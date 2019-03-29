Соврала, чтобы не бросил парень: девушка заплатит за то, что обвинила таксиста в изнасиловании

24-летняя Алина оказалась в Ленинском районном суде Новосибирска из-за собственного вранья: девушка солгала парню, что ее изнасиловали, даже заявление в полицию написала. А теперь ей придется заплатить штраф 100 тысяч рублей за ложный донос. Как сибирячка умудрилась вляпаться в эту историю, разбирались корреспонденты «Комсомолки».

«НИЧЕГО, КРОМЕ ДОМА И РАБОТЫ, НЕ ВИЖУ»

Алина недавно переехала в Новосибирск из соседнего региона: мечтала устроиться в большом городе, найти хорошую работу.

- Я в Новосибирске сейчас совсем одна. Ничего, кроме дома и работы (девушка устроилась менеджером по продажам - Прим. авт.), не вижу, - рассказала Алина корреспондентам «Комсомольской правды»-Новосибирск».

Получает Алина совсем немного - 15 тысяч рублей в месяц. Но умудрялась на эти деньги еще и жилье снимать. А не так давно у нее появился парень, вскоре девушка переехала жить к нему. Казалось бы, все шло хорошо: никаких серьезных ссор не было.

- Мы особо не скандалили: ругались изредка, как и все пары. Он в жизни на меня руку не поднял, - уверяет девушка.

Но 26 июля 2018 года идиллии в отношениях, которые длились несколько месяцев, пришел конец. Алина приехала поздно домой и в оправдание заявила парню, что ее изнасиловал таксист. Мол, водитель угрожал ее убить, сопротивляться она не могла... Конечно, молодой человек настоял: звоним в полицию, пусть ищут мерзавца!

Из-за Алины чуть не пострадал невиновный таксист.Фото: СОЦСЕТИ

«ОБМАНУЛА, ЧТОБЫ НЕ СКАНДАЛИТЬ»

Сама Алина объясняет так, почему вообще в тот день поздно вечером оказалась в такси:

- Я задержалась на работе, пришлось ехать домой на машине.

- Изнасиловал ли вас тогда таксист? И если нет, почему вы соврали своему парню? Боялись его? - спросили мы девушку в лоб.

- На этот вопрос я отвечать не буду, - отрезала Алина. Правда, после телефонного разговора прислала сообщение: «Все, что суд говорит, это правда».

Тем не менее Алина написала заявление в полицию, делом занялся Следственный комитет. Таксиста быстро нашли. Потащили мужика на допрос.

- Шофера вызывали на допрос. Он все отрицал, говорил, что к девушке не приставал, - прокомментировала Ирина Юдина, старший помощник прокурора Ленинского района. - После этого девушка сама созналась в обмане. Сказала, сильно испугалась, вдруг сожитель будет ругать ее за то, что поздно пришла домой, вот и придумала эту историю...

В итоге против Алины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 «Заведомо ложный донос». Ей грозило до трех лет лишения свободы, но она отделалась штрафом 100 тысяч рублей.

- На заседании девушка вела себя спокойно, свою вину признала, - описывают поведение обманщицы в Ленинском районном суде.

А что же тот парень, с которым встречалась Алина?

- Мы уже давно не в отношениях, - говорит Алина. - Мне очень тяжело об этом вспоминать…

Обжаловать приговор Алина не собирается: теперь она ищет деньги, чтобы оплатить штраф. И судебных приставов уж точно никак не обманешь.