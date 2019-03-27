Разбираться с мусором и старыми коммуникациями

Сфера ЖХК традиционно одна из самых обсуждаемых. Она постоянно претерпевает изменения, в том числе и со стороны законодательства, и в то же время касается каждого из нас. Именно поэтому все перемены часто воспринимаются очень болезненно. Представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний собрались в пресс-центре «Комсомольской правды», чтобы рассказать о последних изменениях в сфере ЖКХ и о том, как они скажутся или уже сказались на жизни города.

Участники круглого стола

• Павел Васильевич Машин, главный энергетик ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

• Алексей Семенович Марченко, директор ООО УК «Регион»

• Егор Олегович Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГК

• Александр Викторович Синица, председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство»

• Дмитрий Георгиевич Александров, директор по развитию ООО «Чистый сервис»

• Владимир Константинович Фомичев, генеральный директор НПФ «Энергия»

• Ольга Ивановна Курьянова, начальник отдела реализации энергии «Новосибирскэнергосбыт»

• Михаил Александрович Абрамов, начальник отдела сопровождения систем платежей «Новосибирскэнергосбыт»

• Петр Павлович Шахов, директор УК «Петровская слобода»

• Марина Николаевна Чернякова, ведущий инженер УК «ЮГАН»

• Ирина Дмитриевна Скокова, специалист по связям с общественностью «Арктика Сити»

• Евгений Владимирович Книжник, заместитель исполнительного директора «Арктика Сити»

• Михаил Александрович Поломошнов, исполнительный директор Федеральной системы «Город»

Александр Викторович Синица, председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Нужно разбираться с водоразборами

Главный вопрос, который волнует зимой всех, - это отопление и горячая вода. В нашем городе в этой сфере существуют проблемы.

- Основная проблема в ветхом жилом фонде - отсутствие циркуляционных трубопроводов. Соответственно, люди жалуются на качество горячего водоснабжения. Ресурсоснабжающие организации отвечают: да, существует программа по модернизации. Но хочется, чтобы она была обнародована и открыта, - отмечает Александр Синица. - Жители в первую очередь приходят в управляющую компанию. Мы - тот самый буфер, хотя на ситуацию можем повлиять мало.

Коллегу поддерживает Алексей Марченко:

- Мне больше всех досталось этой зимой, потому что в наших домах практически везде открытая система водоразбора. Это настоящий бич города, особенно в Калининском районе. И как быть в данной ситуации? Собственник жалуется в ГЖИ, что температура низкая, а больше мы дать не можем из-за системы. СГК требует платить за «перетоп», а люди - за «недотоп». Крайними становятся управляющие компании, которые ничего не могут решить. Тут нужна или инициатива жителей, которые за свои средства поставили бы, например, мини-бойлеры, - но народ на это не идет, или именно государственная программа.

Алексей Семенович Марченко, директор ООО УК «Регион».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Представитель СГК поддержал управляющие компании.

- Вопрос закрытия открытого водоразбора нужно поднимать на уровне города, так как установка бойлеров - лишь частичное решение задачи. Необходимо объединить работу ряда ресурсоснабжающих организаций - в том числе и муниципалитета - для перевода потребителей на закрытое водоснабжение. Нужны будут дополнительные источники холодного водоснабжения и энергоснабжения. Это комплексная задача, и решить ее снизу не получится, так как необходимо взаимодействие всех сторон, - убежден Егор Шавшин.

С управляющими компаниями - самое тесное взаимодействие

СГК за год удалось выстроить взаимовыгодные отношения с управляющими организациями.

- Мы очень тесно взаимодействуем по всем вопросам, - говорит Егор Шавшин. - Если в отопительный период происходят вынужденные отключения, мы организуем оповещение, взаимодействие при отключении потребителей и дальнейшее сопровождение по их включению, информационный обмен между диспетчерскими службами. Основные вопросы - качество горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Егор Олегович Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГК.Фото: Андрей КОПАЛОВ

За зиму в СГК поступило почти 200 письменных обращений с жалобами на некачественное теплоснабжение.

