2019-03-27T11:46:31+03:00
Общество

Разбираться с мусором и старыми коммуникациями

Эксперты в сфере ЖКХ рассказали о самых главных проблемах и о том, чего ждать жителям Новосибирска в этом году
Александра БРУНЯ
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Представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний собрались в пресс-центре «Комсомольской правды» для обсуждения самых актуальных вопросов в сфере ЖКХ.Представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний собрались в пресс-центре «Комсомольской правды» для обсуждения самых актуальных вопросов в сфере ЖКХ.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сфера ЖХК традиционно одна из самых обсуждаемых. Она постоянно претерпевает изменения, в том числе и со стороны законодательства, и в то же время касается каждого из нас. Именно поэтому все перемены часто воспринимаются очень болезненно. Представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний собрались в пресс-центре «Комсомольской правды», чтобы рассказать о последних изменениях в сфере ЖКХ и о том, как они скажутся или уже сказались на жизни города.

Участники круглого стола

Павел Васильевич Машин, главный энергетик ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

Алексей Семенович Марченко, директор ООО УК «Регион»

Егор Олегович Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГК

Александр Викторович Синица, председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство»

Дмитрий Георгиевич Александров, директор по развитию ООО «Чистый сервис»

Владимир Константинович Фомичев, генеральный директор НПФ «Энергия»

Ольга Ивановна Курьянова, начальник отдела реализации энергии «Новосибирскэнергосбыт»

Михаил Александрович Абрамов, начальник отдела сопровождения систем платежей «Новосибирскэнергосбыт»

Петр Павлович Шахов, директор УК «Петровская слобода»

Марина Николаевна Чернякова, ведущий инженер УК «ЮГАН»

Ирина Дмитриевна Скокова, специалист по связям с общественностью «Арктика Сити»

Евгений Владимирович Книжник, заместитель исполнительного директора «Арктика Сити»

Михаил Александрович Поломошнов, исполнительный директор Федеральной системы «Город»

Александр Викторович Синица, председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Александр Викторович Синица, председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Нужно разбираться с водоразборами

Главный вопрос, который волнует зимой всех, - это отопление и горячая вода. В нашем городе в этой сфере существуют проблемы.

- Основная проблема в ветхом жилом фонде - отсутствие циркуляционных трубопроводов. Соответственно, люди жалуются на качество горячего водоснабжения. Ресурсоснабжающие организации отвечают: да, существует программа по модернизации. Но хочется, чтобы она была обнародована и открыта, - отмечает Александр Синица. - Жители в первую очередь приходят в управляющую компанию. Мы - тот самый буфер, хотя на ситуацию можем повлиять мало.

Коллегу поддерживает Алексей Марченко:

- Мне больше всех досталось этой зимой, потому что в наших домах практически везде открытая система водоразбора. Это настоящий бич города, особенно в Калининском районе. И как быть в данной ситуации? Собственник жалуется в ГЖИ, что температура низкая, а больше мы дать не можем из-за системы. СГК требует платить за «перетоп», а люди - за «недотоп». Крайними становятся управляющие компании, которые ничего не могут решить. Тут нужна или инициатива жителей, которые за свои средства поставили бы, например, мини-бойлеры, - но народ на это не идет, или именно государственная программа.

Алексей Семенович Марченко, директор ООО УК «Регион». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Алексей Семенович Марченко, директор ООО УК «Регион».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Представитель СГК поддержал управляющие компании.

- Вопрос закрытия открытого водоразбора нужно поднимать на уровне города, так как установка бойлеров - лишь частичное решение задачи. Необходимо объединить работу ряда ресурсоснабжающих организаций - в том числе и муниципалитета - для перевода потребителей на закрытое водоснабжение. Нужны будут дополнительные источники холодного водоснабжения и энергоснабжения. Это комплексная задача, и решить ее снизу не получится, так как необходимо взаимодействие всех сторон, - убежден Егор Шавшин.

С управляющими компаниями - самое тесное взаимодействие

СГК за год удалось выстроить взаимовыгодные отношения с управляющими организациями.

