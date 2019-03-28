«Меня били, называли подкидышем»: сибирячка, сбежавшая из приемной семьи, ищет биологических родителей

«Ищу свою семью. Меня удочерили в год в поселке Ордынское Новосибирской области в 1985 году. Звонила в дом малютки, сказали, что его уже нет. Знаю о себе, что день рождения настоящий 01.03.1985. Удочерила молодая пара. Больше ничего не знаю. Помогите узнать свои корни!»

Этот пост в соцсетях написала сибирячка Ирина Голованова. Сейчас ей 33 года, она замужем, растит 16-летнюю дочку Аню, работает продавцом. Казалось бы, вполне благополучная жизнь. Но в ней недостает одного важного звена - родителей. Вместо этого у Ирины жуткие воспоминания о жизни в приемной семье и мечта хотя бы просто увидеть настоящую маму.

«БИЛИ, ЕСЛИ НЕ ТАК УБРАЛАСЬ»

- Мне было около года, когда меня забрали из дома малютки, биологических родителей совсем не помню, - начинает рассказ женщина. - Приемная мать рассказала, что когда родная мама сдавала меня в дом малютки, то была снова беременна. И тогда у нее было еще двое детей - моих старших братьев.

Приемный отец Ирины был электриком, мать - дворником. Они увезли девочку из поселка в Новосибирск. То, что Ирину удочерили, никто и не думал скрывать: наоборот, ее этим постоянно попрекали сами приемные родители.

- Меня называли подкидышем, говорили, что я должна быть благодарна, что меня вообще взяли, - со слезами вспоминает сибирячка свое детство. - Били, если не так убралась…

Все стало еще хуже, когда родной ребенок усыновителей Ирины стал инвалидом: из-за ошибки врачей у него был поврежден спинной нерв.

- Меня, маленькую, заставляли возить его на тяжелой коляске, - говорит Ирина. - Это я сейчас понимаю, что меня взяли из-за корысти, чтобы получить жилье, полагавшееся опекунам по закону, и пособия. Ни о какой любви речи и не шло. А тогда я только плакала в подушку и очень злилась на настоящую маму. Не понимала, как она меня могла оставить…

Ирина хочет отыскать своих биологических родителей. Фото: предоставлено Ириной Голованой

«ТЫ МНЕ НЕ НУЖНА»

Когда сибирячке исполнилось 10 лет, ее приемные родители решили развестись. И это стало новым испытанием для Ирины.

- Приемный отец уехал жить в село Мельниково Новичихинского района Алтайского края. Приемная мать решила отправить меня жить к нему, - описывает ситуацию Ирина. - Я приезжаю, а он пьяный. И говорит: «Ты вообще кто?» Я расплакалась, говорю: «Твоя дочь».

А он отвечает: «Какая ты дочь? Если ты матери не нужна, то мне зачем?»

В итоге приемный отец снял небольшой домик, где 10-летняя девочка стала жить одна.

- Он приходил, может, раз в неделю, приносил булку хлеба, и все. Как я живу, что со мной,

его не интересовало, - вздыхает Ирина. - Спасибо добрым людям: кормили, помогали, не давали пропасть. От всего этого ужаса я сбежала: вышла замуж за одноклассника, когда нам было по 17 лет.

Ирина рано вышла замуж, чтобы сбежать из приемной семьи. Фото: предоставлено Ириной Голованой

Вскоре после свадьбы Ирина родила дочку, и все стало налаживаться. Парень был из обеспеченной семьи, его родители полюбили Ирину.

- Я называю именно их родителями, потому что очень им благодарна. Они дали мне образование, всегда помогают с внучкой, - благодарит сибирячка свекра со свекровью.

После рождения дочки с приемной матерью Ирина ни разу так и не виделась, от общих знакомых знает, что ее родной сын умер. А 10 лет назад не стало и приемного отца…

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ДОЧКА ОСТАЛАСЬ ОДНА»

Все в жизни Ирины шло хорошо, но семь лет назад судьба преподнесла ей новое испытание: умер самый близкий человек - муж. И хотя потом Ирина вышла замуж второй раз, именно эта ситуация заставила ее задуматься о поиске биологических родителей.

- Я поняла, что детской злости на них у меня уже нет. Она сменилась желанием увидеть их хоть одним глазком, понять, на кого я похожа, кто я такая, - признается сибирячка. - Денег от них мне не надо: просто хочется почувствовать родное плечо, чтобы, если меня не станет, дочка не была одна.

Уважаемые читатели, если вы узнали историю Ирины и можете помочь найти ее родителей или братьев, свяжитесь с редакцией по телефону 8-913-068-56-72. Мы обязательно все передадим Ирине.