- В трех случаях выразили неудовольствие слишком высокой температурой, около 170 жалоб - на низкую температуру, то есть некомфортные условия, - объяснил эксперт. - По всем этим заявлениям мы провели работу, и практически все претензии были сняты. В рамках своей компетенции мы наладили режим, включили сети и выдали рекомендации.

Добросовестных плательщиков - поощрять

Применять только санкции - не самый эффективный путь. Например, в «Новосибирскэнергосбыте» уже многие годы используют не только «кнут», но и «пряник».

- По итогам года проводится акция «Надежный партнер» для юридических лиц. Для физических лиц - предновогодняя акция с призами, - рассказала Ольга Курьянова. - Практически любой вопрос можно решить, не приходя в офис. Мы предлагаем клиентам удобные для них способы получения информации: контакт-центр, личный кабинет, WhatsApp, электронная почта. На любой вопрос клиенты получают ответ квалифицированного специалиста.

Ольга Ивановна Курьянова, начальник отдела реализации энергии «Новосибирскэнергосбыт».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Компания внедрила новый сервис - мобильное приложение «Платосфера».

- Он предназначен для того, чтобы люди в одном месте могли оплатить все сразу: услуги АО «Новосибирскэнергосбыт», а также другие коммунальные и жилищные услуги. Таким образом, приложение тоже повышает платежную дисциплину, так как удобно для потребителя. По «Платосфере» мы сотрудничаем со всеми ресурсоснабжающими организациями: СГК, «Горводоканалом», Фондом модернизации, целым рядом крупных управляющих организаций. Сделали чат, чтобы потребитель мог задавать все вопросы в режиме онлайн, и готовы сделать его доступным для поставщика услуги на его рабочем месте, чтобы ресурсник получил еще один канал для связи с потребителями. Мы приглашаем к сотрудничеству поставщиков жилищных и коммунальных услуг - сделаем удобный и современный канал для оплаты вместе, - предлагает Ольга Курьянова. - Однако вопрос платежной дисциплины исполнителей коммунальных услуг остается актуальной проблемой. Почему-то в одинаковых условиях у одних накапливаются многомесячные долги, происходят банкротство и создание новых управляющих компаний, а другие работают добросовестно, исполняя возложенные на них гражданами и законодательством обязательства. Постоянное взаимодействие в большинстве случаев позволяет решать проблемы совместно. Мы стараемся идти людям навстречу и, понимая источники получения денежных средств, предоставляем рассрочку по оплате услуг. Однако постоянно нарушают условия договоров одни и те же компании и люди. В этом случае мы взыскиваем пени, выходим в суд, предлагаем квалифицированную помощь по организации взыскания и получения задолженности с граждан по агентскому договору. Со стороны законодательства также усиливаются меры контроля. В прошлом году внесли изменение - лишение управляющей компании лицензии за грубое нарушение лицензионных требований, в том числе за просрочку платежей либо за отсутствие работы с населением по востребованию задолженности.

Мусорную реформу разгребать и разгребать…

С января этого года страна начала «работать с мусором» по новым правилам.

- Все боялись, что региональный оператор не справится с объемами образующихся отходов. Но в целом этого не произошло. Были небольшие проблемы, но ситуация в течение января стабилизировалась, - комментирует Евгений Книжник. - Есть определенные вопросы по работе не столько в городе, сколько в районах области. До конца года весь регион должен быть охвачен новой системой. И это довольно амбициозная задача. Главная проблема - низкая культура населения и отсутствие дорог. Там, где эти две составляющие есть и местная власть активно работала с населением, ситуация сложилась более-менее хорошая. Пример - Ордынский район, где во всех населенных пунктах организован вывоз мусора.

Сейчас главная проблема, по словам руководителей управляющих компаний, налаживание взаимодействия с региональным оператором.

- Чтобы заказать вывоз крупногабаритного мусора, нужно дозвониться до оператора и сделать заявку. Ее принимают только на один дом, а исполняют в течение 3 - 5 дней. Почему нельзя установить график? Управляющая компания уже знает потребность жителей, - предложила Марина Чернякова.

Марина Николаевна Чернякова, ведущий инженер УК «ЮГАН».Фото: Андрей КОПАЛОВ

При этом некоторым управляющим компаниям удалось отладить эту работу.

- У нас такой ситуации нет. Как работали по графикам - так и работаем. Обслуживаем Дзержинский и Октябрьский районы, город Обь. И никаких заявок не подаем, мы все вписываем в свои отчеты. Почему город в январе был засыпан мусором? Потому что никто заранее не мог точно оценить долю незаконных перевозчиков и никто не знал, что они занимают порядка 40% рынка, - пояснил Евгений Книжник, - а мы их оценивали в 10 - 15%. В 20-х числах декабря все незаконные перевозчики оказались под угрозой, что им закроют въезд на полигон, - и ушли с рынка. И у нас появились целые микрорайоны, которые непонятно кто обслуживал. Пришлось включать их в свои маршруты.

Где и как оплатить новую услугу по вывозу ТКО?

Михаил Поломошнов, исполнительный директор Федеральной системы «Город»:

- Для удобства горожан и жителей Новосибирской области с использованием Федеральной системы «Город» теперь можно внести плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в пользу регионального оператора на территории Новосибирской области - ООО «Экология-Новосибирск».

Осуществить платеж по услуге можно во всей инфраструктуре Системы «Город»: в кассах, банкоматах и онлайн-сервисах банков-партнеров, офисах управляющих организаций и в платежном кабинете Системы «Город»

pay.kvartplata.ru. Также в ближайших планах развития - прием платежей в интернет-кабинетах предоплаченных банковских карт «Кукуруза» («Евросеть»), «Билайн» и KARI одноименных ретейловых сетей. Адреса пунктов уплаты доступны на сайте Системы «Город» kvartplata.ru.

Для совершения платы в кассе банков-партнеров или управляющих организаций необходимо сообщить адрес проживания и подтвердить сумму платежа. В случае дистанционной уплаты, например, в платежном кабинете Системы «Город» pay.kvartplata.ru услугу можно найти по адресу проживания, названию оператора или наименованию самой услуги «Обращение с ТКО, Экология-Новосибирск - Новосибирская область». Плата принимается по карте Visa, MasterCard и «Мир» любого банка РФ. Безопасность платежей на pay.kvartplata.ru обеспечивается с помощью банка-эквайера - «Газпромбанк» (АО), работающего на основе технологии 3D-Secure и сертифицированного по международному стандарту PCI DSS.

Размер комиссионного вознаграждения уточняйте при оплате услуги по вывозу ТКО.

За раздельным сбором - будущее

Новосибирская область - лидер по количеству контейнеров для раздельного сбора мусора.

- Новосибирск - впереди всей России. У нас 1700 контейнеров по региону. Это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, вместе взятых, - заявил Евгений Книжник. - Мы уже начали собирать мусор по трем фракциям: отдельно пластик, стекло и картон. И многие ТСЖ справедливо начинают бороться за то, чтобы региональный оператор снизил им тариф на человека за такой раздельный сбор. Я надеюсь, что компания пойдет навстречу.

Но для того, чтобы мусор действительно собирался как положено, это должны делать все жители. И здесь всплывает еще одна проблема - квартиранты. И ее опять же приходится решать управляющим компаниям.

Петр Павлович Шахов, директор УК «Петровская слобода».Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Есть совет дома, и если мы знаем, что прописан один человек, а там проживают, например, 10 граждан других стран, то мы принимаем меры. Это одна из обязанностей председателя дома. Управляющая компания и совет дома выходят в рейд, составляют акт и передают его региональному оператору, - поделился опытом Петр Шахов.

Вопросов перед управляющими компаниями сейчас стоит много. Нужно разбираться и с мусорной реформой, и с тепловыми сетями и, конечно, готовиться к следующим изменениям в законодательстве. Впереди - возможная передача индивидуальных приборов учета на баланс ресурсоснабжающих организаций. А это новый повод для встречи и предметного разговора.