- Мы очень тесно взаимодействуем по всем вопросам, - говорит Егор Шавшин. - Если в отопительный период происходят вынужденные отключения, мы организуем оповещение, взаимодействие при отключении потребителей и дальнейшее сопровождение по их включению, информационный обмен между диспетчерскими службами. Основные вопросы - качество горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Егор Олегович Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГК. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Егор Олегович Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГК.Фото: Андрей КОПАЛОВ

За зиму в СГК поступило почти 200 письменных обращений с жалобами на некачественное теплоснабжение.

- В трех случаях выразили неудовольствие слишком высокой температурой, около 170 жалоб - на низкую температуру, то есть некомфортные условия, - объяснил эксперт. - По всем этим заявлениям мы провели работу, и практически все претензии были сняты. В рамках своей компетенции мы наладили режим, включили сети и выдали рекомендации.

Добросовестных плательщиков - поощрять

Применять только санкции - не самый эффективный путь. Например, в «Новосибирскэнергосбыте» уже многие годы используют не только «кнут», но и «пряник».

- По итогам года проводится акция «Надежный партнер» для юридических лиц. Для физических лиц - предновогодняя акция с призами, - рассказала Ольга Курьянова. - Практически любой вопрос можно решить, не приходя в офис. Мы предлагаем клиентам удобные для них способы получения информации: контакт-центр, личный кабинет, WhatsApp, электронная почта. На любой вопрос клиенты получают ответ квалифицированного специалиста.

Ольга Ивановна Курьянова, начальник отдела реализации энергии «Новосибирскэнергосбыт». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ольга Ивановна Курьянова, начальник отдела реализации энергии «Новосибирскэнергосбыт».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Компания внедрила новый сервис - мобильное приложение «Платосфера».

- Он предназначен для того, чтобы люди в одном месте могли оплатить все сразу: услуги АО «Новосибирскэнергосбыт», а также другие коммунальные и жилищные услуги. Таким образом, приложение тоже повышает платежную дисциплину, так как удобно для потребителя. По «Платосфере» мы сотрудничаем со всеми ресурсоснабжающими организациями: СГК, «Горводоканалом», Фондом модернизации, целым рядом крупных управляющих организаций. Сделали чат, чтобы потребитель мог задавать все вопросы в режиме онлайн, и готовы сделать его доступным для поставщика услуги на его рабочем месте, чтобы ресурсник получил еще один канал для связи с потребителями. Мы приглашаем к сотрудничеству поставщиков жилищных и коммунальных услуг - сделаем удобный и современный канал для оплаты вместе, - предлагает Ольга Курьянова. - Однако вопрос платежной дисциплины исполнителей коммунальных услуг остается актуальной проблемой. Почему-то в одинаковых условиях у одних накапливаются многомесячные долги, происходят банкротство и создание новых управляющих компаний, а другие работают добросовестно, исполняя возложенные на них гражданами и законодательством обязательства. Постоянное взаимодействие в большинстве случаев позволяет решать проблемы совместно. Мы стараемся идти людям навстречу и, понимая источники получения денежных средств, предоставляем рассрочку по оплате услуг. Однако постоянно нарушают условия договоров одни и те же компании и люди. В этом случае мы взыскиваем пени, выходим в суд, предлагаем квалифицированную помощь по организации взыскания и получения задолженности с граждан по агентскому договору. Со стороны законодательства также усиливаются меры контроля. В прошлом году внесли изменение - лишение управляющей компании лицензии за грубое нарушение лицензионных требований, в том числе за просрочку платежей либо за отсутствие работы с населением по востребованию задолженности.

Мусорную реформу разгребать и разгребать…

С января этого года страна начала «работать с мусором» по новым правилам.

- Все боялись, что региональный оператор не справится с объемами образующихся отходов. Но в целом этого не произошло. Были небольшие проблемы, но ситуация в течение января стабилизировалась, - комментирует Евгений Книжник. - Есть определенные вопросы по работе не столько в городе, сколько в районах области. До конца года весь регион должен быть охвачен новой системой. И это довольно амбициозная задача. Главная проблема - низкая культура населения и отсутствие дорог. Там, где эти две составляющие есть и местная власть активно работала с населением, ситуация сложилась более-менее хорошая. Пример - Ордынский район, где во всех населенных пунктах организован вывоз мусора.

Сейчас главная проблема, по словам руководителей управляющих компаний, налаживание взаимодействия с региональным оператором.

