обозначили несколько проблем в данном секторе, а также обсудили пути их решения.

«Нужно выращивать некоммерческие организации»

Главный вопрос, который встал перед экспертами: как помочь некоммерческим организациям работать качественно и эффективно.

- С 2015 года мы активно занимаемся вопросами развития некоммерческого сектора экономики. А точнее, доступом подобных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. Сейчас существует большое количество барьеров: тарифы, имущество и другие. Но один из самых серьезных и ключевых - это недостаток компетенций, - объяснила Оксана Коротеева, руководитель проекта «Университеты - гражданскому обществу», эксперт Общественной палаты России. - НКО должны поменять подход к работе и перейти от проектной деятельности к программно-целевой. И это влечет за собой очень серьезную административную нагрузку.

Но подобные организации не всегда имеют достаточные знания для того, чтобы с этой нагрузкой справляться.

- НКО не всегда хорошо разбираются в вопросах стратегического управления и финансов, кадров, в правовой сфере, - отметила эксперт. - Новосибирская область - лидер по поддержке некоммерческих организаций. Но такая ситуация не везде и должна носить более системный характер. Так как мы говорим о целом секторе, то должна быть его серьезная профессионализация и требуется более высокий уровень образования его сотрудников. Нужно выращивать некоммерческие организации, причем на начальной стадии и подступах к включению в сектор. Перед нами стоит еще одна серьезная задача: должно увеличиваться количество не только организаций, но и их сотрудников.

За круглым столом собрались представители общественных палат Сибирского федерального округа, высших учебных заведений, ресурсных центров, правительства региона и города.Фото: Даба ДАБАЕВ

Власти тоже нужно повышать свои компетенции

Эксперты сошлись во мнении, что должен повышаться и уровень подготовки представителей органов власти. Это еще одна проблема, из-за которой в России не развивается должным образом сектор НКО - количество таких организаций растет очень медленно.

- В основе лежит именно дефицит компетенций, в том числе у представителей органов власти, которые не понимают, как работать с НКО. Эта ситуация и подвигла нас с партнерами создать такой проект и программу, - подчеркнула Оксана Коротеева. - Мы будем реализовывать его на четырех федеральных площадках. И хотим отработать модель, каким образом мы могли бы совместно реализовывать поставленную задачу - развитие профессионализации негосударственного сектора экономики.

Подобная модель включает несколько элементов развития потенциальных университетов - экспертов, имущественного комплекса.

Университет - работодатель - студент

От обмена мнениями эксперты перешли к обсуждению конкретных шагов для достижения поставленной цели. Одна из главных возможностей переломить ситуацию - работа с молодежью.

- Не всегда студенты получают качественные практические знания, чтобы потом быть конкурентно способными на рынке труда. Выпускники не всегда могут найти себя в профессиональном поле. Мы могли бы сделать их практику интересной: для НКО - полезной, а для вузов - значимой. Мы уже создаем управленческие команды со студентами, которые имеют дефицитные специальности для некоммерческого сектора. Получается команда: журналист, пиарщик, юрист и управленец. Стажировка проходит на регулярной основе. Ребята работают на протяжении 14 недель по шесть часов в неделю. А НКО на это время может считать, что у нее есть целый управленческий офис, - рассказала Оксана Коротеева.

Эксперт предложила использовать также еще одно потенциальное направление - выпускные, дипломные и курсовые работы. У НКО наблюдается проблема исследования сектора и выявления проблематики и попытки найти новые решения.

- Подобная деятельность должна быть для студентов не волонтерством, а содержательной профессионализацией, - добавила эксперт. - Также мы проработали семь краткосрочных образовательных программ для обучения преподавателей вузов специфике работы НКО.

Галина Гриднева, председатель Общественной палаты в Новосибирской области, в свою очередь отметила:

- Профессионализация НКО должна расти. И сейчас необходимо активно привлекать к этому молодежь. Именно студенческое сообщество, которое сегодня достаточно активно создает некоммерческие организации и понимает, что это перспективная работа, нуждается в дополнительных знаниях. Нужно, чтобы студенты более глубоко узнавали нюансы работы именно во время учебы в университете.

Для этого, по мнению экспертов, университет должен формировать образовательную программу совместно с будущими работодателями. Представители вузов поделились своими наработками и проектами. Например, в Сибирском институте управления - филиал РАНХиГС создана своя НКО - экспертный клуб «Сибирь - Евразия». В НГТУ с некоммерческими организациями работают уже несколько десятилетий и готовы делиться своим богатым опытом с коллегами. Сейчас вуз обратил внимание на новый пласт активности гражданского общества - социальные сети и неформальные организации, с которыми также необходимо выстраивать работу.

Простор для деятельности большой. Но самое важное, что в работе круглого стола приняли участие и сами студенты - та целевая группа, на которую и возложены большие надежды. И судя по тому, с каким воодушевлением молодежь покинула мероприятие, эти надежды не напрасны, а с такой экспертной поддержкой есть все возможности вывести НКО страны на самый высокий уровень.