«Во мне 87 килограммов, и я себе нравлюсь»: сибирячки Plus Size надели короткие шорты и сняли треш-видео

Кажется, они совсем не знают, что такое комплексы: надеть короткие шорты - не проблема, забраться на кольцо и показать крутой трюк - тоже сумеют. А год назад участницы новосибирской группы «Формат» стали звездами интернета, станцевав под медляк «Sweet Pollution». В этот раз они решили пойти на совершенно новый для себя эксперимент - сделать номер под быструю песню Die Antwoord «Cookie Thumper». Зачем им вообще все это надо, девушки сами рассказали «Комсомолке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700577" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске модели-пышки снялись в музыкальном клипе.Даба ДАБАЕВ

«НАМ ДОСТУПНО НЕ ТОЛЬКО ШОУ ТОЛСТУШЕК!»

- Танцевальный проект создан для поддержки девушек любых форм на пути к своей мечте. И если есть мечта о танцах, нужно идти и делать. Мы поддержим, у нас для этого есть опыт и знания, - говорит Тамара Малгина, основатель проекта. - Хотим показать, что девушкам с формами доступно не только участие в шоу толстушек - они могут освоить акробатику, в том числе и на воздушном кольце. Это потрясающим образом распространяется и на другие сферы жизни! Ограничения только в нашей голове!

Кофты и портупеи для девушек шили на заказ.Фото: Даба ДАБАЕВ

У самих сибирячек жизнь кардинально меняется после того, как они попадают в проект. Например, 40-летняя Ирина Алексеева из научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины превратилась в настоящую звезду экрана. Ее постоянно зовут в различные новосибирские проекты в качестве модели, и Ирине это нравится!

- Я пришла в проект чуть больше года назад - подруга пригласила, и я решила попробовать. Небольшая подготовка у меня была: до этого 10 лет занималась танцами, - рассказывает Ирина. - Весила я 95 килограммов, но особых комплексов не испытывала. Благодаря тренировкам я похудела на 8 кило, и мне сейчас нравятся мои 87 килограммов! А еще очень нравится душевное общение со всеми девчонками, поэтому я и осталась в проекте!

- А как семья относится? Коллеги-ученые?

- У меня два сына: старшему - 14, младшему - 7. Они, видя ролики со мной в соцсетях, гордятся. Муж во всем поддерживает, не ревнует, - уверяет Ирина. - А коллеги радуются за меня, называют звездой экрана.

Смелые девчонки даже немного похулиганили в кадре.Фото: Даба ДАБАЕВ

Есть и еще один позитивный момент, который «преследует» группу «Формат»: после съемок каждого клипа кто-то из участниц беременеет.

- Вот и сейчас одна из моих танцовщиц ждет четвертого ребенка, - смеется Тамара.

Девушек уже зовут выступать в клубах, но они отказываются.

- Дело в том, что приглашают конкретных участниц, а не весь коллектив. Да и хореограф в клубах другой, так что девушки пока не соглашаются, - добавляет Тамара.

РАДИ КЛИПА НАБИЛИ ССАДИНЫ И СИНЯКИ

Экспериментов у танцовщиц хватает и в своем коллективе. Съемки нового клипа не каждой худышке под силу.

- Обычно мы используем медленные мелодии - так проще совладать с хореографией, - продолжает Тамара Малгина. - Но в нашем последнем ролике движения сложнее и быстрее, а мы еще и акробатики добавили. Мы хотели раскрыть в участницах весь спектр эмоций, в том числе социально неодобряемых, - и вуаля, все есть!

Чтобы исполнить трюк с воздушным кольцом, девушки тренировались месяц.Фото: Даба ДАБАЕВ

Акробатика - это еще мягко сказано: пышкам пришлось освоить воздушные кольца.

- Не у каждой с первого раза вообще получилось на это кольцо взобраться. Знали бы вы, сколько ссадин и синяков девушки получили, - поделилась Тамара.

Но сдаваться танцовщицы не собирались: месяц осваивали сложные па, чтобы на видео быть грациозными. Кто-то даже ходил на дополнительные занятия за свой счет, чтобы освоить кольцо.

- На самом деле нам повезло с тренером: эта девушка раньше сама была Plus Size, но сейчас похудела. Она знает, как именно девушкам в весе осваивать кольцо, - раскрывает секреты подготовки Тамара. - Да, нам было страшно, но мы это сделали!

Кажется, они совсем не знают, что такое комплексы.Фото: Даба ДАБАЕВ

В итоге до съемок с такой спартанской подготовкой дошли только шесть участниц.

- Многие, кто к нам приходил, думали, что здесь легко, а это труд, - объясняет свой подход Тамара. - Но мы знаем, как работать именно с девушками Plus Size, чтобы у них не было серьезным травм. И наша цель - показать, что в любой форме можно быть женственной, красивой и исполнять сложные трюки.

С образами для съемок пышкам тоже пришлось поднапрячься, ведь танцевали они под саундтрек к фильму «Робот по имени Чаппи», так что нужно было соответствовать.

- У нас была задача создать противоречивый образ: с одной стороны, женственный, а с другой - немного агрессивный, - описывает задумку Тамара. - Поэтому у нас такой микс образа вымышленной злодейки Харли Квинн и Йоланди из «Робота по имени Чаппи». Получился настоящий треш!

Одежда у пышек тоже оказалась под стать: джинсовые шорты, кофты и портупеи, сшитые на заказ. Получилось очень эффектно! Официальный клип выйдет уже совсем скоро, но корреспондентам «Комсомолки» удалось побывать на съемках и сделать фото и видео. Так что наслаждайтесь снимками и роликом на kp.ru!