- Чтобы заказать вывоз крупногабаритного мусора, нужно дозвониться до оператора и сделать заявку. Ее принимают только на один дом, а исполняют в течение 3 - 5 дней. Почему нельзя установить график? Управляющая компания уже знает потребность жителей, - предложила Марина Чернякова.

Марина Николаевна Чернякова, ведущий инженер УК «ЮГАН». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Марина Николаевна Чернякова, ведущий инженер УК «ЮГАН».Фото: Андрей КОПАЛОВ

При этом некоторым управляющим компаниям удалось отладить эту работу.

- У нас такой ситуации нет. Как работали по графикам - так и работаем. Обслуживаем Дзержинский и Октябрьский районы, город Обь. И никаких заявок не подаем, мы все вписываем в свои отчеты. Почему город в январе был засыпан мусором? Потому что никто заранее не мог точно оценить долю незаконных перевозчиков и никто не знал, что они занимают порядка 40% рынка, - пояснил Евгений Книжник, - а мы их оценивали в 10 - 15%. В 20-х числах декабря все незаконные перевозчики оказались под угрозой, что им закроют въезд на полигон, - и ушли с рынка. И у нас появились целые микрорайоны, которые непонятно кто обслуживал. Пришлось включать их в свои маршруты.

Где и как оплатить новую услугу по вывозу ТКО?

Михаил Поломошнов, исполнительный директор Федеральной системы «Город»:

- Для удобства горожан и жителей Новосибирской области с использованием Федеральной системы «Город» теперь можно внести плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в пользу регионального оператора на территории Новосибирской области - ООО «Экология-Новосибирск».

Осуществить платеж по услуге можно во всей инфраструктуре Системы «Город»: в кассах, банкоматах и онлайн-сервисах банков-партнеров, офисах управляющих организаций и в платежном кабинете Системы «Город»

pay.kvartplata.ru. Также в ближайших планах развития - прием платежей в интернет-кабинетах предоплаченных банковских карт «Кукуруза» («Евросеть»), «Билайн» и KARI одноименных ретейловых сетей. Адреса пунктов уплаты доступны на сайте Системы «Город» kvartplata.ru.

Для совершения платы в кассе банков-партнеров или управляющих организаций необходимо сообщить адрес проживания и подтвердить сумму платежа. В случае дистанционной уплаты, например, в платежном кабинете Системы «Город» pay.kvartplata.ru услугу можно найти по адресу проживания, названию оператора или наименованию самой услуги «Обращение с ТКО, Экология-Новосибирск - Новосибирская область». Плата принимается по карте Visa, MasterCard и «Мир» любого банка РФ. Безопасность платежей на pay.kvartplata.ru обеспечивается с помощью банка-эквайера - «Газпромбанк» (АО), работающего на основе технологии 3D-Secure и сертифицированного по международному стандарту PCI DSS.

Размер комиссионного вознаграждения уточняйте при оплате услуги по вывозу ТКО.

За раздельным сбором - будущее

Новосибирская область - лидер по количеству контейнеров для раздельного сбора мусора.

- Новосибирск - впереди всей России. У нас 1700 контейнеров по региону. Это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, вместе взятых, - заявил Евгений Книжник. - Мы уже начали собирать мусор по трем фракциям: отдельно пластик, стекло и картон. И многие ТСЖ справедливо начинают бороться за то, чтобы региональный оператор снизил им тариф на человека за такой раздельный сбор. Я надеюсь, что компания пойдет навстречу.

Но для того, чтобы мусор действительно собирался как положено, это должны делать все жители. И здесь всплывает еще одна проблема - квартиранты. И ее опять же приходится решать управляющим компаниям.

Петр Павлович Шахов, директор УК «Петровская слобода». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Петр Павлович Шахов, директор УК «Петровская слобода».Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Есть совет дома, и если мы знаем, что прописан один человек, а там проживают, например, 10 граждан других стран, то мы принимаем меры. Это одна из обязанностей председателя дома. Управляющая компания и совет дома выходят в рейд, составляют акт и передают его региональному оператору, - поделился опытом Петр Шахов.

Вопросов перед управляющими компаниями сейчас стоит много. Нужно разбираться и с мусорной реформой, и с тепловыми сетями и, конечно, готовиться к следующим изменениям в законодательстве. Впереди - возможная передача индивидуальных приборов учета на баланс ресурсоснабжающих организаций. А это новый повод для встречи и предметного разговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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