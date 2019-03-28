Ветераны Новосибирска поддержат Анатолия Локтя на выборах мэра

Ветеранское движение в Новосибирске - знаковое явление общественной жизни. На днях была проведена масштабная встреча - на пленуме городского совета ветеранов обсудили развитие культурно-массовых мероприятий, помощь тем, кто имеет ограниченные возможности для передвижения. Один из важных итогов этой встречи - официальное заявление о поддержке Анатолия Локтя на очередных выборах мэра.

Это не просто слова, а жесткая позиция, и она основана на конкретных делах. Председатель городского совета ветеранов Владимир Полещук отметил, что в последние годы слаженность работы районных администраций, мэрии, ветеранских организаций особенно заметна и эффективна. Председатель Первомайского районного совета ветеранов Тамара Пелецкая считает, что Новосибирск становится комфортным для жителей мегаполиса:

- Наблюдается стремительное изменение облика города, меняется не только центр, но и удаленные районы. Например, в Первомайском районе отремонтировали парк. Открываются такие школы, каких нет в других городах, они становятся альма-матер для учеников XXI века. Главная улица нашего района теперь похожа на столичную. Ветеранские организации чувствуют поддержку, в том числе лично от Анатолия Евгеньевича: он готов решать большие, сложные задачи. Считаю, что на предстоящих выборах мэра Локоть - самый достойный кандидат, которого мы, ветераны, обязательно поддержим.

Председатель комиссии по работе с ветеранами войны и военной службы городского совета ветеранов Павел Лохницкий отметил конкретный подход мэрии к запросам общественных организаций:

- Приведу пример: форумы, научно-практические конференции, городские конкурсы проводятся при финансовой поддержке регионального правительства и мэрии Новосибирска, и в этом большая заслуга Анатолия Евгеньевича.

И ведь к сказанному добавить нечего. Поддержка ветеранов дорогого стоит. Эти люди лукавить не будут - они знают цену обещаниям и конкретным делам. Так что молодежи есть с кого брать пример!