Профессии угольной отрасли

Угольная отрасль в Новосибирской области динамично развивается. Мы продолжаем знакомить наших читателей с профессиями угледобывающих предприятий. Сегодня отвечаем на вопрос: может ли найти свое призвание в угольной сфере женщина?

Строгий голос, мягкий взгляд

Мы отправляемся на обогатительную фабрику «Сибирского Антрацита» - «Листвянская-2». Это современный комплекс по обогащению угля. Именно сюда с угольных разрезов привозят уголь, который проходит определенные этапы переработки и в результате превращается в востребованный на мировом рынке высококлассный антрацит, разнящийся по сортам.

Из динамиков на улице слышим уверенный женский голос, который дает указания на профессиональном языке. Попадая в кабинет оператора центрального пульта управления, осознаем, что симпатичная невысокая блондинка Елена Дятлова и есть обладательница строгого голоса. На рабочем месте девушки три больших монитора, показывающие мнемосхему технологического процесса. Оператор внимательно осматривает всю картину целиком. На столе расставлены средства связи: рация, сотовый телефон, многоканальный аппарат, с помощью которого Елена Дятлова может связаться с любым рабочим местом на фабрике, нажав лишь одну кнопку. Оператор центрального пульта управления - главное связующее звено на обогатительной фабрике, глаза и уши непрерывно движущегося производства. Именно в этот кабинет стекается информация со всех узлов переработки; на экраны выведена цепочка, которая копирует процесс в режиме реального времени. Видя неполадку, промедление или любое отклонение от нормы, оператор тут же передает информацию дальше по цепочке реагирования, отлаживает процесс, а в критической ситуации и вовсе может приостановить работу двумя кликами мыши. Это, конечно, случается крайне редко, ведь все здесь направлено на то, чтобы фабрика работала как метроном - четко и ровно. Следящая за ритмом движения Елена, мягкая и улыбчивая девушка, рассказывает, как пришла в компанию «Сибирский Антрацит»:

- Мой отец и брат работали на предприятии, занимались транспортировкой. Я пришла сюда в 2010 году, сначала устроилась машинистом установок обогащения - осматривала оборудование, следила за конвейером, по которому идет рядовой и обогащенный уголь. Примерно через год меня пригласили пройти стажировку, чтобы стать оператором.

Отметим, что на место оператора центрального пульта управления в большинстве случаев берут уже зарекомендовавших себя сотрудников - ответственных, внимательных к мелочам людей, не лишенных дотошности и в то же время умеющих легко найти общий язык с коллегами. Елену заметили, она прошла стажировку и вот уже восемь лет управляет технологическим процессом фабрики.

- Мне моя работа очень нравится - это возможность находиться в гуще событий, контролировать их. Здесь нужно всю смену, а длится она 12 часов, быть начеку. Особенных секретов нет, главное - хорошо выспаться перед работой, а также знать и любить свое дело, - уверена сибирячка.

На фабрике одновременно работают 20 человек. Это машинисты, фильтровальщики, аппаратчики, работники пункта погрузки. За всеми этими позициями следит оператор пульта управления. Кроме того, он держит в голове информацию по технологии процесса, технике безопасности…

Мы не случайно наведались на фабрику именно в смену Елены. В феврале она победила в профессиональном конкурсе предприятия «Рабочий года». Это серьезное достижение, за которым стоит немало труда. В конкурсе важно показать высокую производительность в течение года, профессиональные компетенции, в том числе знания по охране труда и технике безопасности, а также успешно пройти финальные испытания.

- Для меня победа на конкурсе была большой неожиданностью - два дня в себя приходила. Особенно страшно было выйти в финале и выступать перед коллективом, принимать поздравления, - вспоминает Елена.

Шестилетняя дочь победительницы в тот день ликовала от радости за маму и раздавала интервью журналистам. В качестве награды за отличную работу победителю по традиции вручили автомобиль.

- Я сразу знала, что мама победит. Нам очень нужна машина, чтобы возить меня в школу, - смело рассказывала радостная девчушка.

Елена также воспитывает сына, ему сейчас 12 лет. Супруг работает здесь же, на предприятии.

Екатерина Лучшева, начальник смены. Фото: Сергей Тимофеев.

Хрупкие плечи и твердый характер

Еще одна профессия на фабрике, с которой успешно справляются женщины, - начальник смены. Это непосредственный руководитель оператора. Чтобы понять разницу, объясним: оператор управляет технологическим процессом обогатительной фабрики, а начальник смены администрирует и организует работу, обеспечивает взаимодействие с подрядными организациями, принимает решения. Первый следит за работой фабрики по мониторам, второй - собственными глазами.

Начальник смены Екатерина Лучшева в каске и с рацией на плече обходит порученную ей территорию вдоль и поперек по нескольку раз за смену. Она обязана проверить лично каждое рабочее место, проследить за безопасностью, за правильностью работы оборудования. Екатерина знает о фабрике абсолютно все. Подсказку может дать и электрику, и механику. А в случае нештатной ситуации - организовать проведение ремонта.

- На нашей работе нет мужчин и женщин - есть должности и профессии. - Когда Екатерина произносит эту фразу, чувствуешь гордость за всех женщин.

Екатерина устроилась на фабрику в год ее открытия - 2007-й. Первым делом прошла обучение в одном из профильных учебных заведений Кемеровской области. Сначала работала оператором центрального пульта управления. Потом поняла, что на предприятии для нее есть перспективы роста, поступила в институт, получила экономическое образование, выучилась в Горном техникуме по специальности «обогащение полезных ископаемых». Семь лет Екатерина проработала оператором пульта управления, потом стала мастером в отделе контроля качества, а сейчас занимает руководящую должность - начальник смены обогатительной фабрики «Листвянская-2».

- Моя задача - сделать так, чтобы на фабрике все работало. Это очень ответственно, но мне нравится. Привыкла всегда стремиться к большему, - признается Екатерина.

- В горнодобывающей компании, конечно, больше «мужских» профессий, - говорит Фарит Суфьянов, директор производственного подразделения «Обогащение» АО «Сибирский Антрацит», - однако рядом с мужчинами работают представительницы прекрасного пола, украшая рабочие будни не только своим присутствием, но и внимательным, ответственным, самоотверженным подходом и искренней любовью к своему